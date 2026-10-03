엄마 아빠 없는 주말, '할머니표 방과후 학교'로 간다

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"얘들아, 이번 연휴엔 두 아이 우리가 집에서 볼 테니 너희 둘만 어디 조용한 곳에 가서 편히 쉬다 오렴."

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"할머니, 눈물 좀 닦아주세요."

"왜? 눈물 흘린 게 부끄러워?"

"응."

큰사진보기 ▲킥보드를 타면서 자연을 관찰하고 놀이터에서 도전 체육활동을 하는 두 손주 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"자, 이제 첫 번째 방과후 활동 체육을 마치겠어요. 집에 가서 씻고 두 번째 활동으로 미술을 합시다!"

큰사진보기 ▲아파트 마당에서 주워 온 나뭇잎으로 튤립나무잎 액자 만들기 미술 활동하는 두 손주 ⓒ 홍영미 관련사진보기

할머니 사랑해요

큰사진보기 ▲고사리 같은 손으로 정성껏 눌러쓴 '할매 사랑해요', '할배 사랑해요' 마음의 선물 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"어머, 둥둥아 고마워! 그런데 왜 할머니한테 편지를 썼어?"

"응, 할머니가 오늘 체육도 해주고 미술도 해줘서 좋아서."

"둥둥아, 에그야! 내일도 가을을 만나러 가자"

"둥둥아, 에그야. 꿀잠 자고 내일도 할머니랑 예쁜 가을을 만나자."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

