담벼락에 써 있는 글 '힘들면 힘내지마'

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큰사진보기 ▲힘내지 마.게스트 하우스 담벽에 그려진 그림. ⓒ 유경선 관련사진보기

힘들면 힘내지마, 잠깐 쉬어가도 괜찮아... 여기...

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코디네이터로 근무하는 월명동, 말랭이 마을 주택가에 있는 게스트하우스 벽에 적힌 글귀가 눈에 들어왔다. 화사한 주황빛 꽃들이 화면의 양쪽을 감싸고, 가운데에는 소박한 손글씨가 자리 잡고 있다. 화려한 수사도, 거창한 위로도 없다. 그저 힘들면 힘내지 말고 잠깐 쉬어가도 괜찮다는 말뿐이다.그런데 이 짧은 문장이 마음에 다가온다. 우리는 왜 힘들 때마다 힘을 내야 한다고 생각할까. 지치면 쉬어야 한다는 당연한 사실을 알면서도, 왜 쉬는 자신을 나약하다고 여기며 스스로를 채찍질 할까. 어쩌면 우리는 너무 오랫동안 '노력'이라는 말에 길들여져 온 것은 아닐까.우리 사회에서 노력은 오랫동안 성공을 위한 필수 조건으로 여겨져 왔다. 열심히 공부하면 좋은 대학에 갈 수 있고, 성실하게 일하면 안정된 삶을 누릴 수 있으며, 포기하지 않고 도전하면 언젠가는 꿈을 이룰 수 있다는 믿음이다. 물론 노력은 소중하다. 자신의 한계를 넘어서는 도전은 삶에 의미를 더하고, 꾸준한 정진은 때로 놀라운 결실을 가져온다.문제는 노력이 어느 순간 미덕을 넘어 의무가 되고, 나아가 모든 문제를 개인의 책임으로 돌리는 잣대가 될 때다. 취업이 어렵다면 더 노력해야 하고, 직장에서 인정받지 못하면 자기 계발을 더 해야 하며, 경제적으로 힘들면 남들보다 더 부지런히 살아야 한다는 말이 자연스럽게 뒤따른다. 쉬고 싶다는 말에는 의지가 부족하다는 시선이, 잠시 멈추겠다는 말에는 도전을 포기한다는 평가가 따라붙기도 한다.이른바 '노오력'의 시대다. 노력에 과도하게 의미를 부여하고, 노력하지 않는 사람에게 실패의 책임을 온전히 묻는 사회적 분위기를 일컫는 말이다. 노력하면 무엇이든 이룰 수 있다는 믿음은 희망을 주기도 하지만, 노력만으로 해결할 수 없는 문제 앞에서 개인을 무력감과 자책에 빠뜨리기도 한다.모든 사람이 같은 출발선에 서 있는 것은 아니다. 누군가는 든든한 지원 속에서 자신의 꿈을 향해 나아가지만, 누군가는 생계를 책임지느라 자신의 꿈을 미룬다. 건강과 경제적 여건, 돌봄의 책임과 사회적 환경도 각자의 삶에 서로 다른 무게를 더한다. 이러한 차이를 외면한 채 노력만을 강조한다면, 그것은 위로가 아니라 또 다른 부담이 될 수 있다.그렇다고 노력의 가치를 부정하자는 이야기는 아니다. 노력은 여전히 필요하고, 때로는 힘든 순간을 견뎌 내는 의지가 삶을 바꾸는 출발점이 되기도 한다. 다만 노력의 양으로 사람의 가치를 판단해서는 안 된다는 것이다. 성취가 더딘 사람에게 더 노력하라고 다그치기 전에, 그 사람이 어떤 환경에서 어떤 무게를 감당하고 있는지 먼저 살펴볼 필요가 있다.무엇보다 우리에게는 쉼이 필요하다. 쉼은 게으름의 다른 이름이 아니다. 아무것도 하지 않는 시간이라고 해서 반드시 무의미한 것도 아니다. 몸이 지쳤을 때 잠을 자고, 마음이 복잡할 때 조용히 산책하며, 아무런 목적 없이 하늘을 바라보는 시간도 삶의 일부다. 무언가를 이루기 위한 수단으로서의 휴식이 아니라, 그 자체로 존중받아야 할 시간이다.우리는 흔히 휴식마저 생산성과 연결한다. 더 잘 일하기 위해 쉬고, 더 멀리 나아가기 위해 재충전하며, 다음 성과를 내기 위해 잠시 멈춘다고 말한다. 