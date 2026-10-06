인공지능시대, 교육에 던져진 '엉당질'이 계속돼야 하는 까닭

"많은 사람들은 교육의 자주성을 외부 간섭 없이 교육을 운영해야 하는 당연한 원리 정도로 자연스럽게 읽어 넘긴다. 하지만 그 순간 우리는 정작 중요한 질문을 건너뛴다. 교육의 자주성이 교사의 자주성일까, 교육감의 자주성일까? 아니면 학생의 자주성일까? 그 주체가 누구냐에 따라 교육의 자주성은 완전히 다른 의미를 지니게 된다…(중략)...전 세계 어느 나라 헌법에도 들어있지 않은 '교육의 자주성'이 왜, 어떤 과정을 통해 대한민국 헌법에 들어오게 되었을까? 그 배경도 궁금하지만, 교육의 자주성이 현재 우리 교육 현실에는 어떠한 영향을 미치고 있을까?"(18쪽)

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(헌법 제 31조 4항) 교육의 자주성, 전문성, 정치적 중립성 및 대학의 자율성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다.

큰사진보기 ▲<인공지능시대 교육에 던지는 엉뚱하고 당연한 질문> 표지헌법에 숨겨진 교육의 자주성에 관한 오해와 진실 ⓒ 살림터 관련사진보기

"이 패키지가 만들어 낸 결과는 원래의 취지와는 사뭇 다른 방향으로 흘러갔다. 정치로부터 독립하려 했으나 시장에 포섭되었고, 지역의 삶과 연결하려 했으나 오히려 지방 소멸을 가속화했으면, 전문성을 보호하려 했으나 시대의 변화에 둔감한 폐쇄적 체계를 만들었다. 이 세 가지 역설은 서로 독립적인 문제가 아닐 수 있다. 모두 '교육의 자주성'이라는 하나의 헌법적 원칙이 구조화 한 방어적 폐쇄성에서 비롯된다는 점에서 같은 뿌리를 공유하고 있기 때문이다. 문제는 그렇게 만들어진 제도가 여러 역설에 직면하고 있다는 것이다."(214쪽)

"교사는 학생의 배움을 가능하게 하는 조력자이자 파트너이고, 학부모는 자녀의 성장을 지원하는 동반자이며, 시민과 지역공동체는 교육이 일어나는 맥락을 함께 만들어가는 주체이다. 이 모든 역할이 학생의 성장이라는 하나의 방향으로 조율될 때, 교육은 응징의 언어가 아닌 성장의 언어를 되찾을 수 있지 않을까? 그리고 그 조율의 자리를 누가 만드는가-전문가 집단인가, 지역시민공동체인가-라는 이 주 질문이 바로 교육자치에서 자치교육으로의 전환이 필요한 또 하나의 이유가 될 것이다."(241쪽)

덧붙이는 글 | 이 기사는 제 블로그(https://blog.naver.com/xfile3408)에도 실립니다.

