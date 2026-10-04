"2030 오세요" 야시장, 자리 채운 사람들 봤더니

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큰사진보기 ▲1979 대림골목 야시장 입구서울 은평구 대림골목시장 입구에 ‘1979 대림골목 야시장’ 현수막이 걸려 있다. 야시장을 찾은 방문객들이 시장 안으로 들어서고 있다. ⓒ 정지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲방문객들로 붐비는 대림골목 야시장대림골목시장 내부에 취식용 테이블이 놓인 가운데 다양한 연령대의 방문객들이 시장 음식과 맥주를 즐기며 야시장을 찾고 있다. ⓒ 정지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1979 대림골목 야시장 행사장 안내도대림골목시장에 설치된 ‘1979 대림골목 야시장’ 안내판에 참여 점포와 취식존, 맥주 부스, 버스킹 공간 등의 위치가 표시돼 있다. ⓒ 정지영 관련사진보기

2일 저녁 서울 은평구 대림골목시장 통로를 따라 테이블이 길게 늘어섰다. 테이블 위에는 시장에서 산 음식과 맥주가 놓였고, 아이를 데리고 온 가족과 젊은 연인, 중장년층 방문객들이 빈자리를 찾아 오갔다. 평소 채소와 반찬을 사기 위해 지나던 시장 통로는 '1979 대림골목 야시장'을 찾은 사람들로 발 디딜 틈 없이 북적였다.축제는 2일부터 3일까지 이틀간 오후 4시부터 9시까지 진행됐다. 시장 통로에는 취식용 테이블이 마련됐고, 안주를 구매한 방문객에게는 맥주 한 잔이 무료로 제공됐다. 방문객들은 시장에서 산 음식과 맥주를 함께 즐겼으며, 시장 중심부에서는 버스킹 공연도 이어졌다.이번 야시장은 젊은 세대의 전통시장 유입을 늘리기 위해 마련됐다. 박준완 대림골목시장 상인회장은 행사에 앞서 은평시민신문과의 인터뷰에서 2030세대에게 전통시장의 분위기와 재미를 알리는 것을 이번 행사의 주요 취지로 설명했다.그러나 실제 야시장을 채운 사람들은 20·30대에만 머물지 않았다. 어린아이부터 노인까지 다양한 연령대의 방문객이 시장을 찾았다. 친구끼리 온 대학생과 젊은 커플이 테이블에 앉아 음식을 나눠 먹는가 하면, 아이와 함께 나온 가족과 중장년층도 곳곳에서 볼 수 있었다.평소 한 달에 한 번 정도 대림골목시장을 찾는다는 20대 대학생 김모씨는 이날 시장의 모습이 낯설 정도라고 말했다. 김씨는 "한 달에 한 번 정도 시장에 오는데 이렇게 바글바글한 모습은 처음 본다"며 "다 같이 테이블에 앉아서 시장 음식도 먹고 맥주까지 마시니까 정말 즐겁다"고 말했다.실제로 이날 시장에서는 채소나 식재료를 구입해 곧바로 빠져나가는 사람보다 테이블에 앉아 음식을 먹고 이야기를 나누는 방문객들이 더 눈에 띄었다. 시장 통로 대부분을 테이블이 채웠고, 자리를 찾거나 음식을 들고 이동는 사람들의 발길이 끊이지 않았다.아이와 함께 야시장을 찾은 30대 이모 씨도 평소 대림골목시장을 자주 이용한다고 했다.이 씨는 "아이들이 시장 음식을 좋아해서 먹고 싶다고 하면 평소에도 종종 오는 편"이라며 "오늘은 야시장까지 열리고 사람들이 북적이니까 정말 축제에 온 것 같은 분위기"라고 말했다.이날 대림골목시장에서 눈에 띈 것은 특정 연령대가 아니라 서로 다른 세대가 같은 공간에 머물고 있다는 점이었다. 장을 보기 위해 시장을 찾던 기존 이용객과 야시장을 즐기러 온 방문객의 경계도 뚜렷하지 않았다. 평소 시장을 이용하던 주민들이 이날은 장바구니 대신 음식과 맥주를 앞에 두고 테이블에 앉아 시간을 보냈다.사람들이 끊임없이 오가면서 시장 통로의 빈자리도 금세 채워졌다. 식사를 마친 일행이 자리에서 일어나면 다른 방문객들이 테이블을 찾아 앉았다. 아이들은 부모의 손을 잡고 시장 안을 오갔고, 젊은 연인과 친구들은 음식을 들고 자리를 찾았다.2030세대를 시장으로 불러들이겠다는 취지로 마련된 야시장이었지만 이날 대림골목시장의 테이블을 채운 것은 한 세대만이 아니었다. 아이부터 대학생, 젊은 커플, 가족 단위 방문객과 노년층까지 같은 시장 골목 안에서 음식을 먹으며 시간을 보냈다.