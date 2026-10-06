마치 '미스터 선샤인' 한장면... 사직동 골목 끝에 있습니다

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큰사진보기 ▲2026 현충시설 스탬프 투어 공식 스탬프 북2026 현충시설 스탬프 투어 공식 스탬프 북과 현충시설에서 찍은 스탬프. 맨 오른쪽 사진은 한 관람객이 별도로 마련한 책에 모은 기념관 고유 스탬프다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲매헌윤봉길의사기념관과 도산안창호기념관네 번째 현충시설 스탬프 투어의 첫 목적지인 매헌윤봉길의사기념관과 두 번째 목적지였떤 도산안창호기념관. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲전쟁기념관과 백범김구기념관현충시설 스탬프 투어로 찾은 서울 용산 전쟁기념관과 백범김구기념관. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲독립문역에서 걸어서 만난 세 기념관독립문역에 내리면 서대문형무소역사관, 국립대한민국임시정부기념관, 국립경찰박물관을 걸어서 둘러볼 수 있다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

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"이거 봐봐. 이회영 기념관까지 7분이고 500보밖에 안 돼. 가보자. 시간도 아직 있고 응? 어때? 여보?"

큰사진보기 ▲이회영 기념관 가는 길국립경찰박물관에서 이회영 기념관까지는 사직터널 옆길을 거쳐 주택가를 올라가야 했다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲사직동 골목 끝에서 만난 이회영기념관이회영기념관 입구와 오래된 석조건물. 아름드리 느티나무와 앵두나무가 우거진 이회영 기념관 정원에 들어서자 더위와 무릎 통증이 잠시 가셨다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲우당 이회영과 이회영기념관 현판이회영 선생의 생전 모습을 담은 유일하게 남아 있는 사진과 이회영기념관 현판. ⓒ 김윤희 관련사진보기

"난잎이 칼을 품지 않으면 한낱 풀잎에 지나지 않고,

칼이 난잎을 품지 못하면 또한 사나운 연장에 지나지 않는다."

큰사진보기 ▲이회영 선생의 옷과 무기 그리고 묵란기념관 2층에는 이회영 선생이 순국 당시 입었던 옷의 복제품과 무기가, 맞은편에는 묵란이 있었다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

"그걸 어떻게 아셨어요?"

큰사진보기 ▲(왼쪽) 이종찬 광복회장과 이종걸 전 국회의원이회영 선생의 손자인 이종찬 광복회장(왼쪽)과 이종걸 전 국회의원. ⓒ 경기도 뉴스포털(공공누리 제1유형), Acro 관련사진보기

"현판 글자 위에 있는 거, 구름인가요? 글자체도 참 독특하던데요."

"구름이 아니라 인왕산을 뜻해요. 기울어가는 나라를 위해 '산'이 된 그분들을 뜻하기도 하고요. 글자는 '이회영 폰트'를 따로 만든 거예요. 세로획 여섯 개를 길게 뽑아 6형제를 나타낸 거고요."

큰사진보기 ▲이회영 6형제와 묵란 스탬프독립운동에 함께 뛰어든 이회영 6형제와 이회영기념관에서 찍은 묵란 스탬프. ⓒ 김윤희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 기사는 브런치에도 실립니다.기사에 사용한 이종찬 광복회장 사진은 경기도 뉴스포털이 공공누리 제1유형으로 공개한 자료이며, 이종걸 전 국회의원 사진은 Acrofan이 CC BY-SA 3.0으로 공개한 자료를 이용했습니다. 그 외 사진은 직접 촬영했습니다.