'역린'을 건드렸다. 이 책을 처음 접하자마자 들었던 생각이다. 대한민국에서 '교육의 자주성' 담론을 이렇게 꼼꼼하게 해부하고 정면으로 직시하는 연구자가 있다니, 반가운 마음마저 들었다. 교육학 박사인 채희태 작가의 <인공지능시대 교육에 던지는 엉뚱하고도 당연한 질문>은 80년 가까이 당연한 교리로 여겨져 왔던 '교육의 자주성' 담론에 대한 도전이자 종합적인 비판 연구 보고서이다.저자는 익숙한 것을 낯설게 바라보고, 자명한 것의 배후를 따져 묻는다. 상식의 지층을 파고들어 가려졌던 의미의 역사적 맥락을 들춰내고 분석함으로써 개념의 본질을 밝혀낸다. 그 구체적인 방법론은 '질문하기'이다. 책 제목에서도 알 수 있듯이, 저자의 연구는 '엉뚱하고 당연한 질문'(줄여서 '엉당질')에서 출발한다.독일, 프랑스, 스웨덴, 영국, 미국, 대만 등 여러 국가들은 각각의 역사적 경험에 기초해 학문의 자유, 평등권, 정교분리, 학생 중심 등을 교육의 헌법적 가치로 보장하고 있다. 그러나 헌법에 '교육의 자주성'을 직접적으로 명시한 나라는 한국이 유일하다. 세계적으로 보편적인 헌법 관행이 아니라는 뜻이다. 대한민국에서 교육은 헌법이 자주성, 전문성, 정치적 중립성을 명시적으로 묶어서 보호하는 상당히 이례적이고 특수한 영역이다. 헌법에 담긴 조항 원문은 다음과 같다.'교육의 자주성' 개념이 현대사에 처음으로 등장한 것은 1949년 제정된 '교육법'이었다. 제헌 헌법의 교육 조항을 뒷받침하기 위해 제정된 '교육법'에서는 중앙정부로부터 간섭과 지배를 받지 않는다는 '교육 독립'의 의미를 강조하였다. 이후 1962년 '제 5차 개헌'을 통해 교육의 자주성은 헌법적 가치로 격상되었고, 1980년 '제 8차 개정 헌법'에서 교육의 '전문성' 조항이 추가되었다. 이때부터 교육의 자주성을 교육 전문가의 특권적 권리로 인식하는 문제가 제기되었다. 1987년 민주화 이후 '제 9차 개헌'에서 '대학의 자율성'이 추가되면서 완성된 조항이 지금까지 이어지고 있다.헌법은 다른 기본권들과는 달리 교육의 자주성의 '주체'를 누구로 볼 것인가에 대해서는 빈자리로 남겨두었다. 예컨대, 학문과 예술에 대해 '헌법 제 22조'는 '모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다'라고 명시하고 있다. 언론 출판 집회 결사의 자유에 관해서도 헌법은 '모든 국민은 언론 출판의 자유와 집회 결사의 자유를 가진다'(헌법 제 21조)라고 명시한다. 종교 분야 역시 '모든 국민은 종교의 자유를 가진다'(헌법 제20조)라고 규정한다.유독 교육 분야만 '모든 국민은 교육의 자주성을 가진다'라고 하는 대신, '교육의 자주성은~~보장된다'라고 규정했다. 바라보는 관점에 따라 교육의 자주성은 교육전문가의 자율성으로 축소될 수도 있고 반대로 학생, 교사, 학부모, 시민 모두의 교육에 관한 자기결정권으로 확장될 수도 있다. 비어있는 '주체'의 모호함은 해석의 혼란을 야기하며 두고두고 논란의 불씨가 되었다.저자는 "교육의 자주성이라는 개념이 누구를 위한 것인지, 어느 주체에게 어떤 권한을 보장하는 것인지가 처음부터 명확하게 규정되지 않았다"(142쪽)며 "교육의 자주성이 특정 집단의 독점적 권한이 아닌 교육공동체 전체의 민주적 참여와 책임을 통해 실현되어야 한다"(163쪽)고 지적한다.교육의 자주성 원리는 '전문성'과 결합하면서 담론 본래의 기능을 점점 잃고 '교육은 전문가의 영역'이라는 인식을 재생산하였다. 