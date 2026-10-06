우리는 누군가에 항상 이방인... 더불어 사는 방법

큰사진보기 ▲<딸에게 들려주는 인종차별 이야기>는 일상의 편견과 잘못된 인식을 극복하는데 필요한 다양성을 강조하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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"우리도 항상 누군가에게 이방인이다. 더불어 사는 법을 배우는 것이 말로 인종주의와 맞서 싸우는 것이다."

<딸에게 들려주는 인종차별 이야기>는 인종차별에 대한 비판과 문제의식을 심어주는 책으로 모로코계 프랑스인 저자가 그의 딸 메리엠과 나눈 대화이다. 책은 당초 메리엠이 열 살 때 청소년 대상으로 교육차원에서 쓰였지만 7년 후 2차 대화가 이어지면서 내용이 추가됐다.제목에 들어있는 '인종차별'이라는 말이 다소 무겁게 들리지만 우리는 일상에서 자신도 모르게 인종차별적 표현과 행동을 자주 범한다는 사실에 놀랄 것이다.책은 인종차별의 전형적인 사례를 ' 인종주의'라 강조하고 다양한 사례들을 딸 메리엠에게 들려주고 있다. 인종주의는 우리와 다른 육체적, 문화적 특징을 지닌 사람들을 경계하고 멸시하는 일종의 행동양식을 의미한다. 인종주의자는 자신과 비슷하지 않은 사람을 두려워하는데 그 바탕에는 멸시라는 감정이 들어있다는 것이다.인종주의는 '테러리즘'을 상징한다. 테러리즘은 가장 비열한 인종주의 행동이다. 잔인한 광신주의자들에 의한 테러리즘은 증오를 무기로 자행하고 인종주의를 부추기고 있다는 지적이다. 2001년 9월 11일 4대의 비행기를 공중에서 납치해 뉴욕 세계무역센터를 공격한 것이 대표적이다.이슬람주의자들의 반유대주의자에 대한 증오심도 잘 알려져 있다. 극단적인 반유대주의자들은 유대인들을 이스라엘로 이주하도록 몰아붙이기도 한다. 소수민족 유대인에 대한 혐오도 대표적인 인종주의 사례다. 프랑스에서는 주로 빈민층 청소년들이 질투와 시기심으로 유대인에게 원한을 품거나 폭력을 행사한다고 한다.일각에서는 모든 인종주의를 거부하자며 인종이라는 말 자체를 없애자는 주장도 제기하고 있다. 하지만 인종주의는 여전하다. 노예제도는 일찍이 폐지됐지만 아직도 위장된 형태로 여러 나라에서 계속되고 있다. 특히 무슬림 이주민을 겨냥한 인종주의는 더 심해지고 있다. 모로코계 출신인 저자는 모로코에 아직도 인종주의자가 존재한다고 고백하고 있다. 피부색이 짙으면 경계하고 스스로 아랍이며 백인이라는 우월적인 생각을 품고 있다는 것이다.책은 '식민주의'가 국가 차원의 인종주의라는 사실도 상기시킨다. 우리는 일제 강점기 식민지 역사를 겪어 잘 알고 있다. 일본은 우리의 언어와 문화를 말살하고 정체성을 지우려고 했다. 자원 수탈을 위해 도로를 깔고 학교를 세웠지만 일본은 이러한 것을 침략이라고 절대 말하지 않았다.저자는 인종주의자가 변화하려면 자신이 틀렸다는 말을 할 용기가 있어야 한다고 강조한다. 하지만 이들 대부분 자신이 겁쟁이라는 걸 인정하지 않고 자기모순에 빠져있다고 주장한다. 이 책의 교훈은 간단하다. 인류는 수십억의 서로 다른 얼굴로 이뤄진 다양성이 존재한다는 것이다. 인종은 인위적인 구분으로 크게 인류로 보는 시각이 필요하다는 것이다.우리가 남을 경계하거나 무시하거나 차별하는 것은 어려서 어른들에게 배운 탓이 크다. 태어나면서 인종주의자가 되는 것은 결코 아니다. 어릴 때는 우열과 열등을 모르고 서로 자연스럽게 어울리는데 아이에게 어른들이 잘못된 인식을 심어주는 것이다. 다양성에 대한 조기교육이 필요한 이유이다.이 책에서 가장 인상적인 부분은 '세상에는 다른 문화에 비해 우월한 문화가 존재하지 않는다'는 대목이다. 문화마다의 정체성을 강조하는 것이다. 책을 본 후 나와 다른 언어와 피부 색깔을 가진 사람을 속으로라도 무시하거나 차별하는 자세를 갖지 않으려고 노력할 것을 다짐했다. 또한 거짓과 편견이 들어있는 표현을 쓸 때도 보다 신중할 것이다. 그간 나는 부지불식간 그런 사람들을 폄훼하거나 부정적인 인식을 가졌었다.매일 아침 출근길 거의 같은 시간에 버스 정류장에서 만나는 아프리카 출신의 학생은 피부색깔만 다르지 다른 아이들과 우리말을 유창하게 구사했다. 이를 보고도 따뜻한 눈길을 주지 않은 것이 못내 후회된다. 기회가 되면 그에게 반갑게 인사를 건넬 생각이다.이 책을 통해 사람마다의 존엄성을 인정하는 것은 각자 자신에 대한 존중을 나타내는 것이며 다름과 다양성에 관심을 갖고 서로 알아가는 것은 서로를 풍요롭게 한다는 사실을 새삼 깨달았다.저자가 딸 메리엠에게 마지막에 하는 말이다.