"이회영 기념관에 가면 꼭 난초 스탬프를 찍으셔야 해요."내가 해설사로 일하는 오산 유엔군초전기념관에 현충 시설 스탬프 투어로 온 한 관람객이 자신의 스탬프 북을 보여주며 한 말이었다. 공식 스탬프 북과 별도로 그녀가 준비한 책에는 고유 스탬프가 있는 기념관에서 찍은 도장들이 담겨 있었다. 그중 단연 눈길을 끈 것이 '난초' 스탬프였다. 예쁜 난초 모양에 탄성을 지르자 그녀가 꼭 찍으라고 일러주었다. 그러고는 난초 스탬프를 까맣게 잊고 지냈다.충청과 강원을 돌았던 우리 부부는, 9월 27일 일요일 네 번째 스탬프 투어에 나섰다. 목적지는 서울이었다. 현충 시설 스탬프 북에 나온 '서울, 겨레의 소원'과 '서울·경기, 호국의 기억' 코스를 섞어 일곱 곳을 돌기로 했다. 서울이니 차보다 대중교통이 편할 것 같았다.첫 목적지는 매헌윤봉길의사기념관이었다. 오전 10시 개관에 맞춰 오산에서 버스를 타고 서울로 향했다. 양재꽃시장 정류장에서 10분쯤 걸어 기념관에 도착해 스탬프를 찍고, 다시 지하철역까지 걸어가 두 번을 갈아타고 신사동에 있는 도산안창호기념관으로 향했다. 도착하자 다리가 아팠다. 남편의 얼굴은 땀범벅이었다. 겨우 두 번째 기념관인데 벌써 이 모양이라니 당황스러웠다. 결국, 다음 목적지인 전쟁기념관까지는 택시를 타고 가기로 했다.나는 몇 해 전 오른쪽 무릎 연골 절반을 잘라내는 수술을 했다. 의사는 마트에 갈 때도 차를 이용하라고 했다. 남편은 냉면만 먹어도 땀을 흘리는 체질이다. 차로 다니는 데 익숙한 우리가 그날은 지하철 도착을 알리는 빵빠레 소리에 계단을 뛰어 내려가고, 방향을 잘못 들어 다시 오르내렸다.전쟁기념관에서 특별기획전을 둘러보고, 점심을 먹은 뒤 백범김구기념관으로 향했다. 6호선 효창공원앞역에 내려 한낮 땡볕 아래 20분을 걸었다. 기념관에 도착해서 스탬프만 겨우 찍었을 뿐, 전시를 둘러볼 여력이 없었다. 계단만 봐도 현기증이 났고 몸에서는 땀 냄새가 진동했다.내가 힘들어하자, 남편은 차도 안 막히고 주차장도 잘돼 있는데 괜히 차를 두고 왔다며 후회했다. 그나마 위안은 독립문역에 내리면 서대문형무소 역사관, 국립대한민국 임시정부기념관, 경찰박물관을 걸어서 돌 수 있다는 것이었다. 이 세 곳만 돌면 목표한 일곱 곳을 채울 수 있었다. 임시정부기념관에서 스탬프를 찍자마자 우리는 로비 의자에 쓰러졌다.마지막 일곱 번째 국립경찰박물관에서 스탬프를 찍었다. 관람을 마치고 또 엘리베이터 앞 벤치에 주저앉아 근처 맛집을 검색하는데, 남편이 네이버 지도를 들이밀었다.지도를 보니 정말 바로 옆이었다. 그때가 4시였다. 문을 닫는 6시까지는 시간도 넉넉했다. 결국, 우리는 여덟 번째 기념관으로 향했다. 500보만 더 가면 된다는 남편의 말을 믿고 무릎에서 나는 뼈 소리를 들으며 사직터널 옆 오르막을 올랐다.다세대주택이 빼곡한 오르막 골목이 끝나자 이회영 기념관이 나타났다. 회색 철문 안으로 들어서자 담쟁이에 뒤덮인 오래된 석조건물이 보였다. 마치 드라마 〈미스터 선샤인〉의 한 장면 같았다.초록색 현관문 앞에는 '이회영 기념관'이라는 현판이 걸려 있었다. 길쭉한 글씨체가 독특했다. 우당(友堂) 이회영에 대해 내가 아는 것이라고는 6형제가 모두 독립운동에 뛰어들었다는 정도였다. 그러나 전시물을 읽어 내려갈수록 믿기 어려운 이야기가 이어졌다.이회영 선생은 임진왜란 때 활약한 영의정 이항복의 10대손으로, 대대로 높은 벼슬을 지낸 집안에서 태어났다. 선생을 비롯해 6형제는 막대한 재산을 물려받았다. 1910년 일본에 나라를 빼앗기자 이회영 선생은 형제들을 설득해 오늘날 약 2조 원으로 추산되는 재산을 처분하고, 가족과 식솔 60여 명을 이끌고 서간도로 망명했다.6형제가 서간도에 세운 신흥무관학교에서는 수천 명의 독립군이 길러졌고, 이들은 훗날 청산리전투를 비롯한 무장독립투쟁의 주역이 되었다. 막대한 재산은 독립운동에 쓰이고 금세 바닥이 났다. 선생은 끼니가 어려운 시절, 먹으로 난초를 쳐서 팔아 독립운동을 이어갔다. 그러다 1932년 11월 17일, 뤼순 감옥에서 모진 고문 끝에 눈을 감았다. 선생뿐 아니라 형제들도 굶주림과 고문으로 돌아가셨고 여섯 형제 가운데 해방된 조국으로 돌아온 이는 이시영 한 사람뿐이었다. 그는 훗날 대한민국 초대 부통령이 되었다.2층에는 선생이 순국 당시 입었던 옷의 복제품과 무기가, 맞은편에는 묵란이 걸려 있었다. 무기를 사기 위해 선생이 주린 배를 움켜쥔 채 먹을 묻힌 붓으로 난잎 한 가닥 한 가닥 치셨을 모습을 상상하니 목구멍이 뜨거워졌다. 그 옆에 이렇게 쓰여 있었다.그제야 그 관람객이 이회영 기념관에 가면 꼭 난초 스탬프를 찍으라던 말이 떠올랐다. 예쁜 난초 도장인 줄로만 알았던 그것이 바로 이회영 선생의 '묵란'이었다.1층으로 내려와 직원에게 난초 스탬프를 찍을 수 있느냐고 물었다.직원은 놀라며 나를 사무실로 안내해 빳빳한 흰 종이와 따로 보관해 둔 난초 도장을 꺼내주었다. 도장을 찍고 이회영 선생의 후손이 누구인지 물었다. 손자로 이종찬 광복회장과 이종걸 전 국회의원이 있다고 했다. 나는 그들이 부러웠다. 재산이나 명예 때문이 아니었다. 나라를 위해 가진 것을 내어놓고 자신의 길을 걸었던 이들이 조상이라는 사실이 진심으로 부러웠다.현판의 독특한 글씨도 궁금했다.저녁을 먹기 위해 영천시장으로 향했다. 이회영 선생은 어떻게 가진 것을 모두 내어놓고 목숨까지 아깝지 않은 길을 걸을 수 있었을까. 여러 힘이 있었겠지만, 그 길에 건영, 석영, 철영, 시영, 호영 다섯 형제가 함께 있었다는 것도 그중 하나였을 것이다.나 역시 이회영이란 분을 알게 된 것도, 묵란 스탬프를 쥔 것도 남편이 함께였기에 가능했다. 함께한다는 것은 혼자였다면 돌아섰을 길에서 조금 더 앞으로 가게 하는 힘이었다. 사직터널 옆 내리막을 묵란 스탬프가 번질세라 호호 불며 내려갔다.