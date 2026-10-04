소래포구 축제, 마지막날 가봤습니다

큰사진보기 ▲제26회 소래포구축제 포스터 ⓒ 인천문화재단 홈페이지 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲방문객들로 붐비는 소래포구축제 행사장 ⓒ 김서현 관련사진보기

큰사진보기 ▲돗자리를 펴고 축제를 즐기는 방문객들 ⓒ 김서현 관련사진보기

큰사진보기 ▲떡 치기 체험을 하는 방문객 ⓒ 김서현 관련사진보기

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인천 남동구 소래포구 일원에서 제26 회 소래포구 축제가 10월 2일부터 4일까지 열리고 있다. '소래에서 놀래'를 슬로건으로 내건 올해 축제는 해오름광장을 중심으로 소래역사관, 장도포대터, 전통어시장 등에서 공연과 체험 프로그램을 선보인다.폐막일인 4일 오전, 축제장은 이른 시간부터 방문객들로 붐볐다. 해오름광장 주변으로 사람들이 오가며 행사장 곳곳이 방문객들로 가득 찬 모습이다.광장 곳곳에는 돗자리를 펴고 앉아 축제를 즐기는 방문객들도 눈에 띄었다. 가족 단위 방문객들은 돗자리 위에 앉아 휴식을 취하거나 음식을 먹으며 시간을 보내고 있었다.행사장 곳곳에는 다양한 음식 부스와 놀이·체험 부스가 마련돼 있었다. 방문객들은 음식 부스에서 먹거리를 구입하거나 체험 부스를 찾아 물놀이와 놀이 프로그램 등에 참여했다.체험 부스 안으로 들어서자 어린이와 가족 단위 방문객들이 곳곳에 모여 있었다. 어린이들은 물놀이 체험과 놀이 프로그램에 참여하고 있었다.한쪽에서는 떡 치기 체험도 진행됐다. 방문객이 떡메를 내려치면 직원이 떡을 뒤집으며 체험을 이어갔다. 완성된 떡은 체험에 참여한 방문객들에게 제공됐다.가족과 함께 축제장을 찾은 60대 방문객 A씨는 "가족들과 함께 나들이할 겸 찾아왔는데 생각보다 볼거리와 즐길 거리가 많아서 좋다"며 "오랜만에 가족들과 함께 시간을 보낼 수 있어 즐겁다"고 말했다.축제장에서는 방문객들이 다양한 프로그램을 체험하고 공연을 관람하며 시간을 보내는 모습이 눈에 띄었다. 오전부터 이어진 방문객들의 발걸음은 오후까지 계속됐다.제26회 소래포구축제는 이날 오후 7시 가수 백지영의 폐막 축하공연과 오후 8시 50분 해상 불꽃쇼를 끝으로 막을 내린다.