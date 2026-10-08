살다살다 내가 곰과 대치하게 될 줄이야

칠순의 두 사내가 2026년 8~9월, 미국 LA에서 출발해 알래스카를 거쳐 귀환하는 35일간의 로드트립. 날것 그대로의 생태 르포를 전합니다.



큰사진보기 ▲산란을 위해 돌아온 연어 떼산란장에서 방생한 수억 마리 중 살아남은 연어들이 알을 낳기 위해 태어난 강 입구로 빽빽하게 몰려들고 있다. ⓒ 한진석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲산란 후 죽은 연어를 먹어 치우는 갈매기 떼해변에 널브러진 수많은 연어 사체를 갈매기를 비롯한 바다사자, 해달, 곰, 독수리 등 포식자들이 먹어 치우고 있다. ⓒ 한진석 관련사진보기

"저 앞 골목에 커다란 곰 한 마리가 어슬렁거리니 조심하시오!"

큰사진보기 ▲헤인즈로 향하는 길의 비경발데스에서 헤인즈로 이어지는 도로 주변으로 옥빛 빙하 호수와 끝없는 침엽수림이 장관을 이루고 있다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲연어 사냥에 나선 곰 가족칠쿠트 강 여울에서 어미곰과 새끼 등 곰 가족 다섯 마리가 연어를 사냥하고 있다. ⓒ 한진석 관련사진보기

"절대 등을 보이고 뛰지 마시오! 시선을 떼지 말고 천천히 뒷걸음질 쳐요!"

큰사진보기 ▲헤인즈 바다에서 수중 군무 중인 스코터(바다오리) 무리얕은 바닷가에서 수만 마리의 스코터 무리가 먹이 활동을 하고 있다. 선두가 잠수하면 뒤이어 도미노처럼 물속으로 사라졌다가 순차적으로 물 위로 솟구쳐 오르는 모습이 장관을 이룬다. ⓒ 한진석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 35일간 1만 4천 킬로미터를 달린 알래스카 로드트립의 기록입니다. 발데스와 헤인즈의 야생 생태를 시작으로 알래스카 오지의 대자연과 길 위에서 마주한 사람들의 이야기를 연재합니다.

