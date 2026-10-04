2000년부터 이어온 빗물 연구, 든든한 '빽'이 있었다

"국제 물 분야의 많은 사람이 그를 '닥터 레인'으로 알고 있습니다. 록 밴드 이름처럼 들릴 수도 있지만, 그렇지는 않습니다."

큰사진보기 ▲하만트 카산 IWA 회장으로부터 상을 받는 모습소개자는 필자를 빗물 모으기와 관리 분야에서 국제적으로 인정받는 선구자로 설명했다. 과학 연구와 공학, 교육, 인식 확산 활동을 결합해 실용적인 분산형 물관리 해법을 개발해 왔다는 평가가 이어졌다. 여러 나라의 건물과 지역사회, 도시에 적용한 프로젝트와 레인시티 이니셔티브, 국제 빗물 청년 네트워크 설립을 위한 노력도 언급됐다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲빗물을 보이게 해 온 여정, IWA 공헌상으로 이어지다사진 설명: 2026년 10월 3일 영국 글라스고에서 열린 국제물협회(IWA) 프레지덴셜 디너에서 ‘물관리와 과학에 대한 탁월한 공헌상’을 받은 한무영 서울대학교 명예교수가 상장과 상패를 들고 기념촬영을 하고 있다. IWA는 과학 연구와 공학, 교육, 인식 확산을 결합해 여러 나라에 실용적인 분산형 물관리 해법을 적용해 온 공헌을 소개했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 세계적인 가치는 우리 안의 역사와 철학을 오늘의 삶에서 발전시키고 실천할 때 만들어진다고 믿는다. 필자에게 이번 수상은 세종의 빗물관리 지혜와 홍익인간 정신을 연구와 현장에 연결해 온 노력이 국제적인 공감을 얻었다는 의미다. 대한민국의 역사와 철학이 빗물을 통해 세계의 마음을 움직인 셈이다.



이제 그 울림이 국내에서도 더 큰 실천으로 이어지기를 바란다. 빗물관리 종주국이라는 자부심을 바탕으로, 학계는 연구를 넓히고 정부와 지자체는 정책을 마련하며 학교와 시민은 생활 속에서 빗물의 가치를 실현했으면 한다. 우리에게서 시작된 지혜를 우리 땅에서 더욱 발전시켜 세계와 나누는 일에 더 많은 분이 함께하기를 기대한다.

