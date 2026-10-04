국군의 날과 개천절의 연원을 아시나요?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 사열하고 있다. 2026.10.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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10월엔 여느 달에 견줘 유독 기념일이 많다. 국경일인 개천절과 한글날을 비롯해, 국군의 날, 부마 민주항쟁 기념일, 경찰의 날, 유엔의 날, 독도의 날 등 굵직한 기념일이 즐비하다. 잘 알려져 있진 않지만, 노인의 날, 스포츠의 날, 교정의 날, 지방자치의 날, 금융의 날 등을 포함하면, 10월의 모든 날이 기념일이라고 해도 지나치지 않다.특히 10월 초순은 공휴일로 지정된 개천절과 한글날이 함께 있어서 직장인들에겐 꿀맛 같은 휴식을 주는 기간이다. 음력을 따르는 추석이 그 사이에 끼어 있으면 열흘 가까운 휴가를 누리게 된다. 직장인이 해마다 연말이면 10월 달력부터 확인하는 건 그래서다. 참고로, 내년엔 추석 연휴가 9월 중순에 걸쳐 있다.모든 달력에 예외 없이 표기된 10월 초 기념일만 다섯 개다. 10월 1일은 국군의 날, 2일은 노인의 날, 3일은 개천절, 5일은 세계 한인의 날, 9일은 한글날이다. 이 중에 개천절과 한글날은 법정 공휴일로, 일자가 주말과 겹치면 주중 하루를 쉰다. 올해는 개천절이 토요일이어서 주말 뒤에 이어진 월요일이 대체 공휴일이다.대체 공휴일 제도는 직장인에게 최고의 복지 정책이라고 이구동성 말한다. 참고로, 대체 공휴일 제도는 2013년 설날과 추석 등 주말과 겹친 명절 연휴를 보장하는 차원에서 시작되었다가 2021년 이후 지속적인 법률 개정을 통해 대상 기념일이 늘어났다. 국민의 휴식권 보장과 내수 경기 진작을 목표로, 의무 적용 사업장이 확대되는 추세다.2026년 현재 어린이날을 비롯해 3.1절, 노동절, 부처님 오신 날, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날, 성탄절까지 대체 공휴일이 운영된다. 시행 초기 많은 기업에서 생산성의 약화를 우려했지만, 제도의 성과가 조금씩 나타나고 큰 무리 없이 정착되면서 비판의 목소리는 이내 잦아들었다. 휴식권도 기본권이라는 인식이 자리 잡은 건 차라리 덤이다.그런데, 정부가 특정 날짜를 기념일로 지정한 건, 말 그대로, 그날의 의미를 알고 기억하자는 취지다. 국민의 휴식권을 보장하고 국가 경제에 이득이 된다는 효과는 어디까지나 그다음이어야 한다. 언제부턴가 기념일을 뭉뚱그려 공휴일로 부르기 시작하면서, 기념일로 지정된 이유를 궁금해하기는커녕 무슨 날인지도 모르고 쉬는 게 당연한 일이 됐다.10월 초 연달아 사흘짜리 주말을 누리게 된 아이들에게 물어봤다. 모두가 들어 알고 있는 국군의 날과 개천절, 한글날이 왜 각각 1일, 3일, 9일로 정해졌는지 나름 정확하게 답하는 경우가 적어도 반에 한둘은 있을 줄로 알았다. 질문이 끝나기가 무섭게 아이들 모두 앞다퉈 똑같은 대답을 쏟아냈다."국군의 날은 국군이 창설된 날, 개천절은 우리나라가 시작된 날, 한글날은 한글이 창제된 날 아닌가요?"맞다고도 할 수 없고, 틀렸다고도 할 수 없는, '뻔한' 답변이다. 그냥 단어의 뜻을 그대로 풀어낸 것, 그 이상도 이하도 아니기 때문이다. 여기서 한 걸음만 더 들어가 질문하면, 모두가 입을 다문다. 한 아이는 지금껏 한 번도 궁금해한 적이 없고, 학교에서 누구도 가르쳐 준 적이 없다는 핑계를 댔다.부러 동료 교사들에게도 물어봤다. 역시나 정확하게 답하는 경우가 없었다. 그들 역시 지금껏 한 번도 궁금해해 본 적이 없다고 둘러댔다. 차이라면, 국군의 날은 군인들의 노고를 치하하며 특식이 제공되는 날이고 개천절은 단군이 고조선을 건국한 날이라며 '부연 설명'을 덧붙인 정도였다. 기념일보다 공휴일이 중요한 건, 어른이고 아이고 다를 게 없었다.