"군문화축제 열기, 도심으로"… 계룡시 상상페스티벌

큰사진보기 ▲육군부사관학교 군악대 밴드가 2일 계룡시 금암광장공원에서 열린 ‘2026 금암상상페스티벌’에서 공연을 펼치고 있다. 군악대는 귀에 익숙한 노래와 다채로운 연주, 조화로운 화음으로 관객들의 호응을 얻었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 계룡시 금암광장공원에서 열린 ‘2026 금암상상페스티벌’에서 시민과 관광객들이 무대 공연을 바라보며 즐거워 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 금암광장공원에서 열린 ‘2026 금암상상페스티벌’ 먹거리 장터에서 시민과 관광객들이 삼삼오오 모여 음식을 나누며 가을밤의 정취를 즐기고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲계룡시 금암광장공원에서 열린 ‘2026 금암상상페스티벌’에서 임경현 금암동상인회장이 개회사를 하고 있다. 축제 준비부터 행사 진행까지 분주하게 현장을 누빈 임 회장은 상인들과 함께 방문객을 맞으며 행사를 이끌었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이응우 계룡시장이 2일 계룡시 금암광장공원에서 열린 ‘2026 금암상상페스티벌’ 개막식에서 축사하고 있다. 이 시장은 개막식에 앞서 행사장 부스를 일일이 둘러보며 상인들을 격려하고 시민과 관광객들에게 반갑게 인사를 건넸다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이양희 계룡시의회 의장이 2일 계룡시 금암광장공원에서 열린 ‘2026 금암상상페스티벌’ 개막식에서 손을 흔들며 시민과 관광객들에게 인사하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤재은 충남도의원이 2일 계룡시 금암광장공원에서 열린 ‘2026 금암상상페스티벌’ 개막식에서 축사하고 있다. 윤 의원은 이날 행사장에서 관계 공무원들과 지역 현안을 살피고 정책에 관한 의견을 나눴다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 계룡시 금암광장공원에서 열린 ‘2026 금암상상페스티벌’에서 이응우 계룡시장과 이양희 계룡시의회 의장, 윤재은 도의원, 이용권·김미정·이희정·황정호·한희선시의원, 정준영 계룡시체육회장, 김광영 농협계룡시지부장 등 참석 내빈들이 무대 공연을 관람하며 박수를 보내고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 계룡시 금암광장공원에서 열린 ‘2026 금암상상페스티벌’의 플리마켓에서 관람객들이 진열된 다양한 상품을 살펴보며 쇼핑을 즐기고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 계룡시 금암광장공원에서 열린 ‘2026 금암상상페스티벌’에서 주한미군 군악대가 공연을 펼치고 있다. 트럼펫과 트롬본, 색소폰, 드럼이 어우러진 경쾌한 재즈 선율로 관객들의 흥을 돋웠다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 계룡시 금암광장공원에서 열린 ‘2026 금암상상페스티벌’에서 경품 추첨을 통해 에어로케이(Aero K) 항공권에 당첨된 관람객이 이응우 계룡시장, 임경현 금암동상인회장과 함께 기념촬영을 하며 당첨의 기쁨을 나누고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

