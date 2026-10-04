2026 수원 꼬치 페스타에 가봤습니다

큰사진보기 ▲2026 수원 꼬치페스타<수원에 꼬치다>라는 캐치 플레이즈가 인상적입니다. 꼬치 좋아하신 분들은 끝나기 전에 꼭 가보세요. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲막걸리하이볼꼬치페스타에 꼬치만 있는건 아닙니다. 막걸리 하이볼 외에도 다양한 전통주가 있는데 특이한건 모두 잔술로도 팔아요. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026수원꼬치페스타일일이 줄서지 않고 편하게 QR로 주문하고 카카오톡으로 알림을 받을 수 있어요. ⓒ 전명원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026수원꼬치페스타꼬치만 있는 것이 아니라 다양한 행사를 함께 합니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026수원꼬치 페스타일명 <수꼬페> 재미있는 이름만큼이나 재미있는 축제입니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

바야흐로 가을은 축제의 계절. 내가 사는 수원에서도 다양한 축제가 하루가 다르게 벌어지고 있는 중이다. 그중 관심을 두고 기다린 건 바로 <2026 수원 꼬치 페스타 >. 꼬치는 남녀노소 호불호가 적은 음식 중 하나다. 특히 불에 굽는 연기와 냄새가 사방으로 퍼질 때면 관심 없던 사람도 한번쯤 침을 꿀꺽 삼키게 되는 매력도 있다.기다렸던 <2026 수원 꼬치 페스타> 일명 <수꼬페>는 황금연휴인 지난 3일 토요일부터 5일 월요일까지 3일간 벌어진다. 시간은 오전 11시부터 오후 8시까지다. 장소는 수원 화성박물관 앞마당이다.근처에 도착했을 때 이미 어딘지 알 수 있을 정도로 드론과 음악 소리, 그리고 꼬치를 굽는 냄새가 가득했다. 평소 조용하던 화성 박물관 앞마당이 흥겨운 축제의 현장으로 변모해 있었다. 한 바퀴 둘러보며 어떤 꼬치들이 있는지 궁금해 기웃거려 보았다. 굉장히 다양한 꼬치들이 저마다 맛있어 보이는 비주얼과 냄새로 유혹하고 있었다.수원 사람이라면, 아니 이제 타지 사람들에게도 유명해진 수원갈비 맛집인 가보정의 갈비 꼬치도 있고, 수원 왕가리 꼬치도 있었다. 송어 꼬치뿐 아니라 피자도 꼬치로, 튀김도 꼬치로, 그리고 치킨, 떡볶이, 오뎅 등도 있었다.몇몇 곳은 이미 기나긴 줄이 만들어져 있었는데 가게 앞에 붙은 QR을 이용하면 훨씬 편하게 주문하고 기다릴 수도 있다. 단, 한 집 음식만 장바구니에 담을 수 있고, 결제한 후에야 다른 집 음식도 담아 결제할 수 있다. 그래도 일일이 줄 서지 않아도 QR로 주문하면 되니 어쩌나 편한지(카카오톡으로 알림이 온다).우리 가족도 치킨꼬치와 양꼬치를 사먹고, 막걸리 하이볼까지 시원하게 마셨다. 머무는 동안 사람들이 점점 늘어나는 것이 보일 정도였는데 질서도 잘 유지되었고, 곳곳에 마련된 테이블을 이용하기도 좋았다.아쉬운 점이라면 행사 규모에 비해 쓰레기통이 적은지 모든 쓰레기통이 일찍부터 포화 상태였다. 쓰레기가 밖으로 튀어나와 있는 모습은 보기 안 좋았다. 꼬치만 담으라는 쓰레기통에 모든 쓰레기가 함께 버려졌는데, 그렇다고해서 꼬치 외 쓰레기를 버리는 통이 눈에 띄지도 않았다. 이 점은 개선되면 좋겠다.그외엔 매우 만족스러운 환경이었고, 애견동반이 가능한지 강아지를 데리고 온 사람들도 많았으며, 잔디밭에 자유롭게 돗자리를 펴고 나무그늘에 앉아 있는 가족들도 눈에 띄었다. 화성 박물관 앞마당이므로 박물관의 화장실은 이용할 수 있으나 외부 음식물은 반입할수 없다.꼬치 페스타의 부스들은 박물관 앞 마당뿐 아니라 뒤의 팔달 문화센터와 이어지는 뒷마당에도 있었는데 그곳은 주로 체험부스라서 아이를 동반한 가족들은 꼭 가보면 좋을 듯 하다.신나는 축제이고, 맛있는 꼬치로 가득한 곳이지만 꼬치 페스타만 보고 오긴 아쉽다면 근처의 통닭거리, 화성행궁 그리고 행궁동 일원을 돌아보길 권한다. 그리고 좀더 긴 하루를 보낼 요량이라면 통닭거리와 이어지는 전통시장도 놓치면 안 된다.수원이 고향인 나로선 초등학교 등하교시절의 추억부터 청춘의 나날까지, 되돌아보면 아련한 추억이 많은 곳이 바로 행궁동이며 수원 팔달문 일대이지만 이번 2026 수원 꼬치 페스타를 찾는 관광객들은 또 어떤 추억을 만들어가게 될지 궁금해진다.