발데스(Valdez)는 알래스카 오일 파이프라인의 종착지로 중요한 산업 거점이지만, 동시에 연어 산란과 회귀의 성지로도 이름난 곳이다. 인간이 세운 세계 최대 규모의 원유 파이프라인 종착지와 인간이 인공 부화해 방생한 연어들이 돌아오는 회귀선이 한자리에 겹쳐 있다는 사실은 묘한 긴장과 아이러니를 자아낸다.지하 깊은 곳에서 뽑아 올린 검은 원유는 1300킬로미터 강철관을 타고 내려와 발데스의 유류 저장 기지에 모인 뒤 거대한 유조선에 실려 전 세계로 퍼져나간다. 그리고 바로 그 곁에는 인간의 손으로 방생되었던 수백만 마리의 연어 떼가 제 태어난 곳을 찾아 다시 밀려든다. 인간에게 잡혀 알을 내어주고, 그 알에서 깨어난 새 생명들이 다시 태평양으로 흩어지는 생명의 순환선이다.우리가 도착한 8월 말은 붉은 연어가 본격적으로 고향을 찾는 절정의 시기였다. 산란장 인근의 개천 앞바다는 '물 반 고기 반'이라는 흔한 비유로는 턱없이 모자랐다. 연어 등을 밟고 바다를 건너갈 수 있겠다는 착각이 들 정도로, 수백만 마리의 붉은 몸뚱이들이 물속을 빈틈없이 메우고 있었다.거대한 축제이자 처절한 사투의 현장이었다. 붉은 연어 떼를 잡기 위해 집채만 한 바다사자와 능청스러운 해달이 물속 깊이 몸을 던졌고, 물가 자갈밭에서는 거대한 곰들이 연어를 낚아채며 포식의 잔치를 벌였다. 하늘에서는 날카로운 눈빛의 흰머리독수리들이 선회하고, 수천 마리의 갈매기 떼는 숨이 끊겨 수면 위로 떠오른 연어 사체를 연신 육지로 물어 날랐다.산란장 주변 물가와 해변에는 제 몫의 유전자를 남겨두고 기어이 숨이 넘어간 수천, 수만 마리의 연어 사체들이 처참하게 널브러져 있었다. 살갗이 너덜너덜하게 썩어 들어가는 비릿하고 쿰쿰한 부패의 악취가 바닷바람을 타고 코를 찔렀다.펄떡이며 튀어 오르는 날것의 생명과 그 발밑에서 하얗게 부패해가는 죽음의 무더기. 코를 쥐어짜는 지독한 냄새는 활력과 광기, 그리고 적나라한 종말이 뒤엉킨 이 아수라장의 공기를 한층 더 기괴하고 서늘하게 만들었다. 이틀간 발데스에 머물며 죽어가는 연어들의 생과 사, 그리고 이것들을 먹어 치우는 맹수들을 바라보는 내내 마음 한구석이 묵직하게 숙연해졌다.산란장 구역을 벗어나면 이번엔 전 세계에서 몰려든 인간 사냥꾼들이 바닷가를 빙 둘러 진을 치고 있었다. 흡사 양어장 같았다. 낚싯대를 휘두를 필요도 없이 물가로 밀려든 연어를 맨손으로 덥석 쥐어 아이스박스에 담거나 뜰채로 한 번에 서너 마리씩 건져 올렸다.선착장의 공공 해체 작업대에서는 낚시꾼들이 쉼 없이 칼을 놀려 붉은 살코기만 떼어내고 있었다. 원유 터미널의 거대한 파이프 옆에서, 자연과 인간이 각자의 방식으로 연어의 핏줄을 거침없이 도려내고 있었다.발데스를 뒤로 하고 향한 다음 목적지는 남동쪽 끝자락의 오지 마을 헤인즈(Haines)였다. 인구 1700명의 자그마한 포구인 헤인즈까지는 육로로 무려 1200킬로미터의 대장정이었다. 알래스카에서 캐나다 국경을 넘었다가 다시 미국 국경으로 돌아와야 하는 험로인 데다, 교통편마저 옹색해 관광객의 발길이 별로 닿지 않는 곳이다.덕분에 그 길은 원시의 순수가 완벽하게 보존된 순백의 회랑이었다. 차창 좌우로 옥빛 빙하와 고요한 빙하호가 끝없이 이어졌고, 울창한 침엽수림이 장엄한 파도처럼 출렁였다. 이번 여행에서 1만 킬로미터 넘게 핸들을 쥐며 마주한 풍경 중 단연 가장 압도적인 절경이었다.헤인즈는 알래스카 전역에서도 곰의 밀도가 유독 높은 야생의 소굴이었다. 숲속은 고사하고 사람이 사는 주택가 한복판에도 곰이 불쑥불쑥 출몰했다. 시내라 방심하고 곰 스프레이도 없이 털레털레 걷고 있는데, 마주 오던 승용차 한 대가 끼익 멈춰 서더니 창문을 내렸다.조심하라니, 허허벌판 주택가에서 대체 어떻게 조심하란 말인가. 