두루뭉술 답한 국군의 날과 개천절의 연원을 살펴보자. 국군의 날은 1956년 각각 기념일이 달랐던 육군과 해군, 공군 등을 통합하는 차원에서 지정됐다. 10월 1일이 된 건, 6.25 전쟁 당시 인천상륙작전의 성공과 서울 수복 이후 북진을 감행한 국군이 38도선을 넘은 날이어서다. 38도선을 넘어 불법 남침한 공산군을 향한 복수의 의미가 있었다.10월 1일 38도선을 최초로 돌파한 부대는 김백일 1군단장이 지휘하는 제3사단이었다. 얄궂게도 그는 일제강점기 만주에서 독립운동가들을 체포해 학살했던 악명 높은 간도특설대의 일원이었다. 그는 해방 후 생존을 위해 이름까지 바꾸며 미군정이 통치하는 남쪽으로 도망친 친일파였다. 그는 전쟁 중 항공기 추락 사고로 숨졌다.38도선 돌파라는 그의 무공이 국군의 날 지정으로 이어지면서, 6.25 전쟁은 숱한 친일파들에게 일제강점기 자신들의 죄과를 씻는 '해방 전쟁'으로 기능했다. 무공을 세운 친일파들은 이후 국립묘지에 안장되면서 '애국자'로 추앙받게 됐다. 지금껏 대한민국 국군의 뿌리가 친일파였느냐는 질문이 쏟아지고 있는 이유이기도 하다.이에 국군의 날을 대한민국 임시정부의 예하 군대였던 한국광복군의 창설일인 9월 17일로 옮겨야 한다는 주장이 비등하고 있다. 헌법 전문에 명토 박고 있듯, 대한민국의 정통성이 임시정부에 있다면, 국군의 뿌리도 한국광복군에서 찾는 게 누가 봐도 상식적이다. 이럴진대, 국군의 모태를 미군정 시기 국방경비대로 삼는 것부터 황당하기 짝이 없다.현재 공휴일은 아니지만, 국군의 날의 위세는 여전하다. 보수와 진보를 막론하고, 대통령의 행사 참석은 '기본값'이 됐다. 10월 1일은 대구의 10월 항쟁 기념일이지만, 감히 달력에 병기조차 못하고 있다. 노인의 날도 국군의 날로 인해 하루 뒤로 밀려났다. 유엔이 세계의 인구 고령화에 대응하기 위해 제정한 노인의 날은 본디 10월 1일로, 우리나라에서만 10월 2일이다.듣자니까, 육군과 해군, 공군 사관학교를 통합하겠다는 정부의 발표에 사관학교마다 반대의 목소리가 높은 듯하다. 국군의 날 기념식도 한날한시에 한데 모여 하는 마당에 학교는 분리되어 있어야 한다는 주장은 설득력이 없다. 사관학교의 통합이냐 분리냐에 목매달기보다 차라리 우리 국군의 정통성에 대한 뿌리 찾기에 힘을 쏟는 게 바람직하고도 시급해 보인다.개천절에 대한 인식도 납작하긴 마찬가지다. 단군이 고조선을 건국한 날이라는 답변이 전부다. 개천절이 대종교에서 비롯됐고, 대한민국 임시정부에 의해 국경일로 제정됐다는 사실을 아는 경우는 드물다. 일제의 침탈에 맞서 민족의 자긍심을 일깨우기 위한 노력이었고, 독립운동의 정신적 지주 역할을 했다.기실 개천절은 대종교의 기념일이었다. 국권 피탈 직전인 1909년 대종교를 중광한 나철이 처음 제정했다. 조국의 독립을 염원했던 민족 종교로서, 개천절을 기념하는 것 자체가 독립운동의 일환이었다. 대한민국 임시정부 요인들 다수가 대종교에 입교하면서, 왕실이 아닌 민족 전체의 기념일로 자리매김하며 해마다 경축식을 열었다.대한민국 정부가 수립된 뒤에도 가장 먼저 국경일이 됐고, 단 한 번의 부침도 없이 지금까지 그 위상을 유지하고 있다. 그러나 개천절의 연원이 된 대종교는 일제의 모진 탄압과 해방 후 이승만 정부의 외면 속에 교세가 급격히 위축됐다. 독립운동을 이끈 민족 종교가 순식간에 미신으로 낙인찍히며 교단이 사실상 와해되었다.미국 개신교단의 후원으로 미국 유학을 떠나 박사 학위를 받고 금의환향한 이승만에게 대종교의 교세는 달갑지 않았을 터다. 일제강점기 내내 경축식을 연 개천절을 국경일로 삼되, 굳이 대종교의 유산이라는 사실을 드러내지 않았다. 이는 대한민국 임시정부와의 관련성도 감추는 '일석 이조'의 효과를 냈다.지금 개천절을 지내며 대종교와 대한민국 임시정부를 떠올리는 이는 거의 없다. 길가에 세워진 단군상을 우상 숭배로 치부하며, 단군 신앙을 모태로 한 대종교를 미신이라고 말하는 아이들이 적지 않다. 그러면서도 가장 존경하는 독립운동가로 김좌진 장군을 꼽는 경우가 많아 놀라울 따름이다. 청산리 대첩을 이끈 그는 열성적인 대종교 신자였다.