가을, 문장 하나를 마음에 품다

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큰사진보기 ▲가을 빛이 깃든 마당에서 즐기는 독서삼매경 ⓒ 이점록 관련사진보기





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행복이라는 건 포도주 한 잔, 밤 한 톨, 허름한 화덕과 바닷소리처럼 단순하고 소박한 것이라는 생각을 했다. 다른 건 필요하지 않았다. 지금 이 순간이 행복하다고 느끼는데 필요한 것은 단순하고 소박한 마음이 전부였다. (107쪽 중에서)

"올가을을 무엇으로 보내셨습니까?"

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

책장을 바쁘게 넘기던 손가락이 멈추는 순간이 있다. 예전에는 한 권을 끝내야 비로소 다음 책으로 손을 옮겼다. 페이지를 넘기는 소리는 조급했고, 문장 아래 밑줄을 그으면서도 그 줄 위에 오래 머물지 못했다. 책장의 두께가 곧 내 삶의 깊이라 믿었던 청춘의 날들이었다.하지만 요즘은 문장 하나가 가만히 내 발목을 잡는다. 한 쪽에 갇힌 글자들이 문득 살아 움직여, 지나온 내 삶의 한 대목을 건드리기 때문이다. 연필을 쥔 채 가만히 책을 덮는다. 식어가는 찻잔을 앞에 두고 창밖을 건너다본다.나뭇잎이 한 장, 또 한 장 낙하하는 모습을 물끄러미 따라가다 보면, 책 속의 문장은 어느새 내 삶의 한 장면으로 걸어 들어온다. 마지막 장을 덮을 때의 성취감이 전부였던 다독의 시간표를 지나, 이제는 한 문장이 내게 던지는 질문을 조용히 기다리는 정독의 자리에 서 있다.'시간은 다시 돌아오지 않는다.'젊은 날 이 문장은 그저 거스를 수 없는 당연한 진리에 불과했다. 하지만 지금은 그 앞에서 고개가 선뜻 끄덕여지지 않는다. 휴대전화에 여전히 남아 있는 빛바랜 이름, 이사 오기 전 골목길 가게의 익숙한 풍경, 끝내 부치지 못한 안부와 접어두었던 약속들이 문장 뒤편에서 하나둘 걸어 나온다.문장은 변함이 없다. 달라진 것은 글을 읽는 내가 서 있는 위치다. 한때는 성공과 진보를 말하는 격렬한 문장에 줄을 그었다. 하지만 이제는 아침에 무사히 눈을 뜨는 일, 식구들과 둘러앉아 온기를 나누는 한 끼, 무릎 걱정 없이 동네 한 바퀴를 비우듯 도는 일처럼 지극히 평범한 일상을 다룬 문장에서 연필 끝이 멈춘다. 별것 아니라 여겼던 것들이 비로소 제 무게를 찾아가는 중이다.독서는 결국 살아온 시간만큼 읽히는 모양이다. 얼마 전 공원 벤치에 앉아 한 페이지를 오래도록 들여다보던 어르신을 보았다. 좀처럼 넘어가지 않던 그분의 책장을 보며 낯설지 않은 친근함을 느꼈다. 저분의 눈길 앞에도 지금 그의 발목을 잡는 문장 한 줄이 놓여 있겠구나 싶었다.마음에 닿은 문장을 노트에 옮겨 적기 시작했다. 많이 적지도 않는다. 그저 한두 줄이면 족하다. 때때로 지난 날짜를 되짚어보며 그때의 나를 떠올린다. 어떤 문장은 온기를 전하고, 어떤 문장은 마음을 불편하게 흔든다. 아이러니하게도 오래 남는 것은 후자다. 내가 모른 척 돌아서 있던 자리를 정확히 짚어냈기 때문이다.요즘 내 공책 한 귀퉁이를 채운 문장이 하나 있다. <그리스인 조르바>를 읽다 연필 끝을 오래 멈추게 한 한 줄이다.젊은 날의 나는 더 원대한 목표와 더 높은 곳을 바라보며 행복을 찾으려 애썼다. 그러나 나이가 들고 삶의 수위가 낮아진 지금, 조르바가 던진 그 소박한 고백이 비로소 가슴 깊이 와닿는다. 따뜻한 찻잔 하나, 마당의 작은 텃밭, 계절이 바뀌는 바람 소리만으로도 내 삶은 이미 넘치도록 충만했던 것이다.가을이 깊어간다. 오늘은 몇 쪽을 읽었는지 세지 않으려 한다. 그저 내 마음에 조용히 걸리는 문장 하나를 만나면 그걸로 충분하다. 젊을 때는 많이 읽는 사람이 되고 싶었지만, 이제는 단 한 문장이라도 제대로 읽고 느낄 줄 아는 사람이 되고 싶다. 더 많이 움켜쥐려던 손에서 힘을 빼고, 진짜 필요한 하나를 알아보는 것. 나이 든다는 것은 그런 단단함과 유연함을 배워가는 과정일 것이다.오늘 만난 문장이 내일의 생각을 바꾸고, 그 생각이 작지만 의미 있는 행동 하나로 이어진다면 그것으로 족하다. 은행잎이 물드는가 싶더니 어느새 길 위에 융단처럼 쌓인다. 며칠 뒤면 바람의 결이 또 달라질 것이다. 이 짧고 찬란한 가을을 허투루 보낼 수는 없다.거창한 다짐은 필요 없다. 책을 펼치고, 마음에 걸리는 문장 앞에서 잠시 멈춰 서면 된다. 연필로 옅게 줄을 긋고, 공책에 써 내려가며, 낮게 소리 내어 읽어보는 것. 이번 가을에는 딱 한 문장만 품어보기를 권하고 싶다. 끝까지 읽지 못해도 상관없다. 오늘 내 발목을 잡은 그 한 줄을 놓치지 않는다면, 낙엽을 밟는 발걸음의 소리마저 다르게 들릴 것이다.계절이 바뀌어 차가운 겨울이 찾아와도, 가슴에 새긴 그 한 줄은 결코 식지 않는 온기로 남아 있을 것이다.누군가 내게 묻는다면, 나는 망설임 없이 내 마음을 멈춰 세웠던 그 단 한 줄의 문장을 펼쳐 보여줄 것이다. 책장을 덮어도 사라지지 않는 문장. 때로 그 한 줄은, 책 한 권보다 길게 내 삶의 곁을 지켜줄 테니까.