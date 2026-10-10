자꾸 손 가는 가을 간식, 이렇게 만듭니다

지난해 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

"시금치 싹이 드디어 났어! 당근 싹도 많이 자랐네. 상추도 많이 컸어. 오이가 두 개나 열렸네. 부추도 훅 자랐네. 백일홍 싹이 꽃을 피웠어! 코스모스도 새로 폈네."

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"오! 시금치 싹이 났어? 다행이네."

"응. 시금치는 싹이 나기까지 시간이 많이 걸리네."

큰사진보기 ▲대봉감으로 만든 감말랭이와 아삭 달콤한 느루뜰표 단감 ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲사과대추를 수확하고 말려서 바삭바삭 대추칩을 만들었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"아이고, 나는 해주는 것도 없는데, 얼마나 잘 챙겨주는지... 참 고맙소."

큰사진보기 ▲고소하고 따끈한 밤라떼 ⓒ 이정미 관련사진보기

"부드럽고 맛있다! 달지도 않고 고소하네."

한 시간가량 국도를 달려 시골길 초입에 들어서면 가슴이 뻥 뚫리는 것 같다. 차창을 연다. 시원한 밤공기가 볼에 닿는다. 드문드문 하얀 억새가 바람에 흔들린다. 가을 풀벌레 소리가 깊다. 바다와 강이 만나 만들어진 습지 호수는 고요한 어둠에 싸여 있다. 하얀 불빛이 새어 나오는 조용한 집 몇 채를 지나면 우리들의 시골 쉼터 느루뜰의 이마가 살며시 드러난다.추석 연휴를 지난 탓일까. 오랜만에 찾은 친구처럼 반갑다. 나는 차에서 내리자마자 핸드폰 불빛을 켜고 채소들이 자라고 있는 밭두렁으로 향한다.나는 밭 이곳저곳을 다니며 차에서 짐을 내리고 있는 남편에게 채소들의 안부를 전한다.지난주에 비가 내린 덕분에 채소들이 눈에 띄게 부쩍 자랐다. 우리가 없어도 스스로 잘 자라는 기특한 채소들을 보노라면, 직장에서의 골칫거리를 잠시나마 잊고 미소 짓게 된다. 나에게는 언제나 귀엽고 예쁘기만 한 반려 채소들이다.지난해 대봉감은 그야말로 풍년이었다. 감이 주홍빛으로 익을 때마다 따서 여러 이웃과 나누었다. 부지런히 감말랭이를 만들어 소중한 사람들에게 선물하는 재미를 맛보았다. 어머님과 함께 감을 수확하여 난생처음으로 농협 공판장에 내다 팔아도 보았다. 전 주인이 감 농사를 야무지게 지어놓은 덕분에 그 은혜를 우리 부부가 고스란히 누렸던 것이다.올해는 우리 손으로 지어본 첫 감 농사이다. 지난해 경험으로 남편과 나는 열매가 너무 많이 열려도 감당하기 어렵다는 결론을 내렸다. 올해는 우리가 먹고 나눌 만큼만, 적정한 양의 대봉감을 수확하길 바랐다. 그래서 대봉감 나무에 거름을 따로 주지 않았다. 물론 농약도 전혀 치지 않았다. 오로지 햇빛, 바람, 비와 시간에 맡겼다. 감나무는 계절과 함께 새잎이 돋고, 감꽃이 피고, 열매를 맺고 굵어졌다. 스스로 약한 열매는 떨궈냈다. 가을에 접어들며 열매들은 단단하고 붉게 익어갔다.지난 9월 중순 무렵부터 시골에 올 때마다 주홍빛으로 익은 대봉감을 골라 따고 있다. 처음 수확한 대봉감은 딸과 아들에게 줄 감말랭이를 만들었다. 딸은 감말랭이 킬러다. 지난 추석 집에 왔을 때 두 팩을 챙겨갔다. 한 팩은 직장에 가져갔는데 하루 만에 다 먹었다고 했다. 100% 자연산 감말랭이라 인기가 많았던 것 같다. 이번에 만든 감말랭이는 마침 언니와 형부가 느루뜰에 놀러 와서 한 팩 가득 담아 선물로 주었다.