한 사람이 다시 일어서기까지 움직이는 사람들

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 부산의 한 지역자활센터에서 자활사례관리자로 일하고 있습니다. 이 글은 특정 참여자의 사례를 소개하기 위한 것이 아니라 자활 현장에서 경험한 업무와 보건복지부 및 부산광역자활센터가 공개한 자료를 바탕으로 지역자활센터와 자활지원체계의 역할을 설명하기 위해 작성했습니다.

부산 곳곳을 다니다 보면 '지역자활센터'라는 이름을 어렵지 않게 발견할 수 있다. 동네 카페에서, 음식점에서, 청소나 배송 현장에서 '자활'이라는 이름을 만날 때도 있다. 하지만 자활센터가 정확히 무엇을 하는 곳인지 묻는다면 선뜻 대답하기는 쉽지 않다.나 역시 자활 현장에서 일하기 전에는 크게 다르지 않았다. 처음에는 저소득층에게 일자리를 제공하는 곳 정도로 생각했다. 실제 현장에 들어와 보니 그것은 자활사업의 한 부분에 불과했다. 한 사람이 다시 일을 시작하고, 그 일을 유지하고, 언젠가 스스로 살아갈 힘을 갖기까지 생각보다 많은 사람이 움직이고 있었다. 그리고 그들의 일은 대부분 눈에 잘 보이지 않는다.지역자활센터에서는 근로능력이 있는 저소득층에게 다양한 자활근로 기회를 제공한다. 카페나 음식점 같은 외식사업부터 청소, 배송, 제조·판매, 각종 서비스까지 지역과 센터에 따라 여러 형태의 사업단이 운영된다.하지만 사람에게 일자리를 하나 만들어준다고 해서 곧바로 '자립'이 이루어지는 것은 아니다. 현장에서 참여자들을 만나면 그 이유를 알게 된다. 누군가는 오랫동안 일을 하지 못했다. 누군가는 감당하기 어려운 빚을 가지고 있다. 건강 문제 때문에 꾸준히 병원에 다녀야 하는 사람도 있고, 우울과 불안 때문에 다른 사람과 관계를 맺는 것 자체가 힘든 사람도 있다. 불안정한 주거, 가족과의 갈등, 사회적 고립이 함께 존재하기도 한다.겉으로는 모두 같은 사업단에 출근하지만 각자가 짊어지고 온 삶의 무게는 다르다. 그래서 "일을 하면 된다"는 말만으로는 부족하다. 일을 시작하기 전에 풀어야 할 문제가 있고, 일을 하면서 함께 해결해야 하는 문제도 있다. 그래서 상담하는 사람이 필요하다이 지점에서 사례관리가 시작된다. 사례관리자는 참여자를 만나 지금 가장 어려운 것이 무엇인지 묻는다. 일을 계속하기 위해 어떤 도움이 필요한지 확인하고, 앞으로 무엇을 목표로 할 것인지 함께 계획한다. 하지만 사례관리자 혼자 모든 문제를 해결할 수는 없다. 채무 문제가 있다면 금융·채무 상담을 전문으로 하는 기관을 찾는다. 정신건강의 어려움이 있다면 정신건강복지센터 같은 전문기관과 연결한다.주거 문제가 있다면 이용할 수 있는 주거복지 자원을 찾고, 갑작스러운 의료비나 생계의 어려움이 생겼다면 지원 가능한 복지제도가 있는지도 확인한다. 필요하면 행정복지센터나 다른 사회복지기관과 함께 사례를 논의하기도 한다. 기록에는 때때로 이렇게 짧게 남는다. '외부기관 연계.'하지만 그 한 줄이 만들어지기까지는 여러 번의 상담과 전화가 필요할 수 있다. 어떤 기관이 적절한지 알아보고, 지원 조건을 확인하고, 참여자에게 설명하고, 동의를 구해야 한다. 당사자가 서비스를 받아들이기 어려워한다면 다시 이야기를 나누어야 한다.한 사람을 다른 기관에 연결한다고 모든 일이 끝나는 것도 아니다. 실제로 상담을 받았는지, 이후 어떤 변화가 있었는지, 추가로 필요한 것은 없는지 다시 살펴야 한다. 그렇게 사람과 사람이 이어진다.참여자가 매일 출근할 수 있도록 현장에서 사업을 운영하는 사람들도 있다. 자활근로사업단에서는 단순히 업무만 나누는 것이 아니다. 사업을 유지하려면 거래처를 확보해야 하고, 매출을 관리해야 하며, 상품이나 서비스의 품질도 관리해야 한다. 참여자의 근로 상황을 살피고 사업단 안에서 발생하는 여러 문제도 조정해야 한다.어떤 참여자에게는 처음으로 오랫동안 유지해 보는 직장이 될 수도 있다. 그곳에서 정해진 시간에 출근하고, 동료와 함께 일하고, 자신의 역할을 수행하면서 다시 사회생활의 감각을 익힌다. 누군가에게는 당연해 보이는 출근이 다른 누군가에게는 오랜 시간 끝에 다시 시작한 사회생활일 수 있다. 그 과정을 가장 가까운 곳에서 함께하는 사람들 역시 자활 현장의 실무자들이다.자활의 목표가 자활근로에 계속 머무르는 것은 아니다. 여건이 된다면 더 나은 일자리로 이동할 수 있도록 직업교육과 취업을 지원하고, 기술이나 자격을 갖출 수 있도록 돕는다. 