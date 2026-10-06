산부인과에서만 25년, 간호사가 본 출산 기피 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

분만실의 차가운 정적을 깨고 새로 태어난 아기가 터뜨리는 신생아의 울음소리. 그 경이로운 소리를 맞이할 때마다 손끝에서부터 전해지던 감동은 30년 간호사 생활 중에서도 여전히 제 가슴 가장 깊은 곳에 울림으로 남아 있습니다. 전체 30년의 간호사 삶 가운데 25년을 산부인과와 여성보건 현장에서 보내며, 저는 수많은 산모의 떨리는 손을 잡았고 새로운 생명이 세상에 첫발을 내딛는 눈부신 순간들을 함께했습니다.그러나 지난 수년간 제가 분만실과 임상 현장에서 직접 체감한 현실은 점차 서늘하게 식어가고 있었습니다.대한민국은 지금 세계에서 가장 빠른 속도로 아이들의 울음소리가 줄어들고, 어르신들의 인구 비율은 늘어나는 거대한 사회적 변화를 겪고 있습니다. 동네 골목마다 활기차게 울려 퍼지던 아이들의 웃음소리는 점차 희미해졌고, 지역 곳곳을 지키던 산부인과는 경영난과 인력 부족을 견디지 못해 하나둘 문을 닫고 있습니다. 정부와 여러 지방자치단체에서 출생률을 높이기 위해 매년 막대한 재정을 투입하며 다양한 지원 방안을 내놓고 있지만, 정작 현장에서 불안해하는 산모와 가족들의 체감 온도는 여전히 차갑기만 합니다.왜 이토록 많은 자원과 노력이 투입됨에도 불구하고, 아이를 낳고 키우는 현장의 불안감은 좀처럼 말끔히 씻겨 나가지 않는 것일까요? 25년간 여성 보건의 최전선을 지켜온 간호사의 눈으로 바라본 현실에는 세 가지 커다란 빈자리가 존재했습니다.첫째, '아이를 낳는 그 순간'에만 초점이 맞춰져 있을 뿐, '낳은 이후 이어지는 삶의 돌봄'으로 매끄럽게 연결되지 못하고 있습니다. 현재 우리 사회의 출산 지원 제도는 현금 지급 방식에 크게 의존하고 있습니다. 하지만 출산을 마친 산모에게 진정 필요한 것은 현금 지원에만 그치지 않습니다.출산 직후 지친 몸을 회복하는 과정, 신생아의 건강 상태와 수유를 적절히 관리하는 방법, 전문적인 모유수유 지도, 그리고 초보 부모가 집으로 돌아가 맞닥뜨리는 수많은 돌발 상황에서 도움을 받을 수 있는 실질적이고 지속 가능한 보건의료 서비스입니다. 민간 산후조리원 이용 비용은 날로 치솟아 가정에 큰 경제적 부담이 되고 있지만, 누구나 안심하고 찾아가 도움을 청할 수 있는 공공 차원의 밀착형 산후 돌봄 체계는 여전히 부족한 실정입니다.둘째, 내가 사는 지역에 따라 산모와 아기의 안전이 달라지는 심각한 불균형입니다. 지방이나 중소도시의 경우, 정기 검진을 받거나 분만할 산부인과를 찾지 못해 몇 시간씩 이동해야 하는 '원정 출산'이 이미 일상적인 일이 되어버렸습니다. 이는 단순히 이동의 불편함을 넘어, 응급 상황이 발생했을 때 산모와 태아의 생명을 위협할 수 있는 치명적인 안전의 문제입니다. 최근 산모의 연령이 높아지고 고위험 임신이 늘어나는 추세 속에서, 이들을 위한 전문적인 모성 보건 관리 시설과 응급 이송 체계가 특정 대도시에 집중되어 있다는 점은 우리 사회가 반드시 풀어야 할 숙제입니다.셋째, 돌봄의 최전선을 지키는 현장 종사자들의 전문성과 근무 환경에 대한 관심이 부족합니다. 산모의 불안을 다독이고 신생아의 숨소리 하나까지 세심하게 살피는 최전선에는 간호사, 산후도우미, 그리고 수많은 돌봄 전문가들이 있습니다. 그러나 이들이 충분한 자부심을 느끼며 전문성을 발휘할 수 있는 지속적인 교육 체계나 현실적인 처우 개선은 여전히 미흡합니다. 현장에서 사람을 보살피는 노동자들의 환경이 피폐해진다면, 아무리 거창한 담론을 제시하더라도 정책이 현장에서 온전히 작동할 수 없습니다.이제 출산과 여성 보건의 문제는 단순히 통계 숫자를 늘리기 위한 목표에 그쳐서는 안 됩니다. 한 사람의 여성과 아이, 그리고 그 가족이 삶의 터전에서 온전히 보호받을 수 있는 '밀착형 통합 돌봄'으로 방향을 전환해야 합니다.이를 위해 우리 사회는 먼저 소득 수준이나 거주 지역에 상관없이 누구나 안심하고 이용할 수 있는 공공 산후조리 인프라와 보건소 연계 돌봄망을 대폭 확충해야 합니다. 또한, 산전·산후 관리와 모유수유 교육처럼 산모에게 실제적인 도움이 되는 케어 프로그램을 보건 체계의 기본적인 권리로 보장해야 합니다. 나아가 고위험 산모와 신생아가 골든타임을 놓치지 않고 안전하게 치료받을 수 있도록 지역 거점 의료기관을 공고히 구축하는 일도 시급합니다.'한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다'는 오랜 격언이 있습니다. 25년 동안 산부인과 분만실과 여성보건 현장에서 산모들의 눈물과 기쁨을 곁에서 지켜본 간호사로서 진심을 담아 제언합니다. 아이를 낳고 키우는 일이 막막한 두려움이 아닌 삶의 소중한 축복이 되기 위해서는, 탁상공론이 아닌 현장에서 생생하게 퍼져 나오는 목소리에 귀를 기울이고 그 온기를 담아내는 세심한 배려가 우선되어야 합니다.