금방이라도 집 모퉁이에서 커다란 갈색 곰이 튀어나올 것만 같아 등골이 오그라들었다. 곰은 시끄러운 소리를 질색한다는 상식이 번뜩 뇌리를 스쳤다.우리는 그 자리에서 목청껏 소리를 지르고, 알 수 없는 노래를 악을 쓰며 부르고, 손바닥에 불이 나도록 박수를 치며 골목을 통과했다. 곁에서 누가 보았다면 대낮에 집단으로 실성한 노인들이라 손가락질했을 우스꽝스러운 생존의 몸부림이었다.숲속 롯지의 주인은 한국의 오산 기지에서도 복무한 적이 있는 미 공군 부사관 출신 여성이었다. 나 역시 군 출신인지라 타향만리 알래스카 외딴 숲속에서 묘한 공감대를 나누며 웃음꽃을 피웠다. 30년 군 생활을 마치고 북미 전역을 유랑하다 이 웅장한 풍경에 매료되어 눌러앉았다는 그녀는, 길고 혹독한 겨울을 어떻게 견디느냐는 물음에 "눈 치우고, 이웃들과 모여 와인 마시고 카드놀이 하다 보면 금세 봄이 온다"며 호탕하게 웃었다.헤인즈의 야생이 폭발하는 진짜 무대는 빙하호인 칠쿠트(Chilkoot) 호수와 그 물이 바다로 흘러드는 칠쿠트 강변이었다. 피오르 해안과 맞닿은 이 수로는 수심이 얕고 폭이 좁아 연어가 거슬러 오르기에도, 곰이 이를 낚아채기에도 천혜의 사냥터였다. 발데스가 인간의 손으로 부화시킨 연어들의 인공 축제였다면, 이곳은 태초의 법칙대로 굴러가는 야생의 종합 축제였다.이곳에서 평생 잊지 못할 두 번의 경이로운 장면을 목격했다. 첫 번째는 수만 마리 바다오리(스코터) 떼의 수중 군무였다. 거대한 검은 오리 떼가 얕은 바다 위에서 일사불란하게 대오를 맞춰 유영하고 있었다. 선두의 우두머리 오리가 머리를 처박고 잠수하자, 뒤따르던 수만 마리가 도미노처럼 물속으로 일제히 사라졌다.바닥에 깔린 연어알을 배불리 포식한 녀석들은 잠시 후 전혀 다른 수면 위로 순차적으로 솟구쳐 올랐다. 세계 유수의 다큐멘터리 제작진이 몇 주씩 잠복해도 담기 힘들다는 그 진귀한 집단 잠수의 물결은, 수십만 연어 떼의 도열을 능가하는 장엄한 자연의 서커스였다.두 번째 압권은 칠쿠트 강을 가로지르는 목조 다리 바로 아래에서 펼쳐졌다. 아홉 마리의 곰, 즉 다섯 마리 가족과 네 마리 가족이 다리 밑 얕은 여울에서 서로의 영역을 날카롭게 감시하며 연어를 사냥하고 있었다.어미곰이 능숙하게 연어를 낚아채 껍질과 기름진 부위만 뜯어먹고 버리면, 새끼 곰들이 그 잔해를 차지하려 사납게 으르렁거리며 엉겨 붙었다. 살점을 뜯어낸 새끼곰 하나가 입에 연어를 물고 안전한 풀숲으로 냅다 달아나는 광경은 TV 화면 너머로는 결코 느낄 수 없는 야생의 날것 그 자체였다.그 살벌한 사냥을 넋 놓고 내려다보고 있던 바로 그때였다. 어미곰 한 마리가 쿵쾅거리며 제방을 타고 다리 위로 훌쩍 올라섰다. 녀석이 고개를 빳빳이 쳐들고 우리 쪽을 향해 뚜벅뚜벅 걸어오기 시작했다. 혼비백산하여 본능적으로 뒤돌아 줄행랑을 치려는데, 곁에 있던 베테랑 현지인이 내 팔을 우악스럽게 낚아챘다.시퍼렇게 살아있는 거대한 맹수의 눈을 정면으로 쏘아보며, 한 걸음씩 조심스레 뒷걸음질을 쳤다. 척추를 타고 식은땀이 얼음장처럼 흘러내렸다. 숙소로 돌아와 주인에게 오리의 잠수 군무와 다리 위 곰과의 대치를 털어놓자, 그녀는 "이곳 평생 토박이들도 1년에 한 번 보기 힘든 축복을 하루 만에 다 겪었다"며 엄지를 치켜세웠다.여행의 전반부가 끝없는 비포장도로를 뚫고 북극해 0도의 얼음물에 몸을 던진 '육체의 돌파'였다면, 알래스카의 깊은 속살로 들어온 후반부의 절정은 단연 발데스의 처절한 생과 사, 그리고 헤인즈에서 마주한 오리의 군무와 곰 가족의 사냥이었다.우리는 이제 험준한 산악에 가로막혀 육로로는 닿을 수 없는 알래스카의 주도, 주노(Juneau)로 향하기 위해 카페리에 차를 올릴 채비를 했다. 야생의 가장 깊은 성역이 남겨준 서늘한 전율이 가슴속에서 쉬이 가라앉지 않고 있었다.