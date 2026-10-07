'석탄을 언제까지 쓸까' 보다 더 따져야 할 것

올해 3월, 미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 호르무즈 해협이 막히고 에너지 수급이 흔들리자 정부는 석탄 발전량을 설비용량의 80%로 묶어 두던 상한을 최대 100%까지 완화했다. 폐쇄를 앞둔 석탄발전소 일부의 일정도 다시 들여다봤다. 위기가 오면 석탄화력발전이 전력 공급의 안전판이 될 수 있다는 주장에 다시 힘이 실린 것이다.
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하지만 석탄을 다시 꺼내는 것이 에너지 위기의 근본적인 해법이 될 수 있을까. 미국 에너지정보청(EIA)은 한국의 화석연료 수입의존도를 약 98%로 추정한다. 석탄 역시 대부분 해외에서 들여온다. 석탄을 비축해 발전에 쓸 수는 있지만, 석탄 자체가 수입 에너지라는 점에서 에너지 수입 의존이라는 구조적인 문제를 풀어 주지는 못한다.
결국 중요한 질문은 따로 있다. 석탄발전을 줄이면서도 전력 공급의 안정성을 어떻게 확보할 것인가.
60기 단계적 폐지, 수명 남은 21기는 '조기 폐지' 검토
정부는 2040년까지 석탄발전을 모두 폐지하는 방안을 내놨다. 기후에너지환경부가 지난달 18일 연 제12차 전력수급기본계획 공개토론회에서 제시된 '2040년 석탄발전 폐지 정책 방안'이다.
방안에 따르면 2036년까지 설계수명이 끝나는 석탄발전 27기는 같은 규모의 LNG 발전소로 전환한다. 2037~2038년 수명이 끝나는 12기(6.8GW)는 신규 양수발전 13개 사업(7.5GW)으로 대체한다.
문제는 2040년 이후에도 설계수명이 남는 21기(19.1GW)다. 정부는 이 21기를 2037~2039년에 조기 폐지하되, 이 가운데 최대 10기는 비상시 다시 가동할 수 있는 '안보전원'으로 남기는 방안을 검토하고 있다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 이 21기를 질서 있게 폐지하면서 국민 부담을 최소화하는 것이 과제라고 말했다.
석탄을 줄이는 방향보다 더 중요한 것은 그 이후다. 석탄발전이 맡던 전력을 무엇으로 대체하고, 날씨와 시간에 따라 발전량이 달라지는 재생에너지를 어떻게 안정적인 전력으로 바꿀 것인지가 과제다.
재생에너지 늘리면 ESS도 함께 필요하다
지난 1일 경남 지역의 한 석탄화력발전소 관계자에게 전화로 앞으로의 전력 시스템에 대해 물었다.
그는 지금까지의 전력 시스템이 원전과 석탄을 중심으로 안정적인 전력을 공급하는 구조였다면, 재생에너지 비중이 높아질수록 전력 생산과 소비의 시간 차이를 메울 장치가 필요하다고 설명했다. 특히 ESS(에너지저장장치)의 역할을 강조했다. 그는 "앞으로 신재생을 계속 가져가려면 ESS를 같이 붙여서 가야 한다"라고 말했다.
태양광은 해가 떠 있는 시간에만 발전할 수 있고, 풍력은 바람의 세기에 따라 발전량이 달라진다. 전력 수요는 해가 진 저녁에도 이어진다. 발전량이 많을 때 전력을 저장했다가 필요할 때 꺼내 쓰는 ESS가 필요한 이유다.
에너지경제연구원도 재생에너지 확대에 따른 전력 안보 문제를 별도의 과제로 보고 있다. 태양광과 풍력 같은 변동성 재생에너지는 시간과 기상 조건에 따라 발전량이 크게 달라지기 때문에, 설비를 늘리는 것만으로는 안정적인 전력 공급을 확보하기 어렵다는 분석이다.
연구원은 지난 7월 21일 발표한 자료에서 구체적인 숫자도 제시했다. 제11차 전력수급기본계획을 기준으로 하면 2038년 재생에너지 잉여전력이 12.5TWh 발생하고, 이를 처리하려면 약 20GW의 출력과 119.4GWh의 저장용량을 갖춘 ESS가 필요하다는 것이다. 재생에너지를 늘리는 것과 동시에 전력을 저장하고 필요한 시간에 공급할 수 있는 시스템을 갖춰야 한다는 의미다.
현재 추진 중인 ESS 사업과 비교하면 그 규모를 가늠할 수 있다. 정부는 지난 7월 호남·제주의 32개 배전선로에 ESS 128MW(640MWh)를 설치하는 배전망 ESS 사업에 착수했다. 2030년까지 배전망 ESS를 약 700MW 보급한다는 목표다. 정부는 2038년까지 ESS를 총 23GW 규모로 보급한다는 전략도 제시한 바 있다.