군악대의 힘찬 연주가 울려 퍼지자 가을밤 계룡시 금암광장공원에 활기가 넘쳤다. 먹거리 장터에서는 지역 상인들이 손님을 맞느라 분주했고, 무대 앞에 모인 시민과 관광객들은 공연을 즐겼다. 아이들은 체험 공간에서 뛰어놀고 가족들은 먹거리를 나누며 모처럼 여유로운 시간을 보냈다. 계룡대 활주로에서 시작된 '2026 계룡군문화축제'의 열기가 도심으로 번진 것이다.2일 오후 충남 계룡시 금암광장공원에서 열린 '2026년 금암상상페스티벌'은 금암동상인회가 주관하는 골목상권 축제로, 2023년 시작해 올해로 4회째를 맞았다. 계룡군문화축제를 찾은 관광객들이 행사장만 둘러보고 돌아가는 데 그치지 않고 지역 음식점과 상점을 이용하도록 해 골목상권에 활력을 불어넣자는 취지로 마련됐다.이날 광장에서는 시민과 관광객이 참여한 노래자랑이 열려 참가자들이 저마다 노래 실력을 뽐냈다. 이어 개막식에서는 육군부사관학교 군악대와 주한미군 군악대의 연주에 인기가수들의 축하 공연까지 더해지면서 축제 분위기가 한층 무르익었다.공연장 주변에 마련된 먹거리 장터와 플리마켓에도 시민과 관광객의 발길이 이어졌다. 떡볶이와 어묵을 판매하던 한 상인은 행사가 시작된 지 얼마 지나지 않아 준비한 어묵이 모두 팔리자 기쁨과 아쉬움이 교차했다.예상보다 빠르게 준비한 물량이 동나 더 많은 손님을 맞지 못한 아쉬움도 있었지만, 모처럼 찾아온 손님들로 장터에는 활기가 돌았다. 소상공인들이 마련한 맥주파티와 어린이를 위한 에어바운스 등 체험 프로그램도 더해져 가족과 이웃, 관광객이 함께 가을밤을 즐겼다.오후 6시 30분 열린 개막식에는 이응우 계룡시장과 이양희 계룡시의회 의장 및 시의원, 윤재은 충남도의원, 김광영 농협 계룡시지부장 등 주요 인사들이 참석해 축제 개최를 축하했다.임경현 금암동상인회장은 개회사에서 어려운 경제 여건 속에서도 상권을 지키기 위해 애쓰는 상인들의 사정을 전했다. 임 회장은 "상인들은 어려운 경제 상황을 극복하고 상권을 살리기 위해 각자의 자리에서 끊임없이 노력하고 있다"며 "이번 축제가 상인들에게는 희망을 주고, 시민과 관광객에게는 잊지 못할 추억이 되기를 바란다"고 말했다.이어 "상인회가 정성껏 먹거리와 볼거리, 즐길 거리를 준비했다"며 "이번 행사를 계기로 금암동 상권이 더욱 활기를 띠고 이웃 간의 따뜻한 정이 넘치기를 기대한다"고 덧붙였다.이응우 계룡시장은 축사에서 상상페스티벌이 시작된 배경을 소개했다. 이 시장은 "2023년 계룡군문화축제가 시민들의 생활 속으로 들어와야 한다는 의견에 따라 상상페스티벌을 시작했다"며 "시민이 함께하는 계룡군문화축제를 만들고 지역경제를 살리기 위해 마련한 행사가 벌써 네 번째를 맞았다"고 말했다.그러면서 "이번 축제가 지역경제에 활력을 불어넣는 것은 물론 시민과 관광객, 상인들이 함께 소통하고 즐기는 자리가 되기를 바란다"고 밝혔다.이양희 계룡시의회 의장은 어려운 여건에서도 행사를 준비한 상인들에게 감사의 뜻을 전하며 시민들이 다양한 먹거리와 체험을 즐기면서 뜻깊은 시간을 보내기를 바란다고 말했다.윤재은 충남도의원은 축제 이름에 담긴 뜻을 소개해 눈길을 끌었다. 윤 의원은 "상상페스티벌의 '상상'은 우리가 흔히 생각하는 상상(想像)이 아니라 장사를 뜻하는 '상(商)'과 서로를 뜻하는 '상(相)'을 쓴다"며 "상인들이 많은 고민 끝에 시민들에게 즐거움을 돌려주기 위해 마련한 뜻깊은 행사"라고 설명했다.이어 축제를 준비한 상인회와 안전한 행사 운영을 위해 힘쓴 계룡시 공무원들에게 감사의 뜻을 전했다.개막식에서는 추첨을 통해 에어로케이(Aero K) 항공권 등 다양한 경품을 증정하는 행사도 열려 즐거움을 더했다.상상페스티벌의 열기는 주말에도 계속된다. 금암동 행사는 3일까지 금암광장공원 일원에서 진행되며, 4~5일에는 엄사면 공영주차장 일원에서 엄사상가번영회가 주관하는 '엄사상상페스티벌'이 바통을 이어받는다. 엄사면에서도 지역 특색을 살린 공연과 먹거리, 체험 프로그램이 방문객을 맞을 예정이다.계룡시는 이번 행사를 통해 군문화축제로 늘어난 관광객의 발길이 금암동과 엄사면의 음식점과 상점으로 이어져 지역경제에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 상인들에게는 새로운 손님을 만날 기회이자 지역 상권을 알릴 수 있는 자리이기도 하다.계룡대 활주로에서 계룡군문화축제를 즐겼다면 도심으로 발길을 옮겨보는 것도 좋다. 지역 상인들이 준비한 먹거리와 공연, 이웃과 함께하는 또 다른 가을 축제가 관광객을 기다리고 있다.행사별 자세한 일정은 계룡시청 홈페이지에서 확인할 수 있다. 금암상상페스티벌은 금암동상인회(042-841-1025), 엄사상상페스티벌은 엄사상가번영회(042-551-1110)로 문의하면 된다.