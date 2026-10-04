북한 여성은 어떻게 경제의 주체가 되었나

큰사진보기 ▲NK여성경제연구소 창립식창립식 세미나의 풍경을 담았습니다. ⓒ NK여성경제연구소 관련사진보기

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북한 여성의 삶을 '경제'라는 새로운 시선으로 들여다보는 연구소가 문을 열었다. 지난 2일 서울 마포구에서 'NK여성경제연구소 창립기념 학술세미나'가 열렸다. '여성경제로 새롭게 조명하는 북한사회의 어제와 오늘, 그리고 내일'을 주제로 열린 이날 세미나에서는 북한에서의 삶부터 한국 정착 이후까지 여성들의 경제 활동이 어떻게 변화해 왔는지를 살펴봤다.NK여성경제연구소를 창립한 최설 소장은 북한 경제와 여성 문제를 연구해온 북한 출신 연구자이자 '설송아'라는 필명으로 활동하는 작가다. 대표작으로 장편소설 <태양을 훔친 여자>가 있다.이날 세미나에는 (사)조각보 삶이야기센터 김숙임 센터장을 비롯해 남과 북의 전문가 10여 명이 참석했고, 두 개의 발제가 이어졌다. 하나는 북한 안에서 여성들이 만들어낸 경제였고, 다른 하나는 한국에 온 북향여성들이 만들어가고 있는 새로운 경제활동이었다. 필자도 토론에 참가했다.최설 소장은 '금지된 공간과 북한 여성의 밀주경제 의미'를 발표했다. 최 소장은 1990년대 식량배급체계가 무너지면서 여성들이 시장으로 진출했고, 가사와 내조의 공간이던 살림집이 여성들의 경제활동 공간으로 변화했다고 분석했다.특히 최 소장은 집에서 술을 만들어 판매하는 밀주 경제에 주목했다. 초기 부엌에서 소규모로 이뤄지던 밀주 생산이 어떻게 변화하고 확장됐는지 그 과정을 세밀하게 추적했다. 북한 주민들이 흔히 '농태기'라고 부르는 밀주의 생산 공간이 점차 텃밭으로 확대되고, 원료 조달과 제분, 생산과 유통까지 분업화 되면서 하나의 경제망으로 발전하는 과정을 짚었다.생산과 거래의 중심에는 여성이 있었지만 원료 조달과 설비 제작, 운송과 유통에는 남성의 공적 자원과 물류망이 결합했다. 이는 북한 여성을 단순히 경제난을 견뎌낸 존재가 아니라 스스로 새로운 경제 공간을 만들어낸 주체로 바라보게 한다.신해은 서울대학교 인류학과 BK교육연구단 연수연구원은 '한국 사회 내 탈북 여성 유튜버의 경제활동과 그 너머'를 발표했다.신 연구원은 여성 유튜버 15명을 장기간 참여관찰하고 심층면담한 연구를 통해 유튜브가 한국에 정착한 북향여성들에게 새로운 경제 활동의 공간이 되고 있다고 설명했다. 그러나 그 안에는 돈벌이 이상의 의미가 있음을 밝혔다.특히 '북한 출신'이라는 정체성이 경제적 자원이 되는 동시에, 시청자가 기대하는 북한을 이야기해야 하는 압력으로 작용하는 지점도 짚었다. 끊임없이 자신의 정체성을 확인받고 스스로 말의 경계를 고민해야 하는 상황에서 시청자의 편임을 증명하기 위해 어떤 북한을, 어떻게 이야기해야 하는지 고민하는 유튜버들의 모습도 가감 없이 담았다.또한 유튜브는 카메라 앞에서 그동안 말하지 못했던 감정을 꺼내고, 북한에 남겨둔 가족에게 말을 거는 공간이기도 했다. 자신의 영상을 북한 주민들도 볼 수 있다는 생각은 무엇을 말하고, 무엇을 말하지 않을 것인지에도 영향을 미쳤다.결국 유튜브는 수익을 창출하는 공간인 동시에 자신을 표현하고, 분단으로 끊어진 관계를 다시 이어보는 공간이기도 했다.이어 필자(민족화해협력범국민협의회 청년미래위원장)와 권진아 영국 셰필드대학교 언어·인문·사회학 명예연구원이 토론에 참여했다.필자는 "북향민들은 과연 자신이 정말 하고 싶은 이야기를 얼마나 할 수 있는가"를 물었다. 과거 직접 유튜브를 운영했던 경험을 바탕으로, 북향민이 자신의 경험을 얼마나 자유롭고 다양하게 말할 수 있는가라는 '말할 자유'와 이를 받아들이는 우리 사회의 '들을 준비'의 문제로 질문을 확장했다.이어 권진아 연구원은 최 소장의 발표와 관련해 살림집에서 밀주를 제조하고 유통해온 여성들의 경험과 함께, 금지된 공간에서의 경제활동에 대한 인식이 시기별로 어떻게 변화했는지 좀 더 구체적으로 드러나면 좋겠다는 의견을 보탰다.(사)조각보 삶이야기센터 김숙임 센터장은 북한의 밀주 경제를 통해 드러난 여성들의 '파워'가 상당해 보인다며, 실제 북한 사회에서 여성들의 권위가 어느 정도 높아졌는지, 이러한 경제적 영향력이 여성의 실질적인 지위 향상으로까지 이어졌는지도 함께 살펴볼 필요가 있다는 의견을 나눴다.이외에도 참석자들의 질문과 토론이 이어졌다. 예정된 시간을 30분이나 넘길 만큼 현장의 열기는 뜨거웠다.북한의 살림집에서 밀주를 만들며 생계를 만들어갔던 여성들. 한국에 와서는 카메라를 켜고 자신의 경험과 정체성을 새로운 경제적 가치로 만들어가는 여성들. 공간과 방식은 달라졌지만 그 안에는 주어진 환경 속에서 스스로 살아갈 길을 만들어온 여성들이 있었다.그동안 북한 여성은 인권이나 가족, 피해와 적응이라는 관점에서 주로 이야기돼 왔다. 그러나 그들이 무엇을 생산하고, 어떻게 거래하고, 어떤 경제적 네트워크를 만들었는지를 들여다보면 북한 사회를 보는 또 하나의 창이 열린다.여성경제를 통해 북한사회의 어제와 오늘, 그리고 내일을 다시 보겠다는 NK여성경제연구소. 작은 연구소의 첫걸음이지만, 그동안 우리가 미처 보지 못했던 북한 여성의 삶과 북한 사회의 변화를 새롭게 읽어내는 의미 있는 출발이 될 수 있을 것 같다.무엇보다 북한 안에서 살아가는 사람들의 진솔한 이야기와 북한 사회의 점진적인 변화를 있는 그대로 나눌 수 있도록 우리 사회의 미디어 환경도 좀 더 긍정적으로 변화했으면 하는 바람을 갖게 됐다.또한 이 연구소를 통해 북한 여성들의 경제활동과 삶의 변화가 보다 다양하게 연구되고 축적되기를 기대한다. 북한 여성의 삶을 경제라는 새로운 시선으로 들여다보고, 그 변화가 북한 사회 전체에 어떤 영향을 미치고 있는지 밝혀가는 것. NK여성경제연구소가 그런 연구의 새로운 지평을 열어가기를 기대해본다.