"야당의 지뢰 사고 공세는 안보 장사이자 종북몰이의 변형판"

큰사진보기 ▲하헌기 전 더불어민주당 청년대변인. 사진은 지난해 6월 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 개혁신당 대선 평가 세미나 참석 모습. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 최근 이재명 대통령 국정 수행 지지도가 조사기관마다 차이가 있지만 30%대 중·후반 40% 초·중반이죠. 지방선거 때 60%대인 걸 감안하면 20%포인트 이상 하락한 건데 어떻게 보세요?

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- 급락한 이유를 뭐라고 보세요?

- 민주당 전당대회가 끝난 지 50일이 되는데 전당대회 후유증이 남아 있는 것 같아요. 계파 갈등이 대통령 국정 수행 지지도에도 영향을 줄까요?

- 너무 강경파를 의식하는 거 아닌가요?

- 8월에 개각이 있었는데 김승원 후보자와 용혜인 후보자가 낙마하면서 인사 시스템에 대한 지적이 있는데.

- 지금 많이 나오는 게 경기 성남 라인이 인사를 좌지우지하는 것 아니냐는 것 같거든요.

- 강훈식 청와대 비서실장이 9월 21일 사의 표명했는데 아직 어떻게 하겠다고 안 나왔잖아요. 어떻게 보세요?

- 어제(1일) 인사가 있었는데 어떻게 평가하세요?

- 야당에서는 정책 기조 바꾸라고 하는데 안 바꿔도 된다고 보세요?

- 이슈 중 하나가 비무장지대(DMZ)에서 북한이 매설한 것으로 추정되는 지뢰를 밟아 부상 당한 걸 두고 여야가 공방을 벌이는데.

- 그럼 야당이 지적하는 '늑장 조사' 문제는 어떻게 보세요?

- 지난주 나온 게 연휴 끝나고 하겠다고 하니 야당이 비판하는 거 아닐까요?

- 안보 장사 하는 거 아닐까요? 만약에 미국이나 일본에 비해 봤었어도 이렇게 강하게 나올까요?

- 10월은 국정감사가 있고 국감은 야당의 시간인데 어떻게 전망하세요?

- 국감 증인 채택에서 의견이 갈리는 것 같더라고요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

