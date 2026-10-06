국민의 시계는 정부의 시계를 기다려주지 않는다

큰사진보기 ▲이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언이재명 대통령이 지난 1일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"민위귀 사직차지 군위경(民爲貴 社稷次之 君爲輕)."

백성이 가장 귀하고, 사직이 그다음이며, 임금은 가장 가볍다.

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*기사 인용 여론조사 개요

- 한국갤럽이 8월11일~13일, 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 1만 303명, 응답률 9.7%)에게 전화조사원 인터뷰 방식으로 물은 결과, 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p)

- 한국갤럽이 9월 15일~9월 17일, 전국 만 18세 이상 1002명에게 전화 조사원 인터뷰 방식으로 물은 결과, 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±3.1%p).자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 현재 건국대 경영전문대학원 공공기관리더십과정 책임교수이고, 국무조정실 평가관리관과 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장을 역임했다.

<맹자>의 오래된 이 말은 민주주의 시대에 오히려 더 직접적으로 다가온다. 권력의 정당성은 선거에서 승리하는 순간 완성되는 것이 아니라 국민의 신뢰를 통해 끊임없이 갱신되어야 하기 때문이다.이재명 정부는 높은 기대 속에서 출범했다. 취임 직후인 2025년 6월 한국갤럽 조사에서 향후 5년간 대통령 직무를 '잘할 것'이라는 전망은 70%대였다. 새 정부에 대한 국민의 기대가 상당히 높았음을 보여준다.그러나 민심은 머물러 있지 않는다. 2026년 8월 11∼13일 한국갤럽 조사에서는 긍정 평가가 44%, 부정 평가가 46%로 나타났다. 한국갤럽 조사 기준으로 취임 이후 처음 부정 평가가 긍정 평가를 앞섰다. 9월 15∼17일 조사에서는 긍정 37%, 부정 56%로 격차가 더 벌어졌다. 조사 기관과 조사 방법에 따라 수치는 달라질 수 있지만, 적어도 동일한 한국갤럽 조사의 흐름을 놓고 보면 출범 당시의 높은 기대와 지금의 국민 평가 사이에 적지 않은 간극이 생긴 것은 분명하다.중요한 것은 숫자 자체보다 그 숫자가 던지는 질문이다. 정부에 대한 높은 기대는 왜 비교적 짧은 시간에 실망으로 바뀔 수 있는가. 부동산과 인사, 경제와 민생을 비롯한 여러 문제가 복합적으로 작용했을 것이다. 그러나 정부 운영이라는 관점에서 보면 그보다 더 근본적으로 살펴볼 문제가 있다. 바로 '정책의 시계'와 '국민의 시계'가 서로 다른 속도로 움직인다는 사실이다.정부가 추진하는 정책 가운데 상당수는 효과가 나타나기까지 시간이 필요하다. 산업 정책과 경제 정책, 균형 발전, 노동 시장 개혁, 복지 제도 개편, 정부 조직과 공공기관 개혁은 오늘 결정한다고 내일 곧바로 성과가 나타나지 않는다. 씨앗을 뿌리고 나무가 자라기를 기다려야 하는 정책들이다.하지만 국민의 삶은 그렇게 기다려주지 않는다.정책은 3년 뒤의 효과를 목표로 할 수 있지만, 물가는 오늘 장을 보는 문제다. 집값과 전·월세는 이번 달의 문제이고, 취업은 졸업을 앞둔 청년에게 바로 지금의 문제다. 자영업자의 매출과 대출이자도 미래의 거시경제 지표가 아니라 오늘 통장에 찍히는 현실이다.그래서 정부에는 두 개의 시계가 필요하다. 하나는 국가의 미래를 설계하는 긴 시계이고, 다른 하나는 국민의 현재에 응답하는 짧은 시계다. 긴 시계만 바라보면 당장의 국민의 고통을 놓칠 수 있다. 반대로 짧은 시계에만 매달리면 구조 개혁과 미래 투자를 포기하게 된다. 좋은 정부의 능력은 둘 가운데 하나를 선택하는 데 있지 않다. 두 시계를 함께 움직이는 데 있다.다른 비유로 표현하면 이렇다. 정책은 오늘 나무를 심는 일이지만 국민에게는 오늘 그늘이 필요할 수 있다. 