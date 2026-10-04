판화가 오윤의 전 작품을 감상할 수 있는 기회

큰사진보기 ▲오윤을 혁필로 썼다. 오윤 작가님의 무개를 생각해서 검은색을 쓰면서 컬러로 포인트를 주었다. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲윈쪽은 공연전 길놀이 모습, 오른쪽은 깜짝 출연한 오서연 양이 기타 연주하는 모습. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주 <두루나눔>의 <강쟁이 다리쟁이> 공연 모습. 관객이 많이 왔다. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽은 오윤 전시장 모습. 오른쪽은 박노해 시집 <노동의 새벽>에 첨부된 오윤의 판화 작품. ⓒ 오창환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽은 오윤작 <낮도깨비> 오른쪽은 오윤의 도장. ⓒ 오창환 관련사진보기

지난 2일 오후 4시 서울 종로구 동덕아트갤러리에서 오윤 40주기 특별 판화 전 '새김에서 각인으로' 개막식이 열렸다. 이날 개막식에서는 1980년대 마당극 <강쟁이 다리쟁이> 한 대목인 '나리 마당'이 특별 공연으로 펼쳐졌다.<강쟁이 다리쟁이>는 1984년 놀이패 한두레가 만든 마당극이다. 경남 창녕군 영산면에서 부실하게 지어진 저수지 둑이 무너지면서 마을이 물에 잠긴 실제 사건을 소재로 했다. '강쟁이 다리쟁이'라는 말은 영산 지역 아이들이 시냇물을 사이에 두고 한쪽은 둑을 쌓고 다른 쪽은 다리를 놓으며 겨루던 물놀이에서 따왔다.당시 오윤은 미술과 탈 제작을 맡았고 채희완이 연출, 김매자가 안무를 맡았다. 판소리에는 김명곤, 사물놀이에는 김덕수 등이 참여했다. 이후 이 작품을 만든 사람들의 문화적 영향력을 생각해 보면 참으로 대단한 작품이었다는 생각이 든다.공연에 앞서 사물놀이패가 인사동 거리에서 길놀이를 펼쳤다. 지나가던 많은 관광객들이 발걸음을 멈추고 공연을 지켜봤다. 특히 외국인 관광객들은 사물놀이를 신기해하면서도 흥겹게 즐기는 모습을 보면 감회가 새롭다.길놀이를 마친 공연팀은 갤러리로 이동했다. <강쟁이 다리쟁이> '나리 마당'은 물난리가 난 뒤 열리는 대책회의를 풍자한 장면으로, 이장과 군수, 공사 관계자와 국회의원 비서 등이 등장해 물난리에서 자신들의 책임을 한사코 부정하면서 사고의 원인을 천재지변으로 돌리려 한다. 이번 공연에서 사용된 탈은 오윤 작가의 작품은 아니고 새로 제작한 것이다.이번 공연은 심규호 선생님이 이끄는 제주 탈패 <두루 나눔>이 맡아서 큰 박수를 받았다. 탈춤 공연이 끝나고 오윤 작가의 친손녀인 오서연 양이 깜짝 출연해서 기타 연주를 했는데, 수준 높은 연주에 관객들은 큰 환호를 보냈다. 오서연 양은 중학교 2학년 학생이다. 두 세대 전 오윤이 참여했던 마당극이 손녀 세대의 연주와 함께 다시 살아난 순간이었다.공연 앞뒤로 전시장을 둘러봤다. 이번 전시는 오윤의 판화 전 작품인 187점을 모아 시대별·장르별로 전시하고 있어서 그의 작품 세계를 한눈에 볼 수 있다. 그의 과감한 칼획과 판화라는 매체가 어우러져서 거친 그 시대를 잘 표현하는 것 같다.특히 1980년대 오윤 판화를 부록으로 첨부한 풀빛시선을 모아 놓은 공간이 눈길을 끌었다. 당시에는 시집이 서점가의 베스트셀러가 될 정도로 변혁의 시대였다. 당시 풀빛 출판사가 시집에 오윤의 판화를 부록처럼 넣어서 판매해 많은 사람들이 좋아했다. 흰색 한지에 검은색으로 인쇄된 판화는 그 자체로 하나의 작품처럼 느껴졌다.오윤 작가는 판화가인만큼 대부분의 작품에 사인이 아니라 낙관을 찍었는데 불꽃이 피어오르는 듯한 독특한 디자인 오윤 도장이 눈길을 끈다. 어쩐지 오윤의 작품에 등장하는 도깨비를 연상시킨다.이번 전시를 보며 오윤의 이름을 혁필로 써봤다. 혁필은 보통 화려한 색채를 많이 사용하지만, 오윤의 작품이 가진 무게감을 생각해 흑백을 중심으로 하고 약간의 색만 더했다. 전통 혁필에서 먹으로 표현했던 옛 느낌도 살려보고 싶었다. 특히 '오(吳)' 자에는 사람의 얼굴을 형상화한 새로운 디자인을 넣어 오윤을 표현했다.오윤은 1986년 세상을 떠났지만 그의 작품은 여전히 현재와 만나고 있다. 작품이 남아있고 오래전 그가 참여해서 만든 마당극이 다시 무대에 오른다. 나도 갖고 있는, 그의 판화가 실린 오래된 시집이 전시장에 놓여 있는 모습을 보면서 시대를 뛰어넘는 예술에 대해 생각했다.오윤 40주기 특별 판화 전 '새김에서 각인으로'는 10월 12일까지 동덕아트갤러리에서 계속된다. 오윤의 판화와 1980년대 민중미술의 흐름을 함께 살펴볼 수 있는 전시다.