6월 지방선거 전 이재명 대통령의 국정수행 지지도는 조사기관마다 차이는 있겠지만 60% 내외를 유지했다. 하지만 지방선거 후 급락하더니 불과 3개월 새 30% 중반까지 하락했다. 이는 여러 구설수에 올랐던 윤석열 전 대통령의 취임 1년 3개월 차와 비슷하거나 더 빠른 하락세다.이 대통령의 국정수행 지지도를 비롯해 주요 정치 현안을 짚어보고자 지난 2일 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인과 전화로 인터뷰했다. 다음은 하 전 부대변인과 나눈 일문일답을 정리한 것이다."최근 2주간의 여론조사를 보면 대통령 기자회견 이후 하락 추세는 멈췄습니다. 일부 여론조사는 반등 기미도 보이고, 일부는 반등까지는 아니지만 하락 추세는 멈춘 걸로 나타나고 있습니다.""보완수사권 폐지 국면에서, 국민 다수는 그래도 경찰 수사의 암장이나 미진함을 보완할 장치로 보완수사권 정도는 남겨두는 게 합리적이라는 여론이 훨씬 높았는데, 정부는 반대로 결정했잖아요. 국민 여론이 싫어하는 일을 하면 지지율은 내려가는 거니까, 그게 한 요인이었을 것 같고요.그다음은 부동산과 주식시장, 특히 단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 문제예요. 주식시장에서 여러 사람이 자산 손실을 입었으니, 이런 것들이 영향을 미쳐 지지율이 내려간 거라고 판단하고 있습니다.""계파 갈등 자체도 대통령 지지율에 영향을 미칠 수 있지만, 범여권이 그 갈등을 어떻게 다루느냐가 더 중요할 것 같아요. 대통령이 계파 갈등 영역에 너무 신경을 쓰시면, 그 계파와 무관한 유권자층 입장에서는 '나와 상관없는 걸로 싸우는구나' 하는 생각이 들 수 있고, 그럴 때 지지율에 더 크게 영향을 받을 수 있어요. 강경파나 극단파가 떠드는 건 떠들게 두고, 대통령이 다시 국민을 보고 국정 운영을 하시면 당내에 계파 갈등적 성격이 남아 있더라도 대통령 지지율은 올라갈 수 있다고 생각합니다.""그렇게 보실 수도 있지만, 그래도 전통적 지지층이었던 분들에게 '당신들은 무시하겠다'는 식으로 아무것도 안 하는 것도 바람직하지 않잖아요. 대통령께서 사전에 할 만큼 하고 계시는 거라고 저는 해석하고, 할 만큼 했다고 봅니다. 이제는 국민을 보고 가야 하는 거고, 김지용 (중대범죄수사청장) 후보자에 대한 인사청문 요청서를 송부한 것도 그런 맥락이라고 생각합니다.""인사 시스템에 대해서는 대통령도 기자회견에서 점검할 필요가 있다고 말씀하셨어요. 점검이 필요하다는 건 문제가 있다는 걸 일부 인정하는 거잖아요. 그 지적은 뼈아프게 받아들여야 하고, 앞으로 인사 시스템에 대한 점검과 개선이 있을 거라고 기대합니다.""그건 근거가 없는 얘기죠. 자기들 느낌대로 말하고 있는 건데, 사석에서야 그렇게 떠들든 말든 문제가 안 되겠지만 공적으로 문제를 제기할 때는 증거나 근거를 제시하면서 얘기해야 한다고 생각합니다. '성남 라인이 인사를 다 좌지우지한다'고 말하려면 '이 사람이 누구 때문에 발탁됐다'는 식의 구체적 근거를 제시해야 하는데, 그걸 제대로 제시하는 사람은 없다고 봅니다.다만 예전에 문진석 의원과 김남국 의원 간 문자, 그리고 대변인·부대변인 출신이 방송에서 했던 농담 같은 걸 근거로 제시하며 얘기하는 경우는 있어요. 그 행위들의 적절성 여부를 비판하는 건 가능하겠지만, 실제로 그런 일이 벌어졌다고 주장하려면 구체적인 근거와 함께 얘기해야 합니다. 그런데 지금은 그렇게 하고 있지 않아서, 정치 공세적 측면이 다분하다고 보고 있습니다.""어제(1일) 홍보수석이 말한 그대로라고 생각하는데, 강훈식 실장은 워낙 뛰어난 사람이었고 소위 '올라운더 플레이어'라는 평가를 받거든요. 대야 관계, 실무력, 외교 역량이 다 뛰어났다고 봅니다. 완벽한 사람이라고까지 말하려는 건 아니지만, 인사 문제 등에 대해 책임지는 차원에서 사의를 표명한 거잖아요. 야당에서도 특별히 문제 있는 사람이라고 평가하지 않을 만큼 평판이 나쁘지 않았던 사람인데, 그런 사람의 후임을 고르는 건 신중하게 고민할 수밖에 없기 때문에 시간이 걸리는 거라고 생각합니다.""정책 연속성을 고려한 인사라고 생각합니다. 국내 정치에 매몰돼 보이지 않을 수 있지만, 국제 정세로 보면 지금 대한민국이 꽤 힘든 상황이거든요. 대미 투자 문제만 해도 트럼프가 국제법이나 외교 원칙을 무시하는 비상식적인 행위를 하고 있다고 생각해요. 그런 상황에서 우리는 방어해야 하는데, 통상 교섭이나 관세 협상은 어느 정도 이해도가 높고 계속 현안을 따라왔던 사람이 해야 관리가 됩니다.어제 인사를 보면 정책실장에 경제수석이 승진했고, 경제수석에는 산업부 차관이 올라갔잖아요. 바로 이런 맥락이라고 봅니다. 둘 다 대미 투자 관련 사안을 팔로잉해 왔고, 미국 3대 메가 프로젝트 같은 큰 현안도 소관 업무였던 사람들이니까요. 그런 사안을 잘 관리하면서 정책을 드라이브할 수 있는 사람들로 인사를 한 거라고 생각합니다.""정책 기조도 바꿀 건 바꾸고 있어요. 예를 들어 농지 전수조사만 해도 지금은 적용 범위를 3개로 좁혀서 가고 있잖아요. 