부여 백제문화제 개막, 11일까지 대장정 돌입

▲백제문화제 3일 개막, 9일간 대장정 돌입 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲이용우 부여군수. ⓒ 부여군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

제72회 백제문화제가 3일 충남 부여 정림사지 주무대에서 화려한 막을 올리며 9일간의 찬란한 대장정에 돌입했다.이번 축제는 지난 2일 천등산에서 축제의 성공과 군민의 안녕을 기원하는 '고천제'를 시작으로 서막을 알렸다.이어 3일 열린 개막식에서는 사비천도 선포식과 개막 퍼포먼스, 주제 공연, 밤하늘을 수놓은 드론 아트쇼가 펼쳐지며 백제의 왕도 사비의 밤을 화려하게 물들였다.올해 백제문화제는 아름다운 백제, 빛나는 사비를 주제로 오는 11일까지 정림사지와 석탑로, 관북리 유적 등 부여 시가지 일원에서 펼쳐진다.특히 축제의 중심 무대를 시가지 전역으로 확대해 백제의 찬란한 역사문화유산과 군민의 일상 공간이 어우러지는 새로운 형태의 '도심형 역사문화축제'를 선보인다.이용우 부여군수는 개막식에서 "우리가 매일 걷는 이 거리와 일상의 골목이 바로 백제의 왕도였다"며 "백제문화제는 박제된 역사를 구경하는 축제가 아니라 살아 숨 쉬는 역사 속을 직접 걷는 축제가 되어야 한다"고 강조했다.이어 "이번 시가지 축제는 끝이 아닌 시작"이라며 "축제가 끝나도 불이 꺼지지 않는 거리, 일년 내내 관광객이 머무는 역사도시 부여를 만들어 백제문화제가 부여 대전환의 첫걸음이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.제72회 백제문화제 기간 동안 화려한 퍼레이드와 정통 제례·불전, 다채로운 공연과 전시, 체험 프로그램 등이 곳곳에서 펼쳐져 백제의 역사와 문화를 오감으로 만끽하는 특별한 가을을 방문객들에게 선사할 예정이다.