10월 3일 영국 글라스고에서 열린 국제물협회(IWA) 프레지덴셜 디너. 수상자를 소개하는 연설에서 필자의 별명인 '닥터 레인(Dr. Rain)'이 등장했다.이날 필자는 하만트 카산(Hamanth Kasan) IWA 회장으로부터 '물관리와 과학에 대한 탁월한 공헌상(IWA Award for Outstanding Contribution to Water Management & Science)'을 받았다. 2000년부터 이어온 빗물 연구와 실천의 시간을 돌아보게 하는 자리였다.시상식 소개자는 필자를 빗물 모으기와 관리 분야에서 국제적으로 인정받는 선구자로 설명했다. 과학 연구와 공학, 교육, 인식 확산 활동을 결합해 실용적인 분산형 물관리 해법을 개발해 왔다는 평가가 이어졌다. 여러 나라의 건물과 지역사회, 도시에 적용한 프로젝트와 레인시티 이니셔티브, 국제 빗물 청년 네트워크 설립을 위한 노력도 언급됐다.그 소개를 들으며 지난 활동을 한 문장으로 정리해 보았다. '보이지 않던 빗물을 보이게 하는 일.'비는 누구에게나 보인다. 우산을 펼치게 하고, 옷을 적시고, 길 위에 물웅덩이를 만든다. 많이 내리면 걱정하고, 오래 내리지 않으면 기다린다. 그런데 물을 연구하고 정책을 세우며 시설을 만드는 과정에서, 빗물의 가치는 얼마나 충분히 다뤄지고 있을까. 우리 머리 위에 내리는 비를 가까이에서 모으고 관리할 수 있는 자원으로 바라보는 시선은 여전히 넓어질 필요가 있다.필자가 말하는 '보이지 않던 빗물'은 바로 이러한 가능성이다. 비 자체는 눈에 보이지만, 그것이 우리 생활에 필요한 물이 될 수 있다는 사실과 이를 실현할 방법은 충분히 주목받지 못했다. 필자는 그 가능성을 연구의 대상으로 삼고, 현장에서 작동하는 시설로 만들고, 사람들이 이해할 수 있는 언어로 설명하려 했다. 정책을 논의하는 자리에서도 빗물을 물관리의 한 선택지로 검토해 달라고 이야기했다.연구에서는 빗물을 어떻게 모으고 저장하며 용도에 맞게 관리할 수 있는지 물었다. 현장에서는 시설이 실제로 작동하고 사람들이 계속 사용할 수 있는지 확인했다. 교육과 정책 제안에서는 그 경험을 다른 곳에서도 활용할 방법을 찾았다. 서울 스타시티의 다목적 분산형 빗물관리와 여러 나라의 빗물식수화 사업, 최근의 캄보디아 레인스쿨은 그러한 질문을 현장에 적용해 온 사례다.이번 시상식 소개사에서 연구와 공학, 교육을 '결합했다'는 대목이 특히 마음에 남았다. 빗물의 가능성을 실제 변화로 이어가려면 지식과 시설, 사람의 이해와 제도가 함께 움직여야 한다고 생각해 왔기 때문이다.빗물의 가능성을 설명하는 길이 늘 순탄했던 것은 아니다. 이미 익숙한 물관리 체계 속에서 다른 가능성을 제시하려면 같은 질문에 거듭 답하고, 실제 사례를 보여주고, 시간이 흐른 뒤에도 운영 결과를 확인해야 했다. 빗물을 연구하고 실천하는 동료들 역시 각자의 자리에서 비슷한 노력을 이어왔다.그 외로운 여정에서 필자에게는 든든한 '빽'이 있었다. 세종대왕이다. 연구실에는 측우기 모형을 놓아두었다. 국내외에서 손님이 찾아오면 그 앞에서 함께 사진을 찍으며, 비를 측정하고 기록해 백성의 삶을 돌보려 했던 세종의 지혜를 설명하곤 한다. 그렇게 여러 사람과 이야기를 나눌 때마다 필자 자신도 빗물을 연구하고 알리는 일의 의미를 되새기게 된다.세종 시대의 측우 제도에서 필자가 주목하는 것은 측정 기구를 넘어선 관리의 철학이다. 하늘에서 내리는 비를 관찰 가능한 수치로 바꾸고, 기록을 모아 공적인 판단에 활용하려 했다는 데 의미가 있다. 측정하면 알 수 있고, 알아야 관리할 수 있다. 오늘의 빗물 관리에도 이어지는 원칙이다.우리에게는 비를 소중히 살피고 관리하려 했던 역사적 경험이 있다. 그 지혜를 오늘의 과학과 기술로 발전시켜 세계와 나누는 일은 충분히 해볼 만한 가치가 있다고 믿었다. 빗물의 가능성을 설명하다 어려움에 부딪힐 때도, 이러한 믿음은 다시 이야기를 이어갈 힘이 됐다. 세종대왕은 필자에게 이 연구와 실천의 방향을 지지해 주는 정신적 버팀목이었다.또 하나의 버팀목은 우리나라의 홍익인간 정신이었다. 널리 인간을 이롭게 한다는 뜻은 공학을 하는 사람에게도 중요한 질문을 던진다. '이 연구와 기술이 누구의 삶을 어떻게 이롭게 하는가.'논문과 시설은 중요한 성과다. 그리고 그 성과가 물이 필요한 사람에게 닿을 때 공학의 의미는 더욱 커진다. 현지 사람들이 이해하고 운영할 수 있는지, 자신들의 여건에 맞게 응용할 수 있는지, 시간이 지나도 혜택이 이어지는지를 살펴야 하는 이유다.필자는 빗물 관리에서도 그 기준을 놓치지 않으려 했다. 비가 내리는 곳의 사람들이 자신의 물을 이해하고 돌볼 수 있도록 돕고, 한 지역에서 얻은 경험을 다른 지역과 나누고자 했다.세종의 지혜가 무엇을 측정하고 어떻게 관리할지를 일깨워 주었다면, 홍익인간 정신은 그 일을 누구를 위해 해야 하는지 알려주었다. 이 두 가지가 빗물의 가능성을 믿고 계속 이야기할 수 있게 해 준 힘이었다.이 상은 필자의 이름으로 받았지만, 그 바탕에는 함께 연구한 동료와 제자들, 현장을 지킨 기술자와 운영자들, 활동을 지지한 기관과 시민들이 있다. 여러 나라에서 빗물의 가치를 알리기 위해 애써 온 분들과도 이 기쁨을 나누고 싶다.필자는 이번 수상을, 보이지 않던 빗물을 연구와 정책, 실천의 장에서 더 잘 보이게 하라는 격려로 받아들인다. 빗물 분야에서 꾸준히 일해 온 분들에게도 자신의 활동을 설명하고 협력을 구하는 데 작은 힘이 되기를 바란다.앞으로는 더 많은 연구자가 빗물을 연구하고, 정책 담당자가 그 가능성을 검토하며, 시민들이 생활 속에서 빗물의 가치를 경험하도록 해야 한다. 잘 운영되는 사례와 축적된 자료를 널리 공유하고, 부족한 부분은 함께 개선해 나가고자 한다.9월 3일을 유엔이 지정하는 '세계 비의 날'로 만들자는 제안도 이 노력의 연장선에 있다. 아직 제정된 날은 아니지만, 세계인이 비의 가치를 돌아보고 각자의 자리에서 행동하는 계기를 만들고 싶다.글라스고에서 받은 상이 빗물을 향한 관심을 넓히고, 그 관심이 연구와 정책, 현장의 실천으로 이어지는 데 도움이 되기를 바란다.세종의 측정과 관리의 지혜, 널리 사람을 이롭게 하려는 홍익인간 정신을 바탕으로 우리 곁에 내리는 비의 가치를 더 많은 사람과 나누고자 한다.