김정은, 극초음속 미사일 발사 참관... "핵전쟁 억제력 더욱 고도화"

큰사진보기 ▲조선중앙통신은 3일 새벽 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 북한 동부 지역에서 조선 동해로 중거리 전략미사일 발사 훈련을 진행했다고 4일 보도했다. 2026.10.4 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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북한이 지난 3일 동해상으로 발사한 탄도미사일을 '극초음속 전략무기체계'를 운용하는 중거리 전략미사일이라고 밝혔다. 김정은 북한 국무위원장은 발사 훈련을 현지에서 직접 참관하고 핵전쟁 억제력을 더욱 고도화하겠다는 입장을 재확인했다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 4일 "10월 3일 새벽 우리나라 동부 지역에서 조선 동해로 중거리 전략미사일 발사 훈련이 진행됐다"며 이번 훈련이 극초음속 전략무기체계를 운용하는 미사일병들의 화력복무 능력을 숙련하고 전쟁 억제력의 신뢰성과 효과성, 가동성을 평가하기 위해 실시됐다고 보도했다.김정은 위원장과 함께 김정식 노동당 중앙위원회 제1부부장과 장창하 미사일총국장이 훈련을 참관했다. 북한 매체가 공개한 사진에는 김 위원장의 딸 주애와 부인 리설주 여사도 등장했다.북한은 미사일이 동북 방향으로 비행해 동해상 1천㎞ 떨어진 북위 43도36분28.04초, 동경 138도00분47.02초의 설정 목표점을 명중했다고 주장했다.북한이 공개한 사진을 보면 미사일은 고체연료 추진체에 원뿔 형태의 극초음속 탄두를 결합한 것으로 보여 '화성-16나' 계열일 가능성이 제기된다. 발사 통제 화면에는 미사일이 하강하다 다시 상승하는 이른바 '풀업' 기동을 한 것으로 보이는 궤적도 나타났다.이는 우리 군이 전날 탐지한 내용과는 차이가 있다. 합동참모본부는 3일 오전 6시 30분께 원산 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일 1발을 포착했으며 700㎞ 이상 비행했다고 밝혔다. 일본 방위성은 최고 고도 약 90㎞, 비행거리 약 680㎞로 추정했다. 반면 북한은 실제 비행거리가 1천㎞였다고 주장한 것이다. 한미 군 당국은 정확한 미사일 제원과 비행 특성을 정밀 분석하고 있다.이 같은 차이는 이번 미사일의 변칙적인 비행 특성과 관련됐을 가능성이 제기된다. 김여정 노동당 총무부장은 발사 당일인 3일 저녁 이례적으로 별도의 입장을 내고 이번 미사일이 '파도식 비행궤도'를 구사했다고 주장했다.미사일이 저고도에서 비행궤도를 바꿀 수 있으며 인공지능 기술도 도입돼 한국과 일본의 군 당국이 첫 번째 도약 이후 미사일을 제대로 추적하지 못했다는 주장이다.극초음속 미사일은 일반적인 탄도미사일과 달리 하강 과정에서 다시 고도를 높이는 풀업 기동을 하거나 활공하면서 비행 방향을 바꿀 수 있어 탐지와 요격이 어렵다. 이번 발사체가 '화성-16나' 계열이라면 북한은 최대 사거리를 시험하기보다 동해상에 탄착하도록 사거리를 줄이는 대신 변칙기동 능력을 점검했을 가능성이 있다.군 당국도 처음부터 이를 단거리탄도미사일(SRBM)로 규정하지 않고 준중거리 또는 중거리급 미사일을 단축 사거리로 발사했을 가능성을 열어두고 분석했다.김 위원장이 이번 발사를 핵 억제력과 직접 연결했다는 점도 주목된다. 그는 "전략적 공격 수단들의 신뢰성과 그 치명성을 적수들에게 부단히 그리고 반복적으로 인식시키는 책임적인 노력을 중단 없이 계속해 나가야 한다"며 "우리의 이 같은 활동은 명백히 나라의 핵전쟁 억제력을 더욱 고도화하자는 데 있다"고 밝혔다.이번 발사가 단순한 미사일 성능 시험을 넘어 핵탄두 탑재를 전제로 한 전략무기의 실전 운용 능력을 숙달하는 훈련이라는 점을 강조한 것으로 풀이된다.발사 시점도 눈길을 끈다. 북한의 탄도미사일 발사는 지난달 20일 이후 13일 만이다. 특히 우리 군이 지난달 21일 육군 25사단 DMZ 지뢰 폭발 사고를 북한군 지뢰에 의한 것으로 판단하고 북한에 사과와 책임 있는 조치를 요구한 지 사흘 만에 이뤄졌다.