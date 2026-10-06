초간단 만두 레시피, 찬바람 불면 만들어 보세요

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큰사진보기 ▲쌀쌀한 가을바람이 불면 생각나는 것. ⓒ wesleyphotography on Unsplash 관련사진보기

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"할머니랑 이야기해서 주말에 같이 만들러 가자."

큰사진보기 ▲와플팬으로 만든 간단한 라이스페이퍼 만두 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이의 제안으로 치즈와 스팸도 넣어보았다. ⓒ 김선아 관련사진보기

[와플팬으로 만드는 간단한 만두]

큰사진보기 ▲와플팬으로 간단하게 만든 라이스페이퍼 만두. ？겉면이 노릇노릇하고 바삭하게 구워졌다. ⓒ 김선아 관련사진보기

▶ 재료 : 라이스페이퍼, 돼지고기, 당근, 버섯, 다진마늘, 다진파, 피시소스, 설탕, 후추, 기름

* 속 재료는 볶음밥, 달걀, 새우, 불고기, 고구마, 치즈 등 무엇이든 가능하다.

▶ 만드는 법

① 돼지고기와 채소에 양념을 넣고 잘 볶아낸다. (피쉬소스와 설탕은 2대1 비율로 넣는다.)

② 와플팬 양면에 기름을 충분히 바른다.

③ 라이스페이퍼를 미지근한 물에 살짝 담가 부드럽게 만든다. 두 장을 겹쳐 깔고 속 재료를 올린 뒤, 다시 라이스페이퍼 두 장을 덮는다.

④ 와플팬을 꾹 눌러 닫고 라이스페이퍼가 노릇노릇해질 때까지 구워낸다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 인스타그램, 브런치에도 실립니다.

연휴를 보내던 중 아이가 만두가 먹고 싶다고 했다. 쌀쌀해진 가을바람에 외할머니의 만두가 생각났나 보다.우리 집 만두 시즌은 늘 이맘때 시작된다. 김장을 앞두고 묵은김치를 소진하기 위해서다. 친정엄마의 지휘 아래 모두가 모인다. 고기만두와 김치만두를 잔뜩 빚어 이틀은 연속으로 만둣국으로 먹고, 납작하게 만든 것은 군만두용으로 얼리고, 속을 넉넉히 넣은 것은 쪄서 냉동한다. 어릴 적 먹던 친정엄마의 만두를, 이제는 내 아이도 함께 먹는다.그렇게 만든 만두는 냉동실 한 칸을 가득 채워도 금세 사라진다. 심심할 때 한두 개씩 꺼내 먹고, 아이 아침으로 내주고, 어느 날 저녁에는 온 가족이 모여 맥주를 곁들여 군만두 파티도 한다. 그러다 보면 그 많던 만두도 금세 바닥을 보인다. 그래서 한 번으로 끝나지 않는다. 친정엄마는 가을에 한 번, 겨울에 한 번, 설 즈음에 또 한 번 만두를 만든다. 찬 바람이 불기 시작하면 우리 집 만두 시즌도 어김없이 돌아온다.그런데 만두라는 음식은 간단히 만들려고 해도 좀처럼 간단해지지 않는다. 김치, 고기, 두부, 숙주, 부추, 당면까지 속 재료만 대여섯 가지에 물기도 꼭 짜야 하니 손이 많이 간다. 만두피를 시판 제품으로 대신해도 여전히 큰 프로젝트다.달래 봤지만 아이는 당장 먹고 싶단다. 하필 냉동 만두도 똑 떨어졌고, 만둣집까지는 걸어서 15분인데 그마저 귀찮다고 했다.다른 걸 먹자며 팬트리를 뒤지다가 라이스페이퍼를 발견했다. 그 순간 베트남식 만두인 '짜조'가 번뜩 떠올랐다. 이거라면 우리 만두보다 간단하게 만들 수 있겠다 싶었다.마침 냉동실에는 얼마 전 썰어 얼려둔 부추와 다진 돼지고기가 있었고, 냉장고에는 새송이버섯과 당근이 있었다. 채소를 잘게 다지고 돼지고기와 함께 물기 없이 바짝 볶았다. 베트남 느낌을 내보겠다고 액젓으로 간을 했더니 집 안에 꼬리꼬리한 냄새가 한동안 빠지지 않았지만 말이다.제대로 만들려면 라이스페이퍼에 속을 넣고 하나하나 모양을 잡아 기름에 구워야 한다. 가만 생각해 보니 이러면 만두를 빚는 것과 크게 다를 바가 없었다. 간단하게 먹자고 시작한 일이니 파니니처럼 눌러 굽기로 했다. 속을 얇게 펴 넣은 뒤 와플팬을 닫았다.잠시 후 열어보니 라이스페이퍼가 바삭하게 구워져 있었다. 속 재료를 이미 익혀둔 덕분에 금세 완성됐다. 아이는 만드는 게 재미있어 보였는지 이번에는 스팸도 넣어보고 싶다며 직접 만들어봤다. 결과는 대성공, 기대 이상으로 맛있어 별미가 됐다.간단하게 만두를 대신해 보려던 일이 어느새 아이와 함께하는 간식 만들기가 되었다. 입이 짧은 아이라 늘 먹을거리 고민이 많은데, 요즘은 성장기인지 부쩍 간식을 자주 찾는다. 간단하면서도 든든해 시험공부로 출출한 중고생들에게 만들어 주기에도 괜찮겠다. 새우나 불고기, 볶음밥, 달걀처럼 냉장고에 있는 재료를 자유롭게 넣을 수 있으니 매번 다른 맛으로 만들어 먹는 재미도 있다.다음에는 요즘 한창 맛있는 고구마를 으깨 넣어볼 생각이다. 고구마에 치즈 한 장 얹어 라이스페이퍼 사이에 넣고 바삭하게 구우면, 제법 든든한 가을 간식이 되지 않을까. 만두가 먹고 싶다는 아이의 한마디에서 시작했는데, 덕분에 올가을 자주 만들어 먹을 간식 하나를 건졌다.