그런 게 정책 수정이에요. 전체를 다 바꾸라고 하려면 책임 있는 대안을 갖고 얘기해야 하는데, 관세 협상처럼 지금 진행 중인 사안을 정책 기조부터 바꾸라고 하면서 구체적으로 어떻게 바꾸라는 건지는 없거든요. 야당이니까 그냥 하는 말인 거죠.관세 협상을 잘 모르는 사람이라고 그냥 안 쓰면 되는 거냐고 물었을 때 '그래라'라고 하는 건 무책임한 얘기잖아요. 그렇게 지적하는 분들과, 실제로 국정과 외교를 통합해서 책임져야 하는 청와대 입장은 책임의 범위 자체가 다를 수밖에 없다고 저는 이해하고 있습니다.""DMZ 지뢰 매설 건에 대해 정부는 프로토콜대로 했다고 생각합니다. 다만 설명이 지연됐을 뿐인데, 야당은 조사 자체가 지연됐다고 주장하는데 이건 음모론적입니다. 타임라인을 보면, 2025년 9월 위성으로 지뢰 매설이 식별됐고, 10월 우리 군이 유엔사에 현장 확인을 요청했습니다. DMZ는 유엔사 관할이라 우리 군이 마음대로 들어갈 수 없거든요. 11월에는 남북 군사당국회담을 제안해 군사분계선(MDL) 위치 인식 차이 해소를 의제로 삼았는데, 북한이 무응답했습니다. 그래서 우리가 먼저 확인하기로 유엔사와 협의해 2026년 9월 합의했고, 일주일 뒤 합동조사를 위한 새 수색로를 개척하다 사고가 난 겁니다. 지뢰 매설에 안일하게 대응했다는 건 사실과 다릅니다.""사고가 지난 9월 21일에 났고, 바로 다음 날인 22일에 장병들의 장구류와 지뢰 파편, 화약흔 등을 국과수에 보내 증거 조사를 시작했습니다. 야당이 문제 삼는 건 '왜 신속하게 현장 조사를 하러 들어가지 않았느냐, 2015년 목함지뢰 때는 이틀 만에 들어갔지 않느냐'는 건데요. 2015년 목함지뢰 사고는 우리 군이 수시로 드나들던 길에서 난 사고라 어느 정도 안전이 확보돼 있었어요. 이번엔 다릅니다. 새 수색로를 개척하다 난 사고라 지뢰밭 어디에 뭐가 있는지 모르는 상황이에요.그런 곳에 빨리 안 들어갔다고 비판하는 건 임성근 사단장처럼 무리하게 군을 운용했어야 한다는 얘기나 다름없습니다. 안전 장비도 확실하지 않은 상태에서 빨리 들어가라고 했다가 또 사고가 나면 그건 누가 책임집니까? 야당은 이런 맥락을 다 걷어내고 공세만 하고 있는 겁니다.""연휴 끝나고 하겠다는 건 <조선일보> 보도로 나온 건데, 우리 합참 발표와는 다르잖아요. 합참은 시간이 걸릴 수밖에 없는 합리적인 이유를 밝혔고, 그게 제가 앞서 설명드린 내용입니다. 그렇다면 국방부나 합참, 유엔사의 공식 입장을 근거로 얘기해야 하는데, 언론 보도만 가지고 그런 식으로 몰아가면 합리적인 대화가 되기 어렵다고 봅니다.대변인의 설명이 부족했다는 비판이라면 저도 수용할 수 있어요. 하지만 실제로 조사가 지연됐거나 프로토콜대로 진행되지 않았다는 건 사실이 아니잖아요. 객관적으로 드러난 팩트는 존중하면서, 국방부의 공보나 대변인 대응 방식을 비판하는 게 더 합리적이지 않겠냐는 게 제 지적입니다.""안보 장사죠, 종북몰이의 변형판이라고 생각합니다. 유일한 동맹국 대통령인 트럼프는 '김정은은 나의 친구'라며 핵보유국 지위를 인정하는 뉘앙스까지 보이고, 한미 연합훈련을 축소한 것도 트럼프인데, 보수 정당은 이런 행보는 쏙 빼고 얘기합니다. 유엔사도 한미연합사령관 겸직이라 미국 입장에 기울 수밖에 없는데, 그 부분은 언급 없이 대한민국에만 책임을 묻는 건 이치에 맞지 않아요.예전엔 미국이 세계 경찰 역할을 했지만 지금은 신고할 경찰이 없는 상황인데, 막연히 군사적 긴장감만 높이라는 건 대안이 될 수 없습니다. 야당이 집권했을 때도 오물풍선이나 무인기 침투에 뾰족한 수가 없었던 건 마찬가지였고요. 누가 집권하든 똑같이 처할 수 있는 문제를 정쟁 도구로 삼기보다, 안보 앞에 여야가 없다는 원칙으로 함께 대안을 찾는 게 합리적이라고 생각합니다.""국민들이 눈살을 찌푸리는 방향으로 전개되지 않을까 우려하고 있습니다. 국정감사는 정부 정책이 제대로 추진되고 있는지, 행정부가 합리적으로 운영되고 있는지 입법부가 감시하고 견제하는 기능이어야 하잖아요. 그런데 여야가 정쟁으로 한번 붙어보자는 식이 되면 파행에 고성, 고발이 오가게 됩니다. 지금 돌아가는 상황을 보면 벌써 장외 집회 얘기까지 나오는 걸 보니, 합리적인 정책 점검보다는 서로 정쟁의 장이 되지 않을까 걱정됩니다.""저는 증인 채택 문제든 자료 요구든 여당이 야당에게 충분히 맞춰주고 열어주고 수용하며 인내하는 게 민주당 입장에서 더 낫다고 생각합니다. 지금 저희는 원내 다수당이자 여당인데, 야당이 하는 건 다 안 된다고 하면서 저희는 대법원장까지 부르고 하면 지지층이 아닌 보편 유권자들 눈에는 오만해 보일 수 있거든요. 오히려 야당이 요구하는 걸 충분히 검증해 보라고 열어주는 게 더 겸손하게 비칠 수 있습니다.또 하나는, 그렇게 열어줘도 지금 야당이 하는 행태를 보면 제대로 해낼 것 같지 않다는 점이에요. 검증할 기회를 줬는데도 제대로 못 하면 그건 결국 '맹탕 국회'니 '야당의 실력 부족'이니 하는 식으로 평가가 돌아올 수밖에 없잖아요. 그래서 그냥 열어주는 쪽으로 가는 게 더 합리적이지 않을까 생각합니다."