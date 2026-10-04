"시민은 도시의 공동 창작자, 예술가는 매개자"

큰사진보기 ▲이탈리아 북부 작은도시 비엘라에 위치한 치타델아르테 인근 풍경 ⓒ Orlando Choi (최정필) 관련사진보기

큰사진보기 ▲이탈리아 북부의 작은 도시 비엘라에 있는 치타델아르테 프로젝트(GDA Giornata dell’Arte) ⓒ 피스톨레토 치타델아르테 재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲피스톨레토 치타델아르테(CITTADELLARTE) 재단 디렉터인 '파올로 날디니(Paolo Naldini)' ⓒ 파올로 날디니 관련사진보기

"왜 하필 작은 도시 비엘라였을까."

"예술은 정말 시민과 도시를 변화시킬 수 있을까."

큰사진보기 ▲미켈란젤로 피스톨레토(1933~)는 이탈리아 비엘라 출신의 현대미술 거장으로, 아르테 포베라 운동을 대표하는 인물이다. 1991년 비엘라에 ‘피스톨레토 치타델아르테’ 재단을 설립했으며, 예술을 통한 사회 변화와 지속가능한 공동체 형성을 실천해왔다. 2003년 베네치아 비엔날레 황금사자상을 수상했다. ⓒ 미켈란젤로 피스톨레토 관련사진보기

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"섬유와 모직이라는 오래된 산업적 전통을 단순히 보존하는 데 그치지 않고 장인기술과 현대적 디자인, 교육, 연구, 예술, 지속가능성, 도시재생으로 연결해 현재와 미래의 창의적 자원으로 전환해 왔습니다."

큰사진보기 ▲UNIDEE(University of Idea) 레지던시 모듈 IV에서 선보인 후니티 골독스의 프로젝트 《Neither on Land nor at Sea》. 키아라 카르투치아가 큐레이팅했으며, 2024년에 진행됐다. ⓒ 피스톨레토 치타델아르테 재단 관련사진보기

"시민은 문화예술을 제공받는 대상이 아니라 자신의 삶과 지역의 문제를 발견하고 다른 시민과 함께 이야기하며, 예술을 매개로 새로운 관계와 해결의 방법을 만들어가는 도시의 공동 창작자라고 할 수 있습니다."

"시민은 만들어진 도시를 이용하는 사람이 아니라 도시의 다음 모습을 함께 만드는 사람입니다."

큰사진보기 ▲UNIDEE 25주년 프로젝트 ‘Ways of Becoming’. 미켈란젤로 피스톨레토(사진 가운데)와 UNIDEE 참여 작가들. 2024. ⓒ Social Valet 관련사진보기

큰사진보기 ▲파올로 날디니 ⓒ Orlando Choi(최정필) 관련사진보기

"서울에 비엘라의 방식을 그대로 적용하기보다는 서울의 지역성과 도시적 특성에 맞게 시민 참여의 원리를 적용하는 것이 중요하다고 생각합니다."

"예술가는 완성된 작품을 보여주는 사람이 아니라 시민과 지역을 연결하고 새로운 관계를 만들어가는 매개자가 될 수 있습니다."

큰사진보기 ▲치타델아르테 재단 건물 4층 야외 전시장 ⓒ Orlando Choi 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 5월 8일, 서울문화재단과 주한이탈리아문화원과 문화예술 교류 및 협력 증진을 위한 업무협약을 체결했다. ⓒ 서울문화재단 관련사진보기

"이번 두 번째 만남이 단순한 의례적인 교류에 그치지 않고 한국과 이탈리아의 예술가와 시민들이 지속적으로 교류할 수 있는 계기가 되기를 바랍니다."

큰사진보기 ▲세미나가 열리는 서울문화예술교육센터 용산의 1층 전경 ⓒ 서울문화재단 관련사진보기

'우리는 도시가 만들어놓은 문화의 소비자로 살아갈 것인가. 아니면 자신이 살아갈 도시의 다음 모습을 함께 만드는 사람이 될 것인가.'

큰사진보기 ▲오는 15일 서울문화예술교육센터 용산에서는 주한 이탈리아문화원이 주최하는 <제3의 낙원 서울 2026>이 열린다. 이튿날에는 같은 공간에서 ‘반·응-하는 예술’을 주제로 <서울문화예술교육 3.0 AiH 인문 세미나>가 이어진다. 이번 행사는 주한 이탈리아문화원(원장 다비데 스칼마니)과 서울문화재단이 이어온 문화교류의 연장선에서 마련됐다. ⓒ 서울문화예술교육센터 용산 관련사진보기

'파올로 날디니'는... 피스톨레토 치타델아르테(CITTADELLARTE) 재단 디렉터다. 토리노대학교에서 경제학 및 상학을 전공했으며, '버려진 건물과 공간의 재생'을 주제로 경제학과 건축학의 접점을 연구했다. 2000년 치타델아르테에 합류한 이후 예술과 사회, 장소와 공동체를 연결하는 다양한 프로젝트를 이끌어왔다. 현재 비엘라에 상주하며 예술을 사회적 실천과 시민참여로 확장하는 활동을 이어가고 있으며, 대표적으로 '데모프락시의 예술(Art of Demopraxy)'을 창안했다.