전력망도 함께 바뀌어야 한다. 기후에너지환경부는 올해 업무계획에서 2030년 재생에너지 100GW 보급과 이를 받아들일 전력망 확충에 역량을 집중하겠다고 밝혔다. 발전소를 짓는 것만큼, 만든 전기를 실어 나를 길을 깔고 남는 전기를 담아 둘 그릇을 마련하는 일이 중요해진 것이다.
현장의 시선 "실질적으로 가능한 건지 의문"
하지만 석탄화력발전소 현장의 시각은 더 신중하다. 석탄화력발전소 관계자는 풍력발전의 경우 입지 선정부터 인허가, 설치까지 "거의 10년 가까이 걸리는 경우도 있다"라며 상당한 시간이 필요하다고 했다. 태양광 역시 발전량이 떨어지는 시간대에는 다른 발전원이나 저장장치가 있어야 한다.
그는 지금의 계획이 실제 현장에서 얼마나 빠르게 구현될 수 있을지에 대해서도 의문을 나타냈다.그는 "어떤 생각으로 이렇게 가져가려고 하는 건지, 실질적으로 가능한 건지 저희도 어느 정도 의문입니다. 저희도 사실 고민입니다"라고 말했다.
결국 에너지 전환은 발전소 숫자를 바꾸는 것만으로 끝나는 문제가 아니다. 발전설비와 ESS, 송전망, 전력시장 운영체계가 함께 움직여야 한다.
석탄발전소가 문을 닫으면 지역은 어떻게 될까
놓치기 어려운 문제가 하나 더 있다. 석탄발전소가 있는 지역의 변화다. 발전소가 문을 닫는 것은 발전기 하나가 멈추는 일로 끝나지 않는다. 발전소 노동자뿐 아니라 협력업체와 납품업체, 식당과 숙박업소 등 주변 지역경제 전체에 영향을 미친다.
충남 지역 석탄화력발전소에서 협력업체를 운영하는 한 관계자는 지난 1일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 발전소 폐쇄 이후를 이렇게 내다봤다.
"하청업체들도 다 분산될 겁니다."
발전소와 함께 일하던 외부 인력은 새 일자리를 찾아 다른 지역으로 옮길 수밖에 없고, 협력업체 역시 서산이나 당진 같은 다른 산업지역으로 옮겨 갈 가능성이 있다는 것이다. 그는 특히 청년층의 이탈을 우려했다.
"젊은 사람들이 직장을 따라 다 빠져나가면 기성세대만 남게 됩니다."
일자리 감소가 인구 유출로 이어지면 지역사회가 겪을 충격은 작지 않다. 그는 최악의 경우를 "유령 도시"라고 표현했다. 이런 우려는 정책 논의에서도 나타난다. 에너지경제연구원은 에너지 전환 과정에서 석탄발전소 폐지뿐 아니라 송전망과 재생에너지 확대 과정에서도 지역 갈등이 생길 수 있으며, 절차적 신뢰와 보상·분배가 핵심 쟁점이라고 분석했다.
석탄발전소를 줄이는 정책은 발전량을 무엇으로 대체할 것인가만으로 평가하기 어렵다. 발전소가 있던 지역에서 어떤 산업과 일자리를 만들 것인지, 기존 노동자와 협력업체가 어디로 이동할 것인지까지 함께 설계해야 한다.
석탄 이후의 전력 시스템을 준비해야 한다
석탄은 에너지 위기 때 꺼내 쓸 수 있는 하나의 수단이다. 올봄 정부가 석탄발전 상한을 푼 것도, 수명이 남은 석탄발전 일부를 '안보전원'으로 남기려는 것도 그래서다. 그러나 석탄 역시 수입 에너지라는 점에서 한국의 높은 에너지 수입의존도를 근본적으로 해결하지는 못한다.
재생에너지도 마찬가지다. 발전설비를 늘리는 것만으로 안정적인 전력 공급이 보장되지는 않는다. 필요한 것은 발전원을 바꾸는 동시에 전력 시스템 전체를 바꾸는 일이다. 재생에너지 확대와 함께 ESS를 충분히 확보하고, 송전망을 확충하며, 전력 수요와 공급을 실시간으로 조절할 수 있는 체계를 만들어야 한다. 동시에 석탄발전소가 사라지는 지역의 일자리와 산업 기반을 어떻게 전환할 것인지도 준비해야 한다.
에너지 위기가 닥칠 때마다 석탄을 다시 꺼내는 방식으로는 한계가 있다. 중요한 것은 석탄을 언제까지 유지할 것인가만이 아니다.
다음번 에너지 위기가 찾아왔을 때 우리는 무엇을 태울 것인가. 더 나아가 이렇게 물어야 한다. 다음번에는 아무것도 태우지 않고도 안정적으로 전력을 공급할 수 있는 시스템을 만들어 놓았는가.
석탄의 미래보다 더 중요한 것은, 어쩌면 석탄 이후를 얼마나 준비했느냐일지 모른다.
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