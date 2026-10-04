화면 밖에서 만나는 K-드라마

큰사진보기 ▲K-DRAMA EXIBITION드라마 대사 ⓒ 장현선 관련사진보기

큰사진보기 ▲K-DRAMA EXIBITION드라마 제목이 적힌 카드들 ⓒ 장현선 관련사진보기

큰사진보기 ▲K-DRAMA EXIBITION드라마 장면 ⓒ 장현선 관련사진보기

큰사진보기 ▲K-DRAMA EXIBITION드라마 OST ⓒ 장현선 관련사진보기

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한국 드라마를 화면 밖에서 만날 수 있는 전시가 서울 중구에서 열리고 있다. 하이커 그라운드 4층에서 진행 중인 'K-DRAMA EXHIBITION'은 유명 드라마의 대사, OST, 장면 등을 다양한 방식으로 경험할 수 있도록 구성됐다.입구에 들어서자 드라마 속 대사들이 '사랑', '이별' 등 각 키워드에 맞게 배치돼 있었다. '사랑'이라는 키워드 아래에는 <도깨비>, <폭군의 셰프>, <호텔 델루나> 등 유명 드라마들의 대사가 적힌 패널들을 볼 수 있다.전시장 안쪽으로 들어가자 여러 관람객이 모여 있는 모습이 눈에 들어왔다. 드라마 제목이 적힌 카드를 리더기에 가져다 대자 화면에 해당 작품의 장면이 나타났다. 바다, 산, 골목 등 장소를 선택하면 해당 장소를 배경으로 한 드라마 장면을 볼 수 있는 체험형 공간이다.직접 <우리들의 블루스> 카드를 리더기에 인식시키자 화면에는 주인공 한수가 바다에 들어가는 장면이 나타났다.전시장에서는 외국인 관광객들의 모습도 쉽게 찾아볼 수 있었다. 헤드폰을 쓰고 OST를 듣거나 드라마의 장면을 시청하는 모습이 눈에 띄었다. 가족 단위로 전시장을 방문한 관람객들도 있었다.딸의 사진을 찍어주던 A씨는 "좋아하던 드라마들을 TV가 아니라 밖에서 보고 들을 수 있어서 좋은 것 같다"며 전시회를 둘러봤다. 함께 방문한 딸 김시현씨는 "평소에 부모님이 드라마를 즐겨보시는 편이라 서울에서 할 만한 놀거리를 찾다가 드라마 전시회를 운영하고 있다는 걸 보고 방문했어요"라고 말했다.전시장 안에서는 익숙한 드라마 장면과 OST를 마주한 관람객들이 전시를 감상하거나 사진을 남겼다. TV 화면이 아닌 전시장이라는 공간에서 직접 보고 듣는 경험은 관람객들에게 새로운 방식으로 작품을 감사할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 'K-DRAMA EXHIBITON'은 오는 11월 19일까지 진행될 예정이다.