덧붙이는 글 | 서울문화재단은 10월 16일 오후 2시부터 서울문화예술교육센터 용산 6층 강당에서 ‘서울문화예술교육 3.0 AiH 인문 세미나 #1’을 개최한다. ‘반·응-하는 예술(Response-able Art for Demopraxia)’을 주제로 열리는 이번 세미나에서는 파올로 날디니와 자코모 바스마지를 비롯한 국내외 관계자들이 예술과 시민, 도시의 관계와 문화예술교육의 역할을 함께 이야기한다. 이에 앞서 10월 15일에는 같은 센터에서 주한 이탈리아문화원 주최로 ‘제3의 낙원 서울 2026’이 열린다. ‘사회적 담론과 예술적 실천 연결하기’를 주제로 시민단체와 예술가들이 참여해 한국 사회의 맥락에서 시민 참여와 예술의 역할을 살펴볼 예정이다.

인구 4만여 명의 이탈리아 북부 작은 도시 비엘라(Biella). 한때 모직과 섬유산업으로 이름을 알렸던 이 도시는 지금 전 세계의 예술가와 기획자들이 찾아오는 문화예술의 실험장이 됐다. 오래된 공장은 예술공간으로 바뀌었고, 시민은 공연이나 전시를 보는 관객을 넘어 도시의 미래를 함께 고민하는 주체가 됐다.그 변화의 중심에 현대미술의 거장 미켈란젤로 피스톨레토(1933~)와 피스톨레토 치타델아르테(CITTADELLARTE) 재단이 있다. 비엘라는 2019년 유네스코 '창의도시' 공예민속예술 분야에 이름을 올리면서 작은 산업도시가 문화와 창의성을 통해 새로운 도시 정체성을 만들어가는 성공사례로 주목받았다.이 도시에서 오랫동안 예술과 사회, 시민의 관계를 실험해온 피스톨레토 치타델아르테 재단 디렉터인 파올로 날디니(Paolo Naldini)가 오는 15일부터 16일까지 서울을 찾는다.오는 15일 서울문화예술교육센터 용산에서는 주한 이탈리아문화원이 주최하는 <제3의 낙원 서울 2026>이 열린다. 이튿날에는 같은 공간에서 '반(反)·응(應)-하는(行) 예술'을 주제로 <서울문화예술교육 3.0 AiH 인문 세미나>가 이어진다. 이번 행사는 주한 이탈리아문화원(원장 다비데 스칼마니)과 서울문화재단이 이어온 문화교류의 연장선에서 마련됐다.필자는 지난 3일, 한국 방문을 앞둔 날디니와 이메일을 통해 먼저 이야기를 나눴다. 그에게 궁금한 점은 단순했다.미켈란젤로 피스톨레토에게 비엘라는 우연히 발견한 도시가 아니다. 그가 태어난 곳이자 가족과 예술적 활동의 뿌리가 이어져 있는 곳이다.날디니는 "피스톨레토는 비엘라에서 태어났고 가족의 관계와 예술적 활동 역시 이미 비엘라와 연결돼 있었다"고 배경을 설명했다. 특히 피스톨레토의 아버지는 비엘라 인근 트리베로의 에르메네질도 제냐와 작업 관계를 맺고 있었다. 때문에 피스톨레토가 비엘라에서 활동하게 된 것은 유명 예술가가 어느 날 지방도시 하나를 선택해 내려간 것과는 조금 다르다. 날디니는 이를 단순한 계획적 선택이라기보다 가족과 지역, 예술적 관계가 오랜 시간 축적되면서 자연스럽게 형성된 장소라고 강조했다.비엘라의 역사는 섬유와도 떼어놓을 수 없다. 중세부터 섬유산업이 발달했고, 물이 풍부한 세르보 강을 따라 수많은 공장이 들어섰다. 물의 힘으로 방직기를 돌리던 공장과 산업시설의 흔적은 지금도 도시 곳곳에 남아 있다. 한때 이탈리아의 '맨체스터'라고 불릴 만큼 섬유산업의 색깔이 짙었던 도시다.그러나 비엘라가 흥미로운 것은 과거 산업의 흔적을 지워버리지 않았다는 데 있다. 산업유산을 새로운 문화와 창작의 공간으로 활용하면서 오래된 기술과 장인정신을 현대 디자인, 교육, 연구, 예술, 지속가능성의 문제와 연결했다. 날디니는 비엘라가 2019년 유네스코 창의도시로 선정된 이유도 여기에서 찾았다.치타델아르테의 활동을 이해하는 데 중요한 단어는 '시민'이다. 시민을 전시장을 찾아 작품을 보는 관객이나 문화행사에 초청받는 참가자로만 바라보지 않는다. 