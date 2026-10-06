초급 한국어를 가르칠 때 꼭 필요한 말

10년 차 한국어 선생님이 한국어를 가르치는 이야기를 씁니다.

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큰사진보기 ▲넷플릭스 드라마 첫입에 반하다일본 TV도쿄 제목 <김밥과 오니기리> ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

초급 한국어를 가르칠 때 꼭 필요한 말이 있다. 언어가 통하지 않아도 이 한 단어만 있으면 어떤 상황에서도 소통이 되는 말, 영어의 "OK?"를 대체하는 말. 그런 말이 한국어에도 있다. 그것은 "괜찮아요"다.초급 한국어를 가르칠 때 학생들과 나는 "괜찮아요?" 그리고 "괜찮아요"를 반복한다. 나는 학생들에게 어떤 것을 설명한 후 "괜찮아요?"라고 묻는다. 그럼 학생들은 "괜찮아요"라고 대답한다. 이해했다, 어렵지 않다, 문제없다. 그런 뜻이다.영상의 볼륨을 조절할 때도 학생들에게 괜찮은지 묻는다. 볼륨이 너무 크거나 작지는 않은지 궁금한 나는 세팅 후 학생들을 쳐다본다. 그럼 학생들은 OK 수신호를 하면서 말한다. "괜찮아요" 이건 정말 글자 그대로 "OK"를 뜻한다. 딱 좋다는 의미다.하지만 내가 학생들에게 "도와줄까요?"라고 물었을 때 학생이 "괜찮아요"라고 말한다면 이것은 "아니요" 즉 정중한 거절이다. 상대방이 나를 걱정할 때도 이 말은 유용하다. 감기에 걸린 나에게 누군가 "감기는 좀 어때요?"라고 묻는다면 나는 또 "괜찮아요"라고 답한다. 이것은 컨디션이 좋으니 걱정하지 말라는 뜻이다. 좋다, 아니다, 문제없다, 걱정하지 말아라. 이 모든 메시지가 "괜찮아요" 하나로 통한다.그래서 어느 정도 말을 배운 후 학생들은 갑자기 뭔가 대답을 해야 하는데 당황할 때면 자동으로 "괜찮아요"라는 답을 한다. '없어요'라고 말해야 할지 '아니요'라고 말해야 할지 헷갈릴 때, '맛있어요', '충분해요' 또는 '필요 없어요'라고 말해야 하는데 단어가 얼른 떠오르지 않을 때, 많은 경우에 어색하지 않은 답이 되어주는 말. 이쯤 되면 "괜찮아요"는 마법의 말이다."괜찮아요?"라고 빈번히 묻고 "괜찮아요"라고 자주 답하는 데 한국인의 정서가 담겨 있다. 정서(情緖)란 기쁨, 슬픔, 불안함, 뭉클함, 감사함, 그런 감정들과 그것을 느끼는 마음의 지점이다. 상대방이 괜찮은지 염려하는 마음이 담긴 질문, 상대방이 나로 인해 마음 쓰지 않기를 바라는 마음에서 하는 대답. 그것이 언어로 표현된 것이다.나는 한국어 교실에서 숟가락과 젓가락을 사용하는 한국 문화를 넘어 어느 지점에서 한국인이 고마움을, 그리고 서운함을 느끼는지 그 정서를 가르치는 것이 중요하다고 생각한다.넷플릭스 드라마 <첫입에 반하다>는 한국인 여성과 일본인 남성이 주인공이다. 드라마가 시작되고 얼마 지나지 않아 둘은 연인이 되는데, 제대로 사랑을 하지도 못하고 관계가 삐거덕거린다.주된 원인은 문화 차이다. 첫 갈등은 핸드폰 연락 빈도였다. 여자 주인공 '린(강혜원 분)'은 남자 친구 '타이가(아카소 에이지 분)'가 하루 중에도 몇 번이고 연락해 주기를 바라는데, 타이가는 그러지 않는다. 더욱이 그것이 한국문화라고 해도 그것을 강요하지는 말아 달라고 말한다.두 번째는 버스 안에서 전화 통화를 하는 것이었다. 린이 잠깐 전화 통화를 하는 일이 생기는데, 그때 타이가는 주변 사람들에게 폐가 되니 하면 안 된다고 바로 말한다. 세 번째는 식당에서 주문한 메뉴가 잘못 나왔을 때였다. 린은 이것은 당연히 식당 측에 말해야 한다고 생각하고, 타이가는 본인도 요리 일을 하는 입장에서 그러고 싶지 않다고 말한다.린은 갈등이 생길 때마다 이것이 바로 문화 차이인가 당혹스러워한다. 그리고 문화 차이라는 것을 알면서도 마음이 상하고 힘들어 한다.이것이 정서다. 문화가 다른 것은 배울 수 있지만 문화 차이에 부딪혔을 때 어떤 방향과 방식으로 마음이 작동하는지, 그것은 어렵고 복잡한 일이다. 시간을 두고 경험하고 관찰해야 익숙해진다. 나는 드라마 속 연인에게 일어나는 갈등을 보면서 작가가 매우 적절한 에피소드를 골랐다고 생각했다. 문화 차이, 정서 차이를 보여 주기에 꼭 맞는 사례였다.하루 중 언제고 만나면 건네는 첫 마디가 "식사했어요?" 또는 "밥 먹었어요?"인 것에는, 오랜만에 만난 지인에게 "예뻐졌다" 혹은 "하나도 안 늙었다"라고 말하는 것에는, 상대방의 기분을 챙기고자 하는 한국인의 정서가 담겨 있다.한국인이 "괜찮아요?"라고 묻고 "괜찮아요"라고 답하는 언어 습관을 갖게 된 것은 우연이 아니다. 만나면 덕담을 나누고 싶어 하는 서로의 바람이 탄생시킨 마법의 말이다. 나는 오늘도 한국어 교실에서 "괜찮아요?"를 묻고 "괜찮아요"라는 답을 한다. 한국 문화를 넘어 한국인의 정서를 가르치고자 한다.