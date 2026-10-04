기성세대와 'MZ'가 함께 웃는 법

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큰사진보기 ▲넷플릭스 영화 <끝장 수사> 포스터 ⓒ 네이버 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

손주 둘을 유치원에 등원시키고 돌아와 청소기를 밀고 세탁기를 돌린다. 집안일을 다 마치고 나면 비로소 온전한 내 시간이 찾아온다. 짬이 나는 시간을 활용해 나는 주로 책을 읽거나 영화를 본다. 예전엔 영화관도 자주 갔지만, 가고 오는 길의 번거로움에 어느 순간 발길이 뜸해졌다. 대신 OTT 화면 앞에 앉아 지나간 장면을 다시 돌려보며 놓친 대사를 확인하는 일이 훨씬 익숙하고 편해졌다.읽을거리가 마땅치 않을 때, 건조기에서 막 꺼낸 따근한 빨래를 차곡차곡 개면서 가볍게 볼 수 있는 영화 한 편을 보는 것. 이것이 요즘 내가 일상을 즐기는 나만의 여가 활용법이다. 이번에 내 시선을 사로잡은 작품은 넷플릭스 신작 영화 <끝장수사>였다.부담 없이 웃을 수 있는 코미디 장르라 망설임 없이 클릭했는데, 영화 정보를 보니 무려 2019년에 제작되어 이제야 세상 밖으로 나온 작품이란다. 세월의 먼지를 털어내고 뒤늦게 찾아온 영화를 보며, 문득 사는 게 참 마음대로 안 되는 것 같아도 어떻게든 제자리를 찾아가나 보다 싶은 생각이 들었다.역시 코미디는 언제나 옳다. 예전에는 인생의 깊이를 고찰하는 거창하고 무거운 작품에 이끌리기도 했다. '조금은 무게감 있게 살아야 하지 않을까' 고민했던 적도 있었다. 하지만 복잡하고 팍팍한 세상을 살아가다 보니, 이제는 가슴 졸이지 않고 유쾌하게 웃을 수 있는 영화가 최고다. 영화뿐만 아니라 내 일상 역시 무탈하고 상큼하기를 바라는 마음 때문인지도 모르겠다.영화 <끝장수사>는 좌천 위기에 놓인 생계형 베테랑 형사 재혁(배성우 분)과, 200억 대 유산을 상속받은 인플루언서 출신 신참 형사 중호(정가람 분)가 파트너로 만나 사건을 해결해 가는 버디 무비다. 시골 교회 헌금함에서 4만 8700원을 훔친 범인이 강남 살인사건의 진짜 용의자로 밝혀지며 벌어지는 소동을 그렸다.이 영화가 특히 마음에 들었던 점은 상대를 짓밟아 누르는 자극적인 권선징악의 구조가 아니라는 것이다. 그동안 수많은 영화에서 '악의 무자비함'에 맞서 더 무자비해진 '선의 폭력'을 목도하며 지쳐있었는지도 모른다. 서로 다른 두 사람이 마찰을 겪다가도 끝내 '너도 살고 나도 사는', '너도 성공하고 나도 성공하는' 윈윈의 엔딩을 맞이하는 모습이 가슴 한구석을 따스하게 채워주었다.무엇보다 영화 속 두 인물이 보여준 모습은 요즘 사회 곳곳에서 벌어지는 세대 갈등에 큰 시사점을 던져준다. 요즘 매체나 일상 속을 들여다보면 '라떼족'과 '무서운 이해불가 MZ'라는 선긋기가 한창이다. 기성세대는 젊은 층을 향해 "끈기가 없다", "기본적인 예의나 조직관이 부족하다"며 혀를 차고, 청년 세대는 선배들을 향해 "꼰대 같다", "과거의 관성에만 갇혀 있다"며 담을 쌓는다.실제로 교직에 몸담았던 시절을 돌이켜보면, 세대 간 소통 부재와 갈등은 학교 현장에서도 깊숙한 그늘을 드리우고 있었다. 