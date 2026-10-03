금산세계인삼축제서 3천여명 함께 밝힌 '기억할게요'

큰사진보기 ▲국경을 넘은 추모필리핀 관광객들이 금산 인삼 조형물 앞에 설치된 대형 나비 오브제 앞에서 세월호 참사와 추모행사의 취지에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 버들랩공존연구소 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제의 저녁을 밝힌 기억의 나비금산세계인삼축제 개막일 저녁, 불을 밝힌 대형 나비 오브제 앞에서 시민들이 추모 메시지를 남기고 있다. ⓒ 버들랩공존연구소 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이가 건넨 하트 하나행사에 참여한 어린이가 세월호 참사 희생자들에게 전할 메시지에 하트를 그려 넣고 있다. 주변 시민들의 손목에 '잊지 않겠습니다' 팔찌가 채워져 있다. ⓒ 버들랩공존연구소 관련사진보기

큰사진보기 ▲손목 위의 약속, '잊지 않겠습니다'이날 시민들에게 나눠 준 '잊지 않겠습니다' 야광 실리콘팔찌. 준비한 1천 개가 모두 소진됐다. ⓒ 버들랩공존연구소 관련사진보기

세월호 참사 12주기를 맞아 금산세계인삼축제 개막일인 2일 축제장 진입로 일원에서 세월호 참사 희생자 추모 및 안전문화 캠페인 '기억할게요'가 열렸다. 행사는 시민과 국내외 관광객 3천여 명이 참여한 가운데 성료됐다.버들랩공존연구소가 주관하고 4·16재단이 지원, 해양수산부가 후원한 이날 행사는 오후 6시부터 8시까지 진행됐다. 시민들에게 나눠 준 '잊지 않겠습니다' 야광 실리콘팔찌 1천 개는 모두 소진됐다. 대형 나비 오브제에는 500여 개의 시민 추모·안전 메시지가 기록됐다.팔찌는 애초 희생자 304명을 기리는 뜻에서 304개를 계획했으나, 더 많은 시민과 기억을 나누기 위해 1천 개로 늘려 준비했다. 행사가 끝난 뒤에도 일상에서 착용할 수 있는 실리콘 소재로 만들어, 4월 16일 하루에 머무는 추모를 넘어 일상 속에서 기억을 이어가자는 행사의 취지를 담았다.축제장을 찾은 시민들은 불을 밝힌 대형 나비에 희생자를 기억하는 글과 그림을 남겼다. 어린이부터 어르신까지 다양한 세대가 참여했다. 필리핀과 베트남 등에서 온 외국인 관광객들도 세월호 참사와 행사의 취지에 대한 설명을 듣고 추모에 동참했다.버들랩공존연구소 천금석 이사는 "두 시간 동안 세대와 국적을 넘어 많은 분들이 잠시 걸음을 멈추고 함께 기억해주셨다는 데 의미가 크다"며 "축제의 즐거움 속에서도 생명의 소중함을 함께 생각하고, 오늘의 기억이 우리 사회의 안전을 지키는 작은 약속으로 이어지기를 바란다"라고 말했다.