교육의 자주성은 국가권력의 간섭으로부터 보호뿐만 아니라 교육에 대한 시민사의 의견제시권, 의제설정권으로부터의 보호로 왜곡된 측면이 있다. 이는 제도적 맥락에서 교육을 시민의 의사나 판단과 구별되는 특별한 영역으로 사고하며, 교육에 대한 판단은 교육전문가가 해야 한다는 논리를 강화시킨다.전문가가 독점하는 폐쇄적인 교육 자주성, 교육 예외주의라는 담론의 변질은 시민을 학교 바깥으로 밀어내고 교육의 공론장에서 격리하는 이데올로기적 기능을 수행했다. 교육의 자주성 논리를 고수할수록 교육이 사회공동체로부터 멀어지는 기형적이고 역설적인 상황은 교육의 보수성과 관료주의를 키웠다.'교육 예외주의'라는 도그마가 강하게 작용하는 풍토 속에서 시민들은 교육행정의 '주변인', 교육서비스를 구매하는 '소비자' 혹은 '악성 민원인'으로 전락했다. 교육에서 시민들이 배재된 결과는 학교 내 구성원들의 갈등 조정 역량 파산, 교육의 '사법화', 교육공동체 해체라는 해악을 낳았다. 저자는 이러한 문제로 인해 교육현장의 '자치'가 약화되고 오히려 중앙정부에 의한 지배력이 강화되는 역설을 초래했다고 본다.요즘은 AI에게 사소한 의사결정까지 맡기는 사람을 지칭하는 신조어로 '젬민이(제미나이+잼민이)'라는 말을 쓴다고 한다. AI에 대한 의존도가 높아질수록 주체적이고 비판적인 사고력이 감소하는 현상을 전문가들은 '인지적 외주화(cognitive offloading)'라고 부른다. 한국처럼 AI에 대한 수용성이 높은 나라에서 인지적 외주화는 더 심각한 사회 문제가 될 것이다.지식의 획일적이고 일방적인 생산, 전달, 적용을 매커니즘으로 하는 근대적 교육 방법론은 인공지능 시대와 조응하지 못한다. 특히 인공지능 시대의 도래는 한국 교육에 내재된 구조적 딜레마를 더 선명하게 드러낸다. 새로운 시대적 변화의 요구를 현 교육체계의 폐쇄적이고 관료적인 구조가 감당할 수 있을까. 저자는 인공지능 시대 '무엇을 가르칠 것인가?' 못지않게 중요한 것은 '누가, 어떤 맥락에서, 어떤 속도로 교육의 방향을 결정할 것인가?'(229쪽)라고 강조한다.'교육자치'는 한 마디로 '교육의 결정권이 누구에게 있는가?'라는 문제를 다룬다. 이는 '질문력' 이전에 '질문권'에 대한 문제 제기이다. 좋은 질문을 만드는 능력을 기르는 일과 그 질문이 실제로 무언가를 바꿀 수 있는 '권한'을 갖는 것은 전혀 다른 차원의 문제이다.'어떤 교육이 필요한가?'를 묻는 권력을 '교육 전문가 길드'로부터 회복해야 한다. 교육의 자주성은 시민들이 권력과 자본의 개입 없이 민주적으로 참여하고 자율적으로 결정하는 권한으로 재정의되어야 한다. 저자는 지역의 시민과 공동체가 교육의 방향과 내용을 스스로 결정하는 자치, 즉 '자치교육'으로의 패러다임 전환을 제안한다.자주성은 주어지는 개념이 아니라 시민들이 자주적으로 사고하고 행동할 때 얻을 수 있는 실천의 가치이다. 자치는 주어진 선택지 가운데 하나를 고르는 것이 아니라 무엇을 선택할 것인지 함께 결정하는 과정이다. 진정한 교육혁신은 교육에 관한 질문을 만들고 결정하는 구조를 바꾸는 것이다.채희태 작가는 '해답서'가 아닌 '질문서'로 이 책을 세상에 내놓았다. 어떻게 하면 지역의 교육을 지역이 스스로 결정할 수 있는가? 어떻게 하면 교육 현장에서 공동체를 복원할 수 있는가? 이런 질문들을 이어 나가야 한다. 작가의 '엉당질'은 독자들의 새로운 '엉당질'로 이어져야 할 것이다. 수없이 많은 질문들이 쌓이고 답을 찾는 과정을 반복하면서, 세상은 발전해왔으니 말이다.