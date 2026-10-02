지하화 대신 '옥내화'...이천변전소 2030년 착수 목표

큰사진보기 ▲이천시와 한국전력공사는 지난 1일 이천시청 다올실에서 안정적인 전력공급과 전력설비 건설을 위한 업무협약을 체결했다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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이천시 부발읍 무촌리 기존 이천변전소가 2030년 착수를 목표로 옥내화된다. 변전소 증설 과정에서 기존 시설의 지하화를 요구해 온 주민들도 옥내화 추진에 뜻을 모으면서 전력시설 확충을 둘러싼 갈등이 일단 접점을 찾았다.이천시와 한국전력공사는 지난 1일 이천시청 다올실에서 안정적인 전력공급과 전력설비 건설을 위한 업무협약을 체결했다.협약식에는 성수석 이천시장과 김재군 한국전력공사 전력계통부사장, 배병렬 경인건설본부장, 노태형 경기건설지사장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.한전은 부발읍 무촌리 기존 이천변전소 부지에 154kV 변전설비를 추가로 설치하는 부발변전소 건설사업을 추진하고 있다.사업 추진 과정에서 지역 주민들은 전력시설 추가 설치와 함께 기존 변전시설을 지하화하는 등 생활환경 개선대책을 마련해 달라고 요구해 왔다.이에 이천시는 주민 의견을 수렴해 한전과 기존 변전시설 개선방안을 협의했다. 그 결과 한전은 기존 이천변전소를 옥내화하기로 하고 2030년 사업 착수를 목표로 후속 절차를 추진하기로 했다. 주민들도 기존에 요구했던 지하화 대신 옥내화 추진에 뜻을 모았다고 시는 설명했다.옥내화는 외부에 노출된 변전설비를 건축물 내부에 설치하는 방식으로, 설비 자체를 지하에 배치하는 지하화와는 차이가 있다. 이번 협약에 따라 이천시는 전력시설 건설에 필요한 인허가 등 행정절차에 협조한다.한전은 기존 이천변전소 옥내화와 이천지역 전력설비 건설사업을 추진하는 한편 사업 과정에서 지역 주민과 지속적으로 소통하기로 했다.성수석 이천시장은 "지역사회의 의견을 적극 반영해 준 한국전력공사에 감사드린다"며 "앞으로도 주민과 지속적으로 소통하면서 전력시설 확충과 주민 생활환경 보호가 조화를 이룰 수 있도록 협력하겠다"고 말했다.