미래에 울창한 숲을 만들겠다는 정부의 설명이 아무리 타당하더라도, 지금 뜨거운 햇볕 아래 서 있는 국민에게 몇 년 뒤의 그늘만 이야기해서는 충분하지 않다. 나무를 심으면서 동시에 오늘의 햇볕을 피할 작은 그늘도 만들어야 한다.정책의 시간은 여기에서 다시 민심의 시간과 만난다. <서경>에는 "민유방본 본고방녕(民惟邦本 本固邦寧)", 곧 백성이 나라의 근본이며 그 근본이 튼튼해야 나라가 편안하다는 말이 있다. 민주주의 정부에서 이 말은 단지 국민의 의견을 많이 들으라는 의미에 그치지 않는다. 정부가 정한 정책의 시간표와 국민이 삶에서 체감하는 시간표 사이에 얼마나 큰 거리가 있는지를 끊임없이 살피라는 뜻으로도 읽을 수 있다.특히 높은 기대 속에서 출범한 정부일수록 이를 경계해야 한다. 높은 지지율은 정부가 이미 많은 것을 성취했다는 증명서가 아니다. 앞으로 잘해 달라며 국민이 맡긴 일종의 정치적 신용에 가깝다. 그 신용은 사용할 수 있지만 무한하지 않다. 국민이 부여한 정치적 자본을 정책의 성과와 생활의 변화로 전환하지 못하면 기대가 컸던 만큼 실망도 빠르게 커질 수 있다. 민주주의에서 국민의 신뢰를 잃고 성공할 수 있는 정부는 없다.그렇기 때문에 지지율 하락을 단순히 홍보와 소통의 문제로만 이해해서도 안 된다. 국민이 정부 정책을 충분히 이해하지 못했다고 생각하기에 앞서 정부가 국민이 경험하는 현실을 충분히 이해하고 있는지를 먼저 물어야 한다. 설명을 더 잘하는 것과 국민의 삶을 실제로 더 낫게 만드는 것은 같은 일이 아니다.정부에는 정책을 일관되게 추진할 의지가 필요하다. 그러나 민주주의에서 정책의 정당성은 정부가 그 방향이 옳다고 확신하는 것만으로 완성되지 않는다. 무엇을 하느냐 못지않게 언제 효과가 나타나는지, 그때까지 발생하는 비용과 부담을 누가 감당하는지, 그리고 그 부담을 정부가 어떻게 줄여주는지가 중요하다.이재명 정부가 제시한 '국민이 하나되는 정치', '세계를 이끄는 혁신경제', '모두가 잘사는 균형성장', '기본이 튼튼한 사회', '국익 중심의 외교안보'라는 국정 목표를 흔들 필요는 없다. 오히려 어려울수록 국가의 미래를 위한 개혁과 투자는 일관되게 추진해야 한다. 다만 장기 개혁과 단기 민생을 서로 대립시켜서는 안 된다. 미래의 성장 동력을 만드는 정책과 오늘 국민의 생활을 지탱하는 정책을 하나의 국정 운영 체계 안에서 연결해야 한다. 개혁으로 인해 당장의 부담을 감수해야 하는 국민이 있다면 그 부담을 어떻게 나누고 완화할 것인지까지가 개혁의 일부여야 한다. 장기적인 정책의 옳음이 오늘의 어려움을 저절로 정당화해 주지는 않는다.그리고 무엇보다 정책의 우선순위를 다시 국민의 삶에서 출발시킬 필요가 있다. 맹자의 "민위귀 군위경(民爲貴 君爲輕)"은 권력을 누가 차지했는가보다 그 권력이 누구를 위해 사용되는가가 중요하다는 오래된 경고다. 민주주의에서 국민은 선거가 끝난 뒤 통치의 대상이 되는 존재가 아니다. 권력의 출발점인 동시에 정부가 끊임없이 돌아가 확인해야 할 기준이다.국민의 지지로 출범했다는 사실이 앞으로의 국민 지지까지 보장하지는 않는다. 선거에서 부여받은 정당성과 오늘의 국정 운영에 대한 평가는 다른 문제다. 민주적 정당성은 한 번 획득해 임기 동안 보유하는 자산이 아니라 매일의 국정 운영을 통해 다시 얻어야 하는 신뢰이기 때문이다.이재명 정부는 스스로 '국민주권정부'를 표방해 왔다. 그렇다면 국민주권은 이름이나 구호에 머물러서는 안 된다. 국민이 개혁의 필요성을 이해하는 데서 한 걸음 더 나아가 그 결과와 정책의 성과를 자신의 삶에서 체감할 수 있을 때 '국민주권정부'라는 이름도 비로소 온전한 의미를 갖게 될 것이다. 취임 당시의 높은 기대와 지금 달라진 민심 사이에서 정부가 읽어야 할 메시지는 바로 여기에 있다.미래를 위해 나무를 심어야 한다. 그러나 오늘 그늘이 필요한 국민을 외면해서는 안 된다. 정부의 시계는 5년을 향해 갈 수 있다. 정책의 시계는 때로 10년을 내다봐야 한다. 그러나 국민의 시계는 오늘도 움직이고 있다.남은 임기 동안 정부의 긴 시계와 국민의 짧은 시계가 서로 멀어지지 않도록 만드는 것, 국가의 내일을 준비하면서 국민의 오늘에도 응답하는 것, 그것이 지금 정부에 필요한 국정 운영의 능력이다.이재명 정부가 출범 당시 국민이 부여했던 기대의 의미를 다시 돌아보고, 임기가 끝나는 날 국민의 시계와 정부의 시계가 마침내 같은 시각을 가리킬 수 있기를 기대한다.