직원 간의 사적 갈등을 해결해 주지 않는다며 '직무유기'로 신고하거나, 정당한 업무 지시조차 '갑질'이라며 고발하는 일이 흔했다.훗날 갑질이 아닌 것으로 판명 나더라도, 그 과정에서 서로가 겪어야 하는 마음고생은 이루 말할 수 없었다. 때로는 요즘 젊은 교사들의 이해하기 어려운 자기중심적 행동에 말문이 막히기도 했다. 심지어 업무 분장에 불만을 품은 신규 교사가 집에 돌아가 부모에게 하소연하자, 그 부모가 학교로 직접 전화를 걸어 항의하는 황당한 일까지 벌어졌다.반대로 젊은 신규 교사들 역시 답답함을 토로하긴 마찬가지였다. 관리자나 선배들이 이미 답을 정해놓고 의견을 묻는 이른바 '답정너'식 소통을 하면서, 형식적인 협의 절차만 거치는 태도에 깊은 무력감을 느낀다는 것이다.직장인 익명 커뮤니티나 사회 곳곳의 언론 보도 역시 이와 크게 다르지 않다. '퇴근 10분 전 업무 지시'를 두고 '꼰대 문화'라는 신입과 '기본적인 조직관 부재'라는 상사의 입장이 팽팽하게 맞서고, 회의 중 스마트폰을 보는 후배에게 지적을 건네자 "제 할 일은 이미 다 마쳤다"며 개인 시간을 침해당했다고 맞서는 사례도 흔하게 접할 수 있다.심지어 정당한 조언이나 작은 언쟁조차 소통으로 풀어내지 못한 채 '직장 내 괴롭힘'으로 노동청에 진정을 넣거나 법적 분쟁으로 직행하는 일까지 비일비재하다. TV 예능 프로그램 역시 상사의 조언을 '꼰대의 참견'으로, 후배의 정당한 표현을 '버릇없는 행동'으로 단정 지으며 서로를 희화화하기 일쑤다. '아' 다르고 '어' 다른 법인데, 서로의 입장만 고수하다 보니 학교 현장이든 일반 직장이든 사회 곳곳마다 소통 부재로 인한 곡소리가 끊이지 않는 지경이다.그러나 영화 <끝장수사>는 서로의 다름을 배척하는 대신 각자가 가진 장점을 수용하는 길을 보여준다. 돈과 패기, SNS 감각으로 무장한 신입 형사 중호의 행동은 베테랑 재혁의 눈에 기가 막힐 노릇이다. 긴박한 수사 상황에서 나중에 어떻게 쓰일지도 모를 인증 사진을 찍는 모습을 보며 "이게 맞나?" 하는 의구심이 드는 것도 당연하다.하지만 베테랑 재혁은 젊은 친구를 무작정 타박하거나 계도하려 들지 않는다. 오히려 신입의 방식에 자신을 살짝 올려놓으며 자발적으로 프레임 안으로 들어간다. 함께 사진을 찍어주는 재혁의 모습은 단순한 코미디를 넘어 깊은 울림을 준다. 상대를 향해 "왜 저래?", "뭐야?"라며 손가락질하는 것이 아니라, "아, 저런 방법도 있구나", "그렇게 하면 더 효과적이겠네" 하고 서로의 장점을 인정하고 받아들이는 태도. 바로 이것이 소통의 시작이 아닐까.생각해보면 세대 갈등을 해소하는 열쇠는 거창한 담론에 있지 않다. 하하 호호 웃으며 당장 절친한 사이가 되지는 못하더라도, 최소한 서로의 영역과 방식을 존중해 주는 태도면 충분하다. 기성세대는 지나온 경험의 지혜를 나눌 때 겸손함을 더하고, 젊은 세대는 새로운 감각과 방식을 펼칠 때 타인에 대한 배려를 보태는 것. 서로의 차이를 틀림이 아닌 '다름'으로 받아들일 때, 비로소 세대 간의 날 선 대립도 완화될 수 있을 것이다.빨래를 다 개고 나니 마루에 햇살이 가득 들어와 있었다. 가벼운 마음으로 클릭했던 코믹 영화 한 편에서 뜻밖에 우리 사회가 나아가야 할 소통의 지혜를 배웠다. 다가오는 저녁에는 유치원에서 돌아온 손주들에게, 그리고 하루를 바쁘게 살아낸 가족들에게 "너의 방식도 참 멋지다"라는 따뜻한 인정의 말 한 마디를 먼저 건네봐야겠다.