네 시간을 기다려도 만나고 싶은 '최애'가 있다

큰사진보기 ▲블루록 팝업 외관 ⓒ 김지오 관련사진보기

큰사진보기 ▲블루록 팝업을 방문한 팬들이 특전 포토카드를 교환하기 위해 대기하고 있다. ⓒ 김지오 관련사진보기

큰사진보기 ▲블루록 팝업 내부 사진 ⓒ 김지오 관련사진보기

큰사진보기 ▲블루록 팝업을 방문한 방문객 ⓒ 김지오 관련사진보기

큰사진보기 ▲캐릭터에게 응원의 메시지를 남길 수 있는 팝업 내부 코너 ⓒ 김지오 관련사진보기

큰사진보기 ▲이나인씨가 보여준 본인의 대기 시간 ⓒ 김지오 관련사진보기

큰사진보기 ▲허민준씨가 구매한 굿즈 ⓒ 김지오 관련사진보기

10월 4일 오후, 서울 영등포구 더현대 서울 지하 2층. 파란색 캐릭터 패널 주변으로 사람들이 모여 있었다. 검은 안내 벨트 앞에는 휴대전화를 손에 든 사람들이 서 있었고, 인근 벽 쪽에는 바닥에 앉아있는 사람들도 보였다. 대부분의 곁에는 '블루록(일본 축구 만화)' 로고가 적힌 파란 쇼핑백이 놓여 있었다.이날 오후 두 시 반쯤 현장을 찾았을 때 안내된 예상 대기 시간은 약 네 시간이었다. 이후 확인한 대기 화면에도 '4시간 26분'이 표시됐다. 실제 입장까지 걸린 시간과는 다른 예상치였지만, 방문객에게는 오후 일정 상당 부분을 내어줘야 할 수도 있다는 안내였다.사람들은 무엇을 기대하며 이곳을 찾았을까. 블루록 팝업에서 궁금했던 것은 인기 상품의 종류보다 그 상품과 공간을 찾아온 사람들의 이야기였다.10월 1일부터 7일까지 더현대 서울 B2 ATTAG!에서 열리는 '블루 록 팝업 : NEO EGOIST LEAGUE'는 한국 오리지널 굿즈와 이번 팝업에서 처음 공개하는 특별 도서를 선보인다. 작품을 보던 팬들이 캐릭터를 현실의 공간에서 마주할 수 있도록 마련된 행사다. 행사장 앞에는 만화 속 인물들이 여러 겹의 패널로 세워져 있었다.파란 배경과 흑백 캐릭터 그림이 어우러진 전시물 주변으로 방문객과 백화점 이용객이 오갔다. 누군가에게는 지나가다 마주친 행사장이지만, 누군가에게는 일부러 찾아온 목적지일 것이다.팝업을 찾은 이나인(17)씨는 "처음에는 친구가 추천해서 (이 애니메이션을) 봤어요. 보다보니까 캐릭터마다 목표도 다르고 실패했을 때 반응도 다르더라고요. 특히 이사기 요이치(주인공 캐릭터)가 자기 부족한 점을 인정하고 다시 도전하는 모습이 기억에 남았어요. 화면으로 보던 캐릭터를 직접 꾸며놓은 공간이 궁금해서 왔어요"라 말했다.팝업을 찾는 이유를 '팬이니까'라는 말 하나로 정리하기는 어렵다. 특정 상품을 사러 온 사람과 친구를 따라온 사람, 작품을 좋아하는 이들과 함께 시간을 보내고 싶은 사람의 경험은 다를 수 있다.이나인씨의 친구 박하람(17)씨는 "굿즈도 보러 왔지만 친구랑 같이 구경하고 싶었어요. 평소에도 블루록 얘기를 많이 하는데 실제로 상품을 같이 보며 고르면 더 재밌을 것 같았거든요. 사진도 같이 찍고요. 꼭 '이번에 굿즈를 많이 사야한다'라기 보다는 좋아하는 작품으로 하루 같이 노는 느낌이에요"라고 말했다.긴 예상 대기 시간은 방문객의 선택에도 영향을 준다. 방문하고 싶다는 마음과 실제로 기다릴 수 있는 시간은 별개다. 은평구에서 온 한 가족 방문객은 "대기 등록하고 한 시간 정도 지났어요. 처음에 예상 시간이 길게 떠서 고민했는데, 계속 여기 서 있던 건 아니고 시간이 너무 떠서 커피 한 잔 먹고 왔어요. 아들이 너무 오고 싶어 했는데, 언제 들어갈 수 있을지 확실하지 않아서 다른 곳을 가기가 애매해요"라고 말했다.물건을 구매한 방문객들은 블루록의 이름이 적힌 파란 쇼핑백을 들고 행사장을 나왔다. 김포에서 온 허민준(27)씨는 "나중에는 다른 작품을 좋아할 수도 있겠죠. 그래도 이걸 보면 그때 제가 뭘 좋아했는지는 기억날 것 같아요. 여기 계시는 모두가 블루록을 좋아하는 사람들이 모인 거라는 게 뭔가 기분이 좋네요"라고 말했다.