시민 스스로 자신이 살고 있는 지역의 문제를 발견하고, 다른 사람과 이야기를 나누고, 해결 방법까지 함께 찾아가는 사람으로 본다. 날디니는 이를 '공동 창작자(co-creator)'라고 표현했다.그의 설명은 더 간단한 한 문장으로 이어졌다.치타델아르테가 발전시켜온 '데모프락시아(Demopraxia)'나 '비엘라 치타 아르치펠라고(Biella Città Arcipelago)' 같은 활동도 이런 생각에서 출발한다. 방법 자체는 의외로 어렵지 않다. 지역에 어떤 사람과 단체가 있는지 살펴보고, 서로 만나 이야기하고, 거기에서 발견된 아이디어를 작은 실천으로 옮긴다. 날디니는 이를 '지도화–대화–공동 실행'의 과정으로 설명했다.문화예술 역시 완성된 작품을 사람들에게 보여주는 것으로 끝나지 않는다. 서로 다른 사람을 연결하고 대화를 시작하게 만드는 매개가 된다. 유럽의 문화정책에서 시민 참여가 중요해진 이유에 대해서도 그는 '유럽만의 하나의 모델'로 단순화해서는 안 된다고 선을 그었다.다만 지난 10여 년 동안 유럽연합과 유럽평의회를 중심으로 문화의 역할이 '예술을 향유하는 것'에서 사회적 관계와 민주주의, 시민성의 영역까지 확장되어온 흐름이 있다고 설명했다. 결국 중요한 것은 시민이 얼마나 많은 프로그램에 참여했느냐가 아니라 자신이 사는 사회와 도시의 문제에 얼마나 주체적으로 관계를 맺느냐는 것이다.그렇다면 인구 4만여 명의 비엘라에서 가능했던 방식이 거대한 도시 서울에서도 가능할까. 날디니는 비엘라의 모델을 서울에 그대로 옮기는 것에는 오히려 신중했다.출발점은 거창한 프로젝트가 아니어도 된다고 당부했다. 시민이 자신이 사는 지역에서 무엇이 필요한지 스스로 발견하고 서로의 경험과 생각을 나누는 것부터 시작할 수 있다는 것이다. 그 과정에서 예술가의 역할도 달라질 수 있단다.동네의 공간과 자원, 사람을 연결하고 시민이 직접 작은 프로젝트를 제안해 함께 실행하는 것. 이것이 날디니가 서울에서 가능성을 보는 지점이다. 그는 "결국 중요한 것은 도시의 크기가 아니라 시민을 문화의 소비자가 아닌 도시를 함께 만들어가는 공동 창작자로 바라보는 관점"이라고 말했다.서울에 대한 기대도 숨기지 않았다. 날디니는 한국과 서울에 대해 "전통과 첨단기술, 역사와 현대성이 역동적으로 공존하는 곳"이라는 인상을 갖고 있다고 했다. 특히 빠르게 변화하는 도시 속에서 예술과 문화가 시민들의 일상과 어떻게 연결되는지 직접 보고 싶다고 했다. 한국의 전통적인 문화적 가치가 오늘날 현대예술과 어떤 방식으로 새롭게 만나고 있는지도 관심사다.이번 만남에는 주한 이탈리아문화원의 역할도 크다. 날디니는 향후 협력을 이야기하면서 "우리를 서울로 이끄는 이 행사의 주요 파트너이자 후원자인 이탈리아 문화원은 실질적인 협력 관계의 발전을 촉진하고 장려하는 역할을 수행해왔다"고 강조했다.이번 방문을 한 차례 국제행사로 끝내고 싶지 않다는 것이 그의 생각이다. 그는 서울에서 데모프락시아 활동을 이어가는 단체들 사이의 협력뿐만 아니라 서울의 공공기관들과도 관계가 이어지기를 기대했다. 문화와 예술이 상징적 구호에 머무는 것이 아니라 사람들이 실제로 마주하는 문제를 풀어가는 과정에 기여해야 한다는 것이다.서울과 비엘라가 서로 다른 도시 경험을 공유하고, 예술가와 시민, 지역의 여러 주체가 참여하는 공동 프로젝트를 양 도시에서 추진하는 구상도 내놓았다. 예술교육을 통해 시민들이 자신의 삶과 지역의 문제를 발견하고 서로 소통하면서 공동의 해결책을 찾아가는 과정 역시 함께 연구해보고 싶다고 했다.인구도, 도시의 속도도, 살아가는 방식도 다른 비엘라와 서울이다. 그러나 날디니의 이야기를 따라가다 보면 두 도시 사이에 하나의 공통된 질문이 남는다.이 질문을 들고 파올로 날디니가 오는 15일과 16일에 서울을 찾는다.