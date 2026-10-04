보이지 않는 곳에서 묵묵히... 계룡군문화축제의 숨은 주역

큰사진보기 ▲“어디로 가면 되나요?” 4일 계룡군문화축제 종합안내소에서 여성예비군 이선미씨(56)가 밀려드는 관람객들의 질문에 답하며 행사장을 안내하고 있다. 쉴 새 없이 이어지는 문의에도 밝은 표정으로 관람객을 맞는 이씨의 친절이 축제장을 더욱 따뜻하게 하고 있다. ⓒ 서준 관련사진보기

"하루 종일 밀려드는 관람객을 응대하다 보면 힘들 때도 있지만, 고생한다며 건네는 따뜻한 말 한마디에 피로가 풀립니다."

큰사진보기 ▲“이쪽으로 가시면 됩니다.” 4일 계룡군문화축제장에서 통역 자원봉사자 임지현씨(39)가 안내장을 펼쳐 들고 관람객에게 행사장 위치와 이동 경로를 설명하고 있다. 휴일을 맞아 봉사에 나선 임씨는 관람객의 질문에 일일이 답하며 친절한 안내를 이어갔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲4일 계룡군문화축제장 기저귀 교환소에서 자원봉사자 2명이 쓰레기를 수거하고 시설을 정리하며 청결 유지에 힘쓰고 있다. 하루 평균 200여 명이 찾는 이곳에서 봉사자들은 부모들이 안심하고 아이들의 기저귀를 갈 수 있도록 쉴 새 없이 손을 움직이고 있다. 작은 배려와 정성이 돋보이는 축제 현장이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 계룡군문화축제 탄소중립포인트제 홍보부스에서 강사로 나선 자원봉사자가 관람객들에게 김밥 모양의 밀랍초(김밥캔들) 만드는 방법을 알려주고 있다. 봉사자는 재료를 다루는 방법부터 완성 과정까지 꼼꼼하게 설명하며 친환경 체험의 즐거움을 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲“유모차는 이렇게 사용하시면 됩니다.” 4일 계룡군문화축제장 물품대여소에서 자원봉사자가 유모차를 빌리러 온 관람객에게 사용법을 설명하고 있다. 봉사자는 유모차의 작동 방법과 주의사항을 꼼꼼히 알려주며 어린 자녀를 동반한 가족들이 안전하고 편안하게 축제를 즐길 수 있도록 돕고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 하늘 아래 펼쳐진 군문화의 향연. 4일 충남 계룡시 계룡대 비상활주로 일원에서 관람객들이 제16회 계룡군문화축제를 즐기고 있다. 지난 1일 개막해 5일까지 이어지는 축제는 다채로운 군문화 공연과 체험행사로 관람객들에게 특별한 가을 추억을 선사하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

4일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열리고 있는 제16회 계룡군문화축제 종합안내소. 자원봉사자 여성예비군 이선미씨(56·금암동)는 쉴 새 없이 찾아오는 관람객을 맞으면서도 웃음을 잃지 않았다. 공연장 위치를 묻는 관람객에게 길을 안내하고 불편 사항을 접수하느라 잠시도 쉴 틈이 없었다.화려한 군악대 공연과 전투장비 시연이 관람객의 눈길을 사로잡는 동안 축제장 곳곳에서 묵묵히 제 역할을 다하는 사람들이 있다. 계룡군문화축제의 숨은 주역인 자원봉사자들이다.올해 축제에는 250여 명의 자원봉사자가 참여하고 있다. 지난 1일 개막일부터 5일 폐막일까지 닷새 동안 행사장 곳곳에서 관람객을 맞으며 축제의 원활한 운영을 돕고 있다.이 가운데는 직장생활을 하면서 휴일을 반납하고 봉사에 나선 사람도 있다. 해외영업 분야에서 일하는 회사원 임지현(39)씨는 부모가 살고 있는 계룡시 엄사면을 찾아 이틀간 통역 봉사에 참여했다. 현재 경기 수원에 거주하는 임씨는 평소 업무에 영어를 사용하고 중국어도 공부하고 있다. 자신이 익힌 외국어를 다른 사람을 돕는 데 활용하고 싶어 이번 축제에 자원봉사를 신청했다.임씨는 대만에서 온 관람객들에게 영어와 중국어를 섞어 통역을 해주고, 분실물을 찾거나 몸이 아픈 관람객을 돕는 일에도 힘을 보탰다.임씨는 "외국어 공부로 익힌 능력을 누군가에게 도움이 되는 일에 쓰고 싶었다"며 "이틀 동안 통역이 필요한 외국인 관람객을 비롯해 여러 사람에게 조금이나마 도움을 줄 수 있어 뿌듯했다"고 말했다.봉사하느라 공연을 제대로 즐기지 못하는 것이 아쉽지 않으냐는 질문에는 웃으며 답했다. 임씨는 "본가가 계룡에 있어 군문화축제가 낯설지 않다"며 "봉사하는 틈틈이 하늘을 올려다보면 헬기 공연도 볼 수 있어 즐겁게 참여하고 있다"고 말했다.임씨처럼 자신의 재능과 시간을 기꺼이 내놓은 봉사자들이 맡은 일은 다양하다. 종합안내소에서는 행사 일정과 공연장 위치를 안내하고 관람객의 불편 사항을 접수한다. 영어·일본어·중국어 통역을 맡은 봉사자들은 외국인 관람객이 언어 때문에 어려움을 겪지 않도록 돕고 있다.어린 자녀를 동반한 가족을 위한 지원도 이들의 몫이다. 모유수유실과 기저귀 교환실에서는 영유아를 동반한 관람객의 편의를 돕고, 미아보호소에서는 보호자와 떨어진 어린이의 안전을 살핀다. 물품대여소에서는 관람객에게 필요한 물품을 빌려주는 일을 맡고 있다.상설공연장과 보조무대에서는 행사 진행을 돕고, 탄소중립포인트제와 군문화엑스포 홍보부스에서는 관람객을 맞으며 관련 내용을 안내한다. 이들은 축제에 앞서 계룡시자원봉사센터에서 안전교육을 받았으며, 축제 기간에는 센터의 관리 아래 각자 맡은 곳에서 활동하고 있다.많은 관람객을 상대하는 일이 쉽지만은 않다. 공연 시간과 행사장 위치를 묻는 질문이 끊이지 않고, 때로는 불편을 호소하는 관람객도 응대해야 한다. 하지만 봉사자들은 자신의 작은 도움이 축제를 찾은 사람들에게 좋은 추억으로 남는다는 생각에 힘을 낸다.이응우 계룡시장도 축제장 곳곳에서 구슬땀을 흘리는 자원봉사자들에게 감사의 뜻을 전했다.이 시장은 "많은 관람객이 계룡군문화축제를 편안하고 즐겁게 관람할 수 있는 것은 보이지 않는 곳에서 묵묵히 헌신하는 자원봉사자들 덕분"이라며 "소중한 시간을 내어 봉사에 참여해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.화려한 공연과 전투장비 시연이 축제의 볼거리를 책임진다면, 자원봉사자들은 관람객이 불편 없이 축제를 즐길 수 있도록 현장을 지키고 있다. 닷새간의 축제를 위해 기꺼이 자신의 시간과 재능을 내놓은 이들이야말로 계룡군문화축제를 빛내는 또 다른 주인공이다.