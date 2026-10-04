30년 전 헌재가 한국 영화에 내린 중요한 결정

큰사진보기 ▲1989년 예술극장 한마당에서 개봉했던 장산곶매 제작 <오! 꿈의 나라> 상영을 알리는 포스터. 1996년 검열 위헌 결정을 촉발한 영화였다. ⓒ 오지혜 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 10월 2일 사전 검열 위헌 결정 30년을 기념해 당시 검열 철폐를 위해 애썼던 영화인들이 충무로의 한 식당에 모였다. 왼쪽부터 오정옥 촬영감독, 이정희 작가, 강선영 에스와이코마드 대표, 장윤현 감독, 박기주 변호사, 유인택 대표, 낭희섭 독립영화협의회 대표, 안동규 영화세상 대표, 오지혜 배우, 이은 대표, 한국영화제작가협회 권영락 이사 등 ⓒ 성하훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲1989년 당시 28세의 임용 2년차 판사로 압수수색 영장을 기각했던 박기주 현 변호사(왼쪽)와 당시 영장 기각을 전한 신문기사를 들어 보이는 유인택 전 예술극장 한마당 대표. ⓒ 성하훈 관련사진보기

'피의자를 공연법이나 공연의 심의를 받지 않은 걸 처벌하는 건 별론으로 하고, 압수된 필름의 내용이 반사회성이 있거나 국가 안정 질서를 해야 한다고 볼 수 없기 때문에 압수수색의 필요성이 없다.'

큰사진보기 ▲1988년 <오! 꿈의 나라> 제작 현장. 왼쪽부터 이은 감독, 장윤현 감독, 오지혜 배우 ⓒ 장산곶매 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲배우로서 첫 출연작이었던 <오! 꿈의 나라> 촬영 당시 오지혜 배우. ⓒ 장산곶매 제공 관련사진보기

