남부 이어 북부까지… 안민석 '폰프리 스쿨' 속도전, 이제 가정으로

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 2일 경기도교육청 북부청사 대강당에서 열린 '폰 프리 스쿨 학생 공동선언식'에서 학생들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 2일 경기도교육청 북부청사 대강당에서 열린 '폰 프리 스쿨 학생 공동선언식'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 2일 경기도교육청 북부청사 대강당에서 열린 '폰 프리 스쿨 학생 공동선언식'에서 학생들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 2일 경기도교육청 북부청사 대강당에서 열린 '폰 프리 스쿨 학생 공동선언식'에서 학생들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 '폰프리 스쿨' 정책의 현장 확산에 속도를 내고 있다. 지난달 경기 남부 권역에 이어 이달에는 북부 권역에서 학생 공동선언식을 열며 참여 학교를 확대하고, 학교에서 시작한 스마트폰 절제 문화를 가정으로까지 넓히겠다는 구상을 구체화했다. 선언에 그치지 않고 학생들의 실제 실천을 이어가기 위한 '폰프리 100일의 기적'도 동시에 추진하고 있다.경기도교육청은 2일 북부청사에서 '폰프리 스쿨 학생 공동 선언식'을 열었다. 지난 9월 29일 남부청사에서 남부 권역 선언식을 개최한 지 사흘 만이다. 이날 행사에는 폰프리 실천학교 학생과 교원, 학부모 등 300여 명이 참석했다.안민석 교육감은 이날 페이스북에 "9월 29일 남부청사에 이어 두 번째로 열린 '폰프리 스쿨 학생 공동 선언식'"이라며 북부 권역에서만 554개 학교가 폰프리 스쿨 선언에 동참했다고 밝혔다.주목할 대목은 안민석 교육감이 폰프리를 단순한 캠페인으로 끝내지 않고 '학생 참여→학교 확산→가정 실천'으로 이어지는 정책으로 밀어붙이고 있다는 점이다.학생들은 이날 공동선언을 통해 스마트폰 사용을 스스로 조절하겠다는 실천 의지를 밝혔다. 교육청은 학생자치회가 스마트폰을 언제, 어떻게 내려놓을지 논의하고 학교별 실천 방법을 정하도록 하고 있다.안민석 교육감은 이를 '민주시민교육'과 연결했다. 그는 "멈춤이 당당할 수 있는 것은 그것이 학생들의 자발적 선택이기 때문"이라며 "의논하고, 정하고, 지켜 가는 그 과정 자체가 '민주시민 교육'이기도 하다"고 강조했다.실제 학생들의 생활 속 실천 사례도 소개됐다. 의정부여고 이류진 학생은 앱 카테고리별 사용 시간을 설정하고, 알람시계를 사용하며, 스마트폰을 사용하지 않을 때는 별도 공간에 두는 등의 방법으로 사용 시간을 줄이고 있다고 밝혔다. 스마트폰을 통한 연락은 줄었지만, 친구들과 얼굴을 마주 보고 이야기하는 시간이 늘었다는 경험도 전했다.안민석 교육감은 여기서 멈추지 않고 '폰프리 100일의 기적'이라는 장기 실천 프로그램으로 정책의 지속성을 확보하겠다는 의지도 드러냈다. 지난 9월 26일 시작한 100일 실천은 오는 12월 15일까지 이어진다.안 교육감은 "지치는 날도 있을 것"이라면서도 "그럴 때마다 오늘 강당을 울린 그 외침을 떠올려 달라"며 학생들을 독려했다. 그러면서 100일째인 12월 15일 학생들과 다시 만나 성공담을 나누겠다고 밝혔다.정책의 다음 목표는 학교 밖이다. 안민석 교육감은 이날 학부모들에게 "폰프리 스쿨이 학교 현장에서 빠르게 확산하고 있는 만큼 이제는 '폰프리 홈'으로 이어갈 때"라고 밝혔다. 가정에서도 부모가 먼저 스마트폰을 내려놓는 모습을 보여달라는 주문이다.폰프리 정책에서 눈에 띄는 것은 정책의 외연을 단계적으로 넓혀가는 안 교육감의 방식이다. 남부청사 선언식으로 출발해 북부청사 선언식으로 권역을 넓히고, 학생들의 100일 실천으로 일상화를 시도한 뒤 학교에서 가정으로 실천 공간을 확장하고 있다.안민석 교육감은 학생들에게 "폰프리 실천이 쉽지만은 않을 것"이라면서도 "어려운 일에 스스로 도전한다는 것 자체가 의미 있고 가치 있는 일"이라고 말했다.스마트폰 사용을 둘러싼 교육정책은 학생의 자율성과 학교의 생활지도라는 두 가치가 충돌할 수밖에 없다. 안 교육감은 이 문제를 '금지'보다 학생 스스로 정한 규칙과 실천의 문제로 풀겠다는 방향을 제시하고 있다.이제 관건은 참여 학교 숫자를 넘어 학생들의 실제 생활 변화와 가정에서의 지속적인 실천으로 정책이 얼마나 이어지느냐다. 안민석 교육감이 제시한 12월 15일 '100일의 기적'은 폰프리 스쿨이 단순한 선언을 넘어 경기교육의 생활문화로 자리 잡는 첫 번째 점검대가 될 것으로 보인다.