연휴가 시작되는 2일 아침, 딸아이는 3대가 함께하는 가족 여행을 제안해 왔다. 하지만 나의 몸 상태도 아직 완전히 회복되지 않은 데다, 지난 추석 가족 여행의 여독이 채 풀리지 않은 딸과 사위의 지친 기색이 마음에 걸렸다. 고민 끝에 나는 딸 부부에게 다른 제안을 건넸다.젊은 시절 나를 돌이켜보면, 가장 절실했던 것은 다름 아닌 '단 몇 시간 만의 해방'이었다. 아이들 먹이고, 입히고, 놀아주고, 재우는 굴레에서 벗어나 아무 걱정 없이 단 하루만이라도 편안하게 잠들어 보는 것. 그 시절의 절박함을 잘 알기에 나는 내 컨디션이 허락하고 사위가 시간을 낼 수 있다면 어떻게든 딸 부부에게 둘만의 시간을 만들어 주려 애쓰는 편이다.다행히 딸은 이런 제안을 흔쾌히 받아들인다. 평소에는 등·하원부터 놀이까지 가능하면 제 손으로 다 해내려는 야무진 엄마지만, 부모가 떼어주는 이런 보너스 같은 시간만큼은 마다하지 않는다. 이번에도 내 건강을 염려하며 "엄마, 정말 그래도 돼요?" 하고 미안해하더니, 남편도 흔쾌히 동의하자 이내 표정이 밝아졌다. 녀석들, 걱정 마라. 우리에겐 다 계획이 있으니.오전 근무를 마친 딸 부부가 둘만의 여행을 떠나고, 하원 시간이 되자 우리 부부는 두 손주를 맞이할 채비를 마쳤다.오늘의 목표는 '불금'을 맞이한 두 손주에게 잊지 못할 멋진 '할머니표 방과후 수업'을 선물하는 것. 오늘 수업의 주제는 "가을이 왔나 봐요"로 정했다. 간식을 챙기고 킥보드를 끌고 하원 길 마중에 나섰다.작은 손주 '에그'는 킥보드와 할아버지를 보자마자 흡족한 미소를 띠었다. 반면 첫째 '둥둥이'는 엄마가 나오지 않은 것이 못내 아쉬운지 집에 가겠다며 떼를 쓰기 시작했다. "우리 놀이터 가서 맛있는 간식 먹고 집에 갈까?" 하고 달래자 그제야 슬그머니 킥보드에 발을 올린다. 그러고는 쑥스러운 듯 한마디 건넨다.앙증맞은 고백에 웃음을 참으며 눈물을 닦아주고 놀이터로 향했다. 금요일 오후의 놀이터는 제법 활기찼다. 따스한 햇살이 드는 벤치에 자리를 잡고 준비해 온 우유부터 먹였다. 배가 든든해지자 아이들의 엔진이 가동되기 시작했다.1교시는 '체육 및 자연관찰' 시간. 킥보드를 타고 아파트 단지를 한 바퀴 돌며 가을옷으로 갈아입는 나무들을 관찰했다. 바닥에 떨어진 알록달록한 낙엽을 줍고, 박태기, 꽝꽝이, 매화, 튤립 등등 나무 이름을 하나씩 배워가는 시간. 그러자 어느새 아이들에게 킥보드는 뒷전이 되었다. 두 손주 모두 나뭇잎 관찰에 푹 빠져 저마다 마음에 드는 잎을 주워 주머니에 넣었다.둘째 에그는 손에 잡히는 대로 나뭇잎을 찢거나 빨간 열매를 계속 따려고 해 "에그야, 열매는 새들이 먹어야 하니까 조금만 따자" 하고 타이르니, 신기하게도 알아들었는지 손을 멈춘다.잠시 벤치로 돌아와 쉬는 시간, 준비해 온 빵을 꺼내니 둥둥이가 한 자리에서 두 개를 거뜬히 먹어 치운다. 형아가 맛있게 먹는 모습을 본 둘째도 "아~" 하고 입을 벌리며 달려든다.간식 충전을 마친 아이들은 놀이터 기구로 향했다. 형아가 하는 것은 무엇이든 똑같이 해야 직성이 풀리는 둘째 에그. '저 나이 땐 찬물도 마음대로 못 마신다'는 말이 딱 맞다. 둥둥이 형아에게 그물망을 타고 올라가는 도전 활동을 도와주니, 에그도 질세라 줄을 잡고 발을 내디딘다. 가을 하늘을 향해 그물을 오르는 아이들의 웃음소리에 두 시간이 훌쩍 지나갔다.어린이집에서 들어본 '체육'과 '미술'이라는 단어가 나왔기 때문일까. 둥둥이는 신이 나서 "할머니! 이제 체육 끝났어요? 집에 가서 씻고 미술 할 거예요?" 하며 앞장섰다. '집에서 하는 할머니표 어린이집 놀이'가 완벽히 통하는 순간이었다. 형아가 솔선수범해 집으로 들어가니, 더 놀겠다고 떼를 쓰던 둘째도 할아버지 품에 안겨 순순히 따라 들어왔다.샤워 과정도 일사천리였다. 평소 같으면 "피곤해요, 좀 있다 씻을래요" 하며 미루던 둥둥이가 미술 활동을 하겠다는 열정 하나로 군말 없이 욕실로 들어갔다. 형을 따라 들어간 둘째까지 울지도 않고 즐겁게 샤워를 마쳤다.2교시 미술 시간의 주인공은 아까 산책하며 주워 온 나뭇잎들이었다. 식탁에 두 손주를 앉히고 도화지와 풀, 그리고 주워 온 재료들을 펼쳐주었다. 나는 미리 튤립 나뭇잎 모양으로 구멍을 뚫어 둔 도화지 두 장을 준비했다.아이들은 풀이 손에 묻으면 닦아 달라 하기도 하고 잘 붙지 않는다며 도와달라 하면서도 도화지에 나뭇잎을 정성껏 붙여 나갔다. 아이들의 작업이 끝나갈 즈음, 그 위에 미리 준비해 둔 튤립 모양 프레임 도화지를 덧붙여 주었다. 그러자 구멍 뚫린 공간 사이로 알록달록한 나뭇잎들이 드러나며 환상적인 '가을 튤립나뭇잎'이 탄생했다.평소 같으면 TV를 틀어달라거나 스마트폰으로 노래를 틀어달라고 떼를 썼을 테지만, 단 한 번도 그 말을 꺼내지 않았다.미술 활동이 끝나자 둥둥이는 요즘 푹 빠져 있는 학습지를 풀어야겠다며 제 책상으로 향했다. "둥둥아, 오늘 피곤했을 텐데 내일 할까?" 하고 물으니 "이제 3장만 하면 이 책이 끝나요!" 하며 의지를 불태운다. 어느새 글을 읽을 줄 알게 된 녀석은 혼자서 지문을 읽고 척척 문제를 풀어나갔다. 옆에서 지켜보는 내내 대견하고 신통방통해서 웃음이 나왔다.학습지 한 권을 완주해 낸 둥둥이는 뿌듯한 표정으로 이번엔 그림책을 읽어달라고 요청했다. 딸아이가 미리 도서관에서 빌려다 놓은 가을 그림책 중 <다람쥐는 모를 거야>, <가을 열매 산책>, <잎에는 왜 단풍이 들까요>, <나뭇잎이 달아나요> 4권을 읽었다. 옆에서 둘째 손주도 형아 따라 그림책을 같이 보았다.그때, 엄마가 두 손주에게 남겨두고 간 편지를 발견하여 아이들에게 읽어주었다. 엄마의 편지 글을 가만히 듣던 둥둥이가 갑자기 색연필을 달라고 했다. 색종이를 펼쳐 든 고사리 같은 손이 꾹꾹 눌러 쓴 글씨.아고, 이 예쁜 녀석을 어쩌면 좋을까. 감동이 밀려와 아이를 꼭 안아주었다. 녀석은 내친김에 할아버지, 아빠, 엄마에게 줄 편지까지 정성스레 써 내려간 뒤에야 편지 쓰기 활동을 마무리했다.저녁을 먹고 설거지와 집안일 뒷정리를 하는 동안에도 두 손주는 머리를 맞대고 작당을 하더니, 할머니를 놀라게 해주겠다며 '어흥!' 소리를 내며 주방과 거실을 수없이 오갔다. 나는 "쿠와왕! 엉덩이 괴물이다!" 하며 설거지를 하다 말고 엉덩이를 흔들어주었고, 아이들은 자지러지게 웃으며 놀이를 반복했다.엄마, 아빠의 부재가 무색할 만큼 할머니, 할아버지의 리드에 잘 따라준 두 손주가 고맙고 대견하다. '할머니표 방과후 수업'은 대성공이었다.내일 오전에는 인천시청 애뜰광장에서 열리는 인천국화전시회에, 오후에는 계양아라온 백일홍 꽃밭에서 가을 꽃들을 만날 계획이다. 오늘 읽은 <가을 열매 산책> 은 일요일 가을 동구릉 숲길 방문으로 이어질 것이다.수업을 마치고 고단했는지 스르륵 잠에 빠져든 두 손주의 곤한 숨소리를 들으며 인사를 건넨다.