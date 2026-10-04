2026 계룡군문화축제에 하늘도 땅도 들썩

큰사진보기 ▲3일 오후 2026 계룡군문화축제가 열리는 계룡대 비상활주로 상공에서 공군 특수비행팀 블랙이글스가 오색 연막을 내뿜으며 편대비행을 펼치고 있다. 관람객들은 머리 위로 펼쳐진 장관에 시선을 고정한 채 환호하며 카메라에 순간을 담고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲“와! 하늘에 하트가 생겼다.” 2026 계룡군문화축제가 열리는 계룡대 비상활주로 상공에서 공군 블랙이글스 전투기 두 대가 하얀 연막으로 커다란 하트를 그려내자 관람객들 사이에서 탄성이 터져 나왔다. 푸른 하늘에 완성된 하트가 모습을 드러내는 순간, 축제장은 환호와 박수로 가득 찼다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 계룡군문화축제가 열리는 계룡대 비상활주로 상공에서 공군 블랙이글스 전투기 8대가 빨강·파랑 연막을 내뿜으며 고난도 바람개비 대형을 선보이고 있다. 전투기들이 정교한 비행으로 하늘에 거대한 바람개비를 그려내자 관람객들의 환호와 박수가 쏟아졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲“아빠, 저기 비행기!” 3일 오후 2026 계룡군문화축제가 열리는 계룡대 비상활주로에서 아빠의 무등을 탄 어린이가 머리 위로 다가오는 블랙이글스 전투기 편대를 향해 손을 흔들고 있다. 하늘을 올려다보며 환호하는 아이의 모습에 에어쇼의 즐거움이 고스란히 묻어난다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲“충성! 꼬마 병사의 깜찍한 거수경례.” 3일 오후 2026 계룡군문화축제가 열리는 계룡대 비상활주로. 아빠의 무등을 탄 어린이가 로드 퍼레이드에 나선 군사경찰 싸이카를 향해 오른손을 번쩍 들어 거수경례를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 오후 2026 계룡군문화축제가 열리는 계룡대 비상활주로에서 국군 국악대가 관람객들의 환호 속에 행진하고 있다. 행렬 선두에서 신명 나게 상모를 돌리는 단원이 흥을 돋우고, 호랑이 마스코트는 길가의 관람객들과 악수를 나누며 친근하게 인사하고 있다. 흥겨운 가락과 관람객들의 박수가 어우러져 축제의 열기를 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

개천절인 3일 오후 충남 계룡시 계룡대 비상활주로에 모인 관람객들 사이에서 환호성이 터져 나왔다. 공군 특수비행팀 블랙이글스가 빨간 연막으로 푸른 하늘에 커다란 하트를 그려내자 어린이들은 손가락으로 하늘을 가리켰고, 어른들은 휴대전화를 꺼내 장관을 담느라 분주했다. 전투기들이 굉음을 내며 아슬아슬하게 교차하고 바람개비 모양을 그려낼 때마다 박수와 탄성이 쏟아졌다.개막 사흘째를 맞은 '2026 계룡군문화축제'가 공군 특수비행팀 블랙이글스의 화려한 에어쇼와 군악대 등의 로드 퍼레이드로 절정을 이뤘다. 개천절과 주말이 겹치면서 축제장에는 가족 단위 관람객들의 발길이 이어졌고, 하늘과 땅에서 펼쳐진 공연은 관람객들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.이날 오후 4시 20분쯤 시작된 블랙이글스의 에어쇼는 20여 분간 진행됐다. 전투기들은 정교한 대형을 유지하며 하늘을 가로지르다가 순식간에 흩어지고 다시 모이는 고난도 비행을 선보였다. 서로 다른 방향에서 날아온 전투기들이 교차하는 순간에는 관람객들이 숨을 죽였고, 비행이 끝날 때마다 힘찬 박수가 이어졌다.특히 빨강 파랑 연막으로 하늘에 커다란 하트와 바람개비를 그려내는 장면은 이날 공연의 백미였다. 관람객들은 전투기들이 만들어낸 다양한 모양을 감상하며 연신 감탄사를 쏟아냈다.어린이들에게는 평소 가까이에서 보기 어려운 전투기의 비행이 특별한 경험이 됐다. 대전에서 아버지와 함께 축제장을 찾은 네 살배기 어린이는 아버지의 어깨에 올라타 하늘을 나는 전투기를 향해 손을 흔들었다. 전투기가 머리 위를 지나갈 때마다 고개를 들어 비행을 지켜보는 아이의 얼굴에는 호기심이 가득했다.아이의 아버지는 "아이가 에어쇼를 처음 보는데 무척 신기해하고 좋아한다"며 "아이에게 새로운 경험과 즐거운 추억을 만들어줄 수 있어 축제에 오길 잘했다는 생각이 든다"고 말했다.하늘에서 펼쳐진 에어쇼의 감동은 지상으로 이어졌다. 블랙이글스의 비행이 끝나자 축제장 한가운데에서는 군사경찰 싸이카와 군악대, 의장대, 국악대 등이 참여하는 로드 퍼레이드가 펼쳐졌다.군사경찰의 싸이카를 시작으로 절도 있는 동작을 선보이는 의장대와 힘찬 연주를 들려주는 군악대 등이 차례로 등장했다. 퍼레이드 행렬이 지나가는 곳마다 관람객들이 몰려들었고, 군인들의 늠름한 모습과 흥겨운 연주에 박수갈채가 쏟아졌다. 관람객들은 휴대전화와 카메라로 공연 장면을 촬영하며 축제의 즐거움을 만끽했다.이날 축제장에는 많은 인파가 몰렸지만 관람객들은 큰 불편 없이 에어쇼와 로드 퍼레이드를 즐겼다. 계룡시 공무원과 군 관계자, 행사 운영요원들은 관람객들의 이동 동선을 살피고 현장 질서를 유지하며 안전한 행사 진행에 힘을 쏟았다. 화려한 공연 뒤에는 축제 준비부터 현장 운영까지 각자의 자리에서 묵묵히 역할을 다한 관계자들의 노고가 있었다.이응우 계룡시장은 군과의 긴밀한 협력을 바탕으로 군문화축제를 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 행사로 만드는 데 힘을 기울여 왔다. 계룡시는 전투장비 전시와 병영체험, 에어쇼와 군악 공연 등 군의 특성을 살린 프로그램을 마련하고, 많은 관람객이 찾는 만큼 안전 관리와 관람 편의에도 공을 들였다. 시민과 관광객이 함께 즐기는 축제를 만들기 위한 이러한 노력은 축제 현장의 원활한 운영으로 이어졌다.'하나로 ONE! 세계로 RUN!'을 슬로건으로 내건 제16회 계룡군문화축제는 오는 5일까지 계룡대 비상활주로 일원에서 계속된다.