꾸준한 스쿼트... 85세까지 '근감소' 예방합니다

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큰사진보기 ▲2일 금천구 박미보건지소에서 노년을 위한 건강 특강이 열렸다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

"하루 계란 한 두개는 적어도 드셔야 합니다. 생명을 지켜주는 단백질입니다."

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2일 오후 서울 금천구 시흥동 박미보건지소 다목적회의실, 백 명 가까운 구민들이 강사의 말에 고개를 끄덕였다.이날 노인을 위한 저속 노화 건강법을 주제로 박찬우 강사(통합의학박사)는 "노인들이 단백질 섭취를 여러 사정으로 자칫 등한시할 수 있는데 노년 건강 유지에 계란만 한 영양식품이 없다"며 챙길 드실 것을 요청했다.이날 강사는 건강에 필요한 단백질의 중요성을 말하면서도 꾸준한 운동습관을 유달리 강조했다. 먹는 약과 음식보다 운동이 상대적으로 노년건강에 더 효과적이라는 의미다. 그중에서도 종아리를 굵게 하는 근육은 낙상을 예방하며 건강장수에 다가가는 특효법이라 말했다.이를 위해 그는 '스쿼트'를 권장하면서 이를 계속하면 85세까지 근감소증을 예방할 수 있다고 주장했다. 의자에 앉았다 서는 반복 운동도 종아리 근육에 좋다. 참고로 종아리 두께 목표는 자신의 엄지와 집게손가락으로 감싸는 정도이다.이어 강사는 '악력계'를 이용한 근육 강화 운동도 소개했다. 악력은 손으로 쥐는 힘의 크기를 말하지만 전신에 힘을 고루 분산해 근력을 강화시키는 역할을 한다는 것이다.강사의 요청으로 악력 측정 시범에 나선 60대 후반의 한 여성은 18kg 기준을 훨씬 넘기는 26kg 악력을 보였다. 그 여성은 악력 강화의 비결로 보건지소에 진행하는 근력향상운동과 '3D 바디스캔'을 활용한 체력 측정 덕분이라고 말했다.또한 강사는 만병의 근원인 불안과 스트레스를 줄이는 '4-7-8 호흡법'도 안내했다. 4초간 코로 숨을 들이마시고, 7초간 숨을 멈추고, 8초간 입으로 숨을 내쉬는 것이다. 이를 일상에서 반복적으로 생활화하면 스트레스 해소와 심리적 안정에 크게 도움이 된다는 것이다.이날 특강 후 이어진 참석자들의 질의응답은 노인성 질환 질문이 많았다. 불면증에 먹는 식물성 멜라토닌의 효과의 부작용을 염려하는 주민에게 강사는 부작용이 적은 대신 그 효과는 사람마다 다르기에 주치의를 통해 합리적인 처방을 받기를 권장했다.노인 건강을 위한 다양한 정보가 넘치고 있다. 문제는 꾸준한 실천력이다. 강사는 자신에게 맞는 운동과 생활습관을 찾아 평생 실천하는 것이 노년 건강의 해법으로 제시했다.이날 특강에 참석한 주민들은 대부분 나이에 비해 건강해 보였다. 건강은 건강할 때 지킬 줄 아는 노인들로 실제 보건지소의 다양한 건강프로그램에 참여하고 있었다.한편 박미보건지소는 '만성질환 예방관리사업, 식생활개선 영양사업, 건강생활실천 응용사업 등 10여 개 교실 프로그램을 시행해 동네주민들의 '건강 지킴이' 역할을 톡톡히 하고 있다.그중에서 지소가 역점을 두는 사업은 '건강장수학교' 사업이다. 상주하는 의사, 간호사, 영양사, 운동사가 만성질환을 지니고 있는 지역주민을 대상으로 심뇌혈관 질환건강, 식생활개선, 건강생활실천 운동, 심폐소생술교육 등 건강 프로그램을 제공해 건강한 장수를 지원하고 있다.바야흐로 보건지소가 개인 주치의로 나서 주민의 건강을 책임지고 있다. 구 보건소는 예방접종 안내, 보건증 및 진단서 발급 등 본연의 보건 행정에 전념하고, 지소와 분소는 해당 권역에서 주민들의 건강 프로그램과 서비스를 직접 제공하는 식이다.이에 보건지소 간 건강 특강 유치 경쟁도 치열하다. 이날 특강에는 시흥동 주민뿐 아니라 필자처럼 독산동 등 타동 주민들도 많이 참석해 건강에 대한 뜨거운 관심을 보였다.