물론 그런 휴식도 필요하다. 하지만 휴식의 목적이 오로지 더 많은 성과를 내는 데 있다면, 쉼마저 또 하나의 과업이 되고 만다. 아무것도 이루지 않아도 괜찮은 시간, 누구에게도 자신의 가치를 증명하지 않아도 되는 순간이 있어야 한다. 오늘 하루를 남들보다 덜 열심히 살았다고 해서 자신의 존재까지 부정할 이유는 없다.특히 나이가 들수록 이런 생각은 더욱 절실해진다. 젊은 시절에는 앞만 보고 달리는 것이 당연한 줄 알았다. 남들보다 뒤처지지 않기 위해 애썼고, 조금이라도 더 나은 내일을 위해 오늘의 피곤함을 참았다. 그렇게 살아온 시간이 쌓이면서 어느새 쉼을 낯설어하는 자신을 발견하기도 한다.그러나 인생은 단거리 경주가 아니다. 누구나 같은 속도로 달릴 필요도 없고, 반드시 같은 목적지에 도착해야 하는 것도 아니다. 어떤 날은 힘차게 걸어가고, 어떤 날은 천천히 걷다가, 때로는 그 자리에 앉아 한참을 쉬어도 된다. 잠시 멈춘다고 해서 지금까지 걸어온 길이 사라지는 것은 아니다.우리 사회가 바뀌어야 할 지점도 여기에 있다. 개인에게 무조건 더 노력하라고 요구하기보다, 노력해도 해결하기 어려운 구조적 문제를 함께 살펴야 한다. 일터에서는 적절한 휴식과 노동의 가치를 존중하고, 가정과 공동체에서는 서로의 사정을 헤아리는 배려가 필요하다. 쉼을 개인의 능력이나 경제적 여유에만 맡겨 두지 않고, 누구나 누릴 수 있는 삶의 조건으로 만들어 가야 한다.무엇보다 타인에게 건네는 말부터 달라져야 한다. 힘들다는 사람에게 습관적으로 "조금만 더 힘내"라고 말하기보다 "많이 힘들었겠다"라고 먼저 공감할 수는 없을까. 해결책을 서둘러 제시하기보다 그저 곁에 앉아 이야기를 들어주는 것만으로도 큰 위로가 될 수 있다. 때로는 아무 말 없이 함께 머무는 것이 가장 깊은 배려일지도 모른다.그림 속 꽃들은 아무런 설명도 요구하지 않는다. 그저 저마다의 자리에서 피어나 서로 다른 빛깔을 드러낼 뿐이다. 꽃마다 피는 시기가 다르고, 햇볕을 받는 시간도 다르다. 늦게 피었다고 해서 덜 아름다운 꽃이 아니며, 잠시 시들었다고 해서 다시 피어날 가능성까지 사라지는 것도 아니다.사람의 삶도 이와 다르지 않을 것이다. 남들보다 조금 늦어도 괜찮고, 때로는 길을 돌아가도 괜찮다. 뜻한 바를 이루지 못한 날이 있더라도 그것이 곧 인생의 실패를 의미하지는 않는다. 우리는 성과를 내기 위해서만 살아가는 존재가 아니기 때문이다.그러니 이제는 자신에게도 조금 너그러워졌으면 좋겠다. 오늘 할 일을 다 마치지 못했더라도, 계획한 만큼 성과를 내지 못했더라도, 스스로를 지나치게 몰아세우지 않았으면 한다. 힘들면 힘내지 않아도 된다. 잠시 쉬어가도 괜찮다. 때로는 멈춰 서서 자신이 얼마나 지쳐 있는지 들여다보는 일이 다시 걸음을 내딛는 것보다 더 중요할 수 있다.그리고 우리 모두가 서로에게 그런 말을 건넬 수 있는 사회였으면 한다. 더 빨리, 더 높이, 더 많이를 외치는 세상에서 잠시 쉬어도 괜찮다고 말해 주는 사람. 남들과 비교하지 않아도 충분히 소중한 존재라고 일깨워 주는 사람. 그런 사람이 곁에 있다는 사실만으로도 우리는 조금 덜 외롭고, 조금 더 편안하게 살아갈 수 있을 것이다.내가 일하는 코디네이터는 어떨까? 길을 물어주기를, 역사를 설명해 주기를, 관람 코스를 물어주기를 바라며 골목길을 쉼 없이 돌아다니는 것도 좋지만 나에게도 이런 말을 해주고 싶다. 힘들면 힘내지 마라. 잠깐 쉬어가도 괜찮다. 지금까지 충분히 애써 온 자신을 다독이며, 조금씩은 관광객을 앉아 쉬면서 지켜보아도 좋지 않을까?