직접 사업을 운영할 가능성이 있는 사람들에게는 창업이라는 경로도 있다. 자활근로사업을 통해 경험을 쌓은 참여자들이 자활기업을 만들어 새로운 단계로 나아가기도 한다.보건복지부는 자활기업을 저소득층이 공동 창업을 통해 경제적 자립을 추구하는 자활 경로의 한 단계로 설명하고 있다. 이 과정에서도 또 다른 사람들이 등장한다. 경영을 상담하는 전문가가 있고, 마케팅과 회계를 교육하는 사람이 있다. 창업 계획을 검토하고 기업이 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 지원하는 기관도 있다.부산광역자활센터에서는 지역의 자활기업과 자활근로사업단을 대상으로 경영컨설팅과 교육, 판로 확대, 홍보, 창업과 운영 지원 등을 하고 있다. 지역자활센터가 참여자를 가장 가까운 곳에서 만나는 곳이라면 광역자활센터는 부산 전체의 지역자활센터와 자활기업이 더 안정적으로 움직일 수 있도록 뒤에서 지원하는 역할을 한다. 한 사람의 자립을 돕는 구조가 개인과 지역자활센터에서 끝나는 것이 아닌 셈이다.보건복지부가 공개한 지역자활센터 현황에 따르면 부산에는 18개의 지역자활센터가 있다. 각 센터가 자리한 지역의 환경도 다르고 운영하는 사업단도 다르다. 하지만 향하는 방향은 비슷하다. 근로능력이 있는 저소득층에게 자활의 기회를 제공하고, 스스로 살아갈 수 있는 능력을 키울 수 있도록 지원하는 것이다.이를 위해 일자리를 만들고, 교육하고, 상담한다. 취업을 준비하고 창업을 지원한다. 필요하다면 복지서비스를 연결하고 다른 기관에 도움을 요청한다. 그 과정에는 지역자활센터뿐만 아니라 지방자치단체, 광역자활센터, 한국자활복지개발원, 금융·주거·정신건강·복지기관과 지역사회 여러 기관이 연결된다. 각자 다른 이름의 기관에서 일하고 있지만 어느 순간 한 사람을 중심으로 만나게 된다.밖에서 자활사업을 바라보면 가장 먼저 보이는 것은 일자리다. 카페에서 커피를 만들고, 식당에서 음식을 만들고, 물건을 배송하고, 청소를 하는 모습이다. 하지만 그 장면 뒤에는 잘 보이지 않는 과정이 있다.오늘 출근하지 않은 참여자에게 무슨 일이 있는지 확인하는 사람이 있다. "일하기 힘들다"는 말을 그냥 근로의욕의 문제로 판단하지 않고 그 이유를 묻는 사람이 있다. 수년째 방치된 빚을 해결할 방법을 함께 찾아보는 사람이 있고, 마음이 무너진 사람을 전문기관과 연결하는 사람도 있다.이력서를 함께 보고 취업을 준비하는 사람이 있고, 새로운 기술을 배울 수 있도록 교육을 알아보는 사람도 있다. 사업단의 매출을 고민하는 사람이 있고, 언젠가 사업단이 하나의 기업으로 독립할 수 있도록 준비하는 사람도 있다. 그리고 그 모든 과정에서 당사자가 포기하지 않도록 계속 관계를 이어가는 사람들이 있다.그렇게 많은 사람이 움직이지만 자립의 주인공은 결국 참여자 자신이다. 누군가 대신 빚을 갚아줄 수도 없고, 대신 출근해줄 수도 없으며, 대신 삶을 살아줄 수도 없다. 자활 현장에서 일하는 사람들이 할 수 있는 것은 그 사람이 다시 스스로 선택하고 움직일 수 있도록 필요한 기회를 만들고 연결하는 일에 가깝다.자활센터에서 일하면서 '자활'이라는 말을 이전보다 자주 생각하게 됐다. 한자로 풀어보면 스스로 자(自), 살 활(活)이다. 결국 스스로 살아가는 것이다. 하지만 역설적으로 사람이 다시 스스로 살아갈 힘을 갖기까지는 혼자만의 힘으로 되지 않는 경우가 많다.누군가는 이야기를 들어줘야 하고, 누군가는 일할 기회를 만들어야 한다. 누군가는 빚을 정리할 방법을 알려주고, 누군가는 마음의 어려움을 치료할 수 있도록 연결해야 한다. 누군가는 직업을 준비하도록 돕고, 또 누군가는 새로운 기업을 만들 수 있도록 뒤에서 지원해야 한다. 그 과정은 뉴스에 크게 나오지 않는다.참여자가 어느 날 평소처럼 출근했다는 사실도, 처음으로 자신의 빚을 제대로 마주했다는 변화도, 사람을 피하던 누군가가 상담실에서 조금 더 오래 이야기를 나누었다는 것도 눈에 띄는 성과가 아닐 수 있다.하지만 자립은 어쩌면 그런 작은 변화들이 쌓여 만들어지는 것인지도 모른다. 우리가 동네에서 무심코 지나쳤던 '지역자활센터'라는 간판 뒤에서는 오늘도 많은 사람이 움직이고 있다. 한 사람이 다시 일을 시작하고, 삶을 정리하고, 자신의 힘으로 살아갈 수 있도록 하기 위해서다. 그리고 그 보이지 않는 연결이야말로 내가 현장에서 바라본 '자활'의 또 다른 모습이다.