김상욱 울산시장 경찰 출석 "허위 의혹 제기한 정치인들 책임져야"

큰사진보기 ▲(울산=연합뉴스) 장지현 기자 = 해외 성매매 의혹 및 공직선거법 위반 혐의 등으로 경찰 수사를 받는 김상욱 울산시장이 4일 울산경찰청에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 4일 오전 8시 공직선거법 위반과 원정 성매매 의혹 등과 관련한 고발 건에 대해 피고발인 신분으로 울산경찰청에 출석해 조사받고 있다.김 시장은 6·3 지방선거 때 진보당과의 울산시장 단일화 과정에서 여론조사 중단과 공직선거법 위반 관련 혐의로, 국민의힘으로부터 고발당했다. 또 필리핀 성매매 의혹에 대해서도 고발됐다.김 시장은 경찰에 출석하며 "잘못한 게 없기 때문에 있는 대로 뭐든 다 말씀을 다 드리려고 한다"라며 "워낙 고발을 많이 해놔 뭐가 뭔지도 모르겠다. 하지만 잘못한 게 없기 때문에 잘 설명할 것"이라고 말했다.김 시장은 "법 위반한 것이 없음에도 고발을 남발해 놓은 상태일 뿐만 아니라 근거 없이 여러 헛소문까지 퍼트리고 그것이 마치 사실인 양 확대 재생산하고 있다"라며 "이것 때문에 개인적으로는 매우 모욕적이고 또 시정의 동력도 많이 상실되고 시민들께서도 혼란스러워하는 부작용이 생기고 있다"라고 밝혔다.그러면서 "이번 경찰 조사를 통해서 그런 잘못된 것들을 바로잡는 계기가 되었으면 좋겠다"라고 덧붙였다.특히 김 시장은 "경찰 조사 조사를 통해 제게 혐의 없는 것이 확정돼 무혐의 결정이 난다면 허위 선동 의혹을 제기하고 시민들께 혼란을 끼쳤던 정치인들은 당연히 정치적 책임을 져야 되지 않겠나"라며 "사퇴하고 정계 은퇴해야 한다"고 밝혔다.이어 "뿐만 아니라 이걸 마치 사실인 양 확대 재생산한 특정 언론사들이 있다"라며 "시민들께 공식 사과해야 한다"라고 말했다.김 시장은 또 "특정 정치인들이 기자회견 하는 것을 보면 교묘하게 명예훼손을 피해 가는 표현들을 쓴다"라며 "'사실이다'라고 하면 명예훼손이 될 수 있는데 '의혹이 있다' '공인입니다' 하면 빠져나가 버린다"라고 말했다. 이어 "교묘하게 법망을 빠져나가면서 시민들에게 혼란을 주고 불명예를 특정인에게 안겨주려고 하는 악의적인 의도가 있는 비겁한 시도는 이제 우리 정치에서는 없어져야 한다"라고 덧붙였다.