1996년 10월 4일 헌법재판소(아래 헌재)는 한국영화에 중요한 결정을 내린다. 당시 검열기관이었던 공연윤리위원회('영상물등급위원회'의 전신)의 사전 심의를 위헌이라고 결정한 것이다.앞서 1993년 10월 10일 서울형사지법 김건일 판사가, 영화 사전 심의가 헌법이 보장한 언론 출판의 자유와 예술의 자유를 침해할 우려가 있다는 영화운동단체 장산곶매 강헌 대표가 낸 위헌법률심판 제청을 받아들이면서 공이 헌법재판소로 넘어간 것이었다.이후 3년 만에 재판관 전원일치로 내려진 결정은 역사적 의미가 컸다. 1897년 조선에 활동사진이 선보이고 1922년 일제 강점기 '흥행장 및 흥행취체규칙'으로 영화 검열을 시작한 지 75년 만에 내려진 검열 종식 선언이었기 때문이다. 당시 헌법재판소는 공연윤리위원회를 검열기관으로 볼 수밖에 없다고 밝히면서 등급심사제 도입을 제안하기도 했었다.검열 폐지는 1980년 광주민주화운동 이후 전개된 한국 영화 운동이 이뤄낸 대표적 성과였다. 1988년 장산곶매가 제작한 16mm 장편영화 <오! 꿈의 나라>는 검열에 정면으로 도전한 출발점이었다.1987년 6월항쟁 이후 변화된 사회 분위기 속에 1988년 홍기선 감독을 중심으로 한 젊은 영화인들은 금기시되던 5월 광주를 영화에 담기로 하고 1988년 제작에 들어갔다. 당시 일반극장에서 상영되는 35mm 필름이 아닌 16mm로 만들어진 영화는 1989년 1월 유인택 대표가 운영하던 신촌에 있던 예술극장 한마당에서 상영될 수 있었다.이 과정에서 군사독재 정권의 극심한 탄압을 받아야 했다. 이에 1990년 제기한 위헌법률심판 신청은 1991년 기각됐으나 <오! 꿈의 나라>에 이어 제작된 <파업전야>와 <닫힌 교문을 열며>가 같은 방식으로 탄압받자 1993년 재판부에 다시 한번 위헌법률심판 제청을 요구한 것이다. 결과적으로 이게 받아들여지면서 검열 폐지로 이어지게 됐다.지난 2일 오후 서울 충무로의 한 식당에서는 검열 철폐 30년을 기념하는 영화인들이 조촐한 모임이 진행됐다.<오! 꿈의 나라>를 상영해 고초를 겪었던 유인택 전 예술의전당 대표가 마련한 자리로 초기 장산곶매에서 <오! 꿈의 나라>를 제작했던 이은 명필름 대표, 영화 <접속> 장윤현 감독, 오정옥 촬영감독, 배급을 담당한 낭희섭 독립영화협의회 대표, 출연했던 오지혜 배우, 고 홍기선 감독의 부인인 이정희 작가, 장산곶매에 제작비를 지원했던 권영락 한국영화제작가협회 이사, 안동규 영화세상 대표 등이 함께해 검열 철폐 30년을 기념했다.이 자리에는 특별하게 당시 서울형사지법 판사로서 <오! 꿈의 나라> 압수수색 영장을 기각했던 박기주 변호사가 참석해 당시 뒷이야기를 털어놔 눈길을 끌었다당시 압수수색 영장 기각은 의미 있는 전환점이 됐다. 정부가 상영을 불법으로 규정해 탄압했으나 필름을 뺏기지 않으면서 힘겹지만 상영을 이어갈 수 있었고, 전국적인 흥행을 통해 수익을 내며 다음 작품인 <파업전야>와 <닫힌 교문을 열며>가 만들어질 수 있었기 때문이다.당시 압수수색영장은 발부되는 게 당연했던 시대였기에 기각된 것이 매우 이례적이었다. 여기에는 28세로 임용 2년 차였던 젊은 판사의 현명한 판단이 있었기에 가능했다.그는 "기록을 보니 광주 사태를 소재로 한 허위 사실을 날조한 영화라는 게 검찰의 (영장)청구 취지였고, 법적으로 공연윤리위원회 심의를 받지 않고 또 공연장 허가를 받지 않은 공연으로 법 위반은 맞았다"고 말했다."하지만 광주를 소재로 한 영화가 아니었으면 넘어갔을 텐데, 결국 이것은 공안 사건이 맞겠다는 생각이 번뜩 들었다, 이 사람들을 처벌하면 되지 그 필름까지 압수하는 거는 과잉으로 생각했기에 영장 기각 사유에 이렇게 적었다"고 회상했다.박 변호사는 당시 법원장이 물었을 때 룸살롱을 예로 들었다고 한다. "룸살롱을 무허가로 운영한 사람을 처벌하는데 룸살롱에 있는 밴드라든가 의자를 압수하지는 않는다. 룸살롱 압수수색영장 들어온 것은 지금까지 본 적이 없다고 했다. 그랬더니 법원장이 기가 막힌 듯 혀를 끌끌 차면서 가 보라고 했다"고 기억했다.이은 명필름 대표는 "당시 중앙대 인근에 장산곶매 사무실이 있었는데, 언론사 기자로부터 검찰 압수수색이 있을 것 같다는 정보를 전해 듣고 대비를 했었다"며 "다른 필름들을 모아서 <오! 꿈의 나라 필름>으로 위장했으나 압수수색이 들어오지 않았다"고 기억했다.이은 대표는 또한 "검열 철폐에는 민변 소속 인권변호사인 김형태 변호사의 역할이 컸다"고 강조했다. 첫 위헌법률심판 신청이 기각된 이후 대다수가 회의적일 때 한번 더 부딪혀 보자며 끈기 있게 나서주신 덕분에 검열이 철폐될 수 있었다고 말했다.당시 예술극장 한마당을 운영했던 유인택 전 예술의전당 대표는 "상영을 망설였다"고 했다. "당시 20대였던 이은 대표와 대학생 장윤현이 찾아와 <오! 꿈의 나라>를 검열받지 않고 불법(?) 상영하게 해달라고 부탁했다, 한마당극장은 1988년 하반기에 180여 명으로부터 1억 8천만 원을 모아 어렵게 만든 공연장이라 개관하자마자 당국의 탄압으로 문을 닫게 되면 힘을 모아준 후원자들에게 예의가 아니어서 고민했다"고 말했다.하지만 압수수색 영장이 기각되면서 사회적 관심을 받았고, 영화에 대한 보도가 이어지면서 흥행에 성공해, 이를 계기로 유인택 대표는 영화제작자로 변신하게 된다. 2007년 개봉해 685만 관객을 동원한 5월 광주의 열흘을 다룬 <화려한 휴가>(2007)는 <오! 꿈의 나라>로 겪은 고초를 상쇄하게 했다.유인택 대표는 검열받지 않았다는 이유로 영화법과 공연윤리법 위반, 소식지를 보냈다는 이유로 정기간행물법 위반 등으로 기소돼 벌금형을 선고받아야 했다. 7년간 여권이 나오지 않아 해외 일정이 있을 때는 검찰에 가서 임시 여행증명서를 발급받았다고 말했다.<오! 꿈의 나라>가 배우로서 첫 작품이었던 오지혜 배우는 "광주 이야기라 하고 싶기도 했지만 존경하는 학교 선배였던 이은 대표의 제안으로 배역을 맡게 됐다"고 한다. "미군을 상대하는 동두천 양공주 역할이었다. 첫 작품이라 연기를 고민하며 어머니(고 윤소정 배우)의 도움도 받았다"고 말했다.공교롭게도 오지혜 배우의 외조부는 일제 강점기 나운규 감독과 함께 영화로 항일 운동을 했던 윤봉춘 감독이다. 일제 강점기 영화를 활용해 항일 의식을 고취시키고 독립운동을 했던 감독의 후손으로 1980년대 영화 운동에 참여한 것에 자부심을 나타냈다.1996년 검열 철폐는 같은 해 부산국제영화제의 시작과 함께 한국영화의 발전을 알리는 신호탄이었다. 1990년 후반에서 2000년대 초반으로 이어지는 한국영화 르네상스의 기반이 됐고, 표현과 상영의 자유가 확대되면서 30년이 지나 'K-영화'의 성장을 이끌었다.이날 모임에 참석한 영화인들은 독재정권에 맞서 지속적인 저항 속에 1996년 검열 철폐를 만들어 낸 성과가 제대로 기억됐으면 좋겠다는 바람을 나타냈다. 특히 최근 개봉한 <암살자(들)>에 대한 보수세력의 공격에 대해서도 "영화를 보지 않고 억지 트집을 잡는다"며 "마치 옛날 검열 시대로 되돌리려는 듯 억지 주장을 하는 것 같다"고 비판했다.