감말랭이 만드는 방법은 간단하다. 껍질을 벗기고 0.8cm 두께로 썰어 건조기에 말리면 된다. 나는 보통 70도에서 11시간가량 건조한다. 바싹 마르면 딱딱하고 질겨지기 때문에 나의 경우엔 이 정도의 온도와 시간이 쫀득한 식감을 살리기에 적당했다.감말랭이는 간식으로 한입 먹으면 새우깡 과자처럼 자꾸만 '손이 가요 손이' 간다. 비타민 A와 C, 베타카로틴이 풍부한 영양 간식이지만, 감을 건조하면 열량과 당분이 농축되기 때문에 양을 조절하며 먹는 것이 중요하다.느루뜰에는 단감나무가 두 그루 있다. 지난해에는 단감을 겨우 서너 개 먹었던 기억이다. 단감나무는 키도 작고 어린 편이다. 지난봄, 우리는 단감나무에 거름을 정성껏 주었다. 그랬더니 올해는 단감이 30개도 넘게 열렸다. 출출할 때 몇 개 따서 바로 먹으면 꿀맛이다. 시중에 파는 것보다 알이 작지만 아삭아삭하고 아주 기분 좋은 단맛을 낸다. 귀엽고 맛있다.가을 햇살이 반짝반짝하다. 채도가 높은 햇살을 받아 사과대추가 유난히 반짝인다. 이제는 모두 수확해야 할 시기가 된 것 같았다. 다음 주에는 가족 여행이 계획되어 있기 때문에 더 이상 수확을 미룰 수 없었다.아삭한 생대추는 과일처럼 먹고, 붉게 익은 것들은 말려서 '대추칩'를 만들기 위해 따로 골라 담았다. 사과대추는 일반 대추에 비해 알이 굵다. 통째로 건조하면 시간이 오래 걸린다. 간식으로 먹을 때도 씨를 발라내야 하는 번거로움이 있다.먼저 사과대추를 삼등분한 후 씨를 제거한다. 적당한 두께로 썬 대추를 건조기에 얇게 편다. 온도를 70도에 맞추고 8시간 정도 건조한다. 간단하게 한 입 크기로 먹기 좋은 바삭한 '대추칩'이 완성되었다. '대추칩'을 만들면 오래 보관할 수 있고 휴대하기도 좋다. 일터에서도 간편하게 심심풀이 땅콩처럼 곁에 두고 야금야금 먹을 수 있다.대추는 천연 당분과 마그네슘, 사포닌 성분이 있어 신경을 안정시킨다고 한다. 감기를 예방하고 면역력 향상에도 좋다니 더할 나위 없는 가을철 영양 간식이다.10월 초입, 느루뜰에는 가을 가지와 애호박이 뒤늦게 주렁주렁 열렸다. 추석 인사를 드릴 겸 아랫마을 이장님 댁에 애호박 한 덩이와 양말 선물을 들고 찾아뵈었다. 남편은 종종 빵을 사 들고 이장님께 문안 인사를 드리곤 했다.이장님은 "보자, 나는 줄 것도 없는데..." 하시면서 밤을 한 봉지 담아 주셨다. 작은 선물에도 큰 기쁨으로 맞아주시는 이장님 덕분에 마음이 넉넉해졌다.쉼터 발코니로 서늘한 바람이 불었다. 따끈한 차 한 잔이 좋아지는 계절이다. '지난번에 먹었던 단호박 라테도 정말 맛있었는데' 생각한다. 바람이 산들거리고 손끝에 살짝 차가움이 느껴지면 따뜻한 음료가 생각나는 법이다.이번에는 밤라떼를 만들어 보기로 했다. 먼저 밤을 깨끗하게 씻어 삶는다. 껍질을 벗긴 후 삶아도 되지만, 삶은 후에 알맹이를 발라내는 것이 더 쉽다. 믹서기에 잘 익은 밤과 우유를 넣고 곱게 갈아준다. 단맛을 좋아하면 꿀을 조금 넣어도 좋다.나는 알갱이가 씹히는 맛을 좋아하기 때문에 고명으로 삶은 밤 알갱이와 대추칩을 잘게 썰어 올렸다. 취향에 따라 견과류를 넣어도 좋다. 컵에 담아 전자레인지에 넣고 적당한 온도로 데우면 끝이다.부드러운 밤의 질감이 따뜻한 우유를 만나 고소함이 한층 더해진다. 중간중간 밤과 대추 알갱이가 씹히는 것이 먹는 즐거움이 된다. 손끝에 온기가 닿고 속이 따끈해지면 덩달아 마음도 포근해지는 것 같다.가을의 정점인 10월이다. 아침저녁으로 서늘해진 공기에 몸이 움츠러들기도 한다. 시장에는 제철 열매들이 바구니 바구니 가득하다. 유난히 높고 파란 하늘을 자꾸만 올려다보게 되는 가을, 제철 열매를 활용한 음료, 감말랭이, 대추칩 간식과 함께 따뜻하고 여유로운 시간을 마련해 보면 어떨까.