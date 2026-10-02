추미애, '경기도형 주택공급' 직접 뛴다… 국토부에 권한 확대 요구

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 2일 서울 국토발전전시관에서 홍지선 국토교통부 장관을 만나 지역의 산업·일자리와 주거를 함께 설계하는 '경기도형 주택공급 전략'을 제안했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 정부의 수도권 주택공급 정책에 경기도의 산업·일자리·교통 여건을 반영하는 '경기도형 주택공급 전략'을 직접 들고 국토교통부를 찾았다. 단순히 경기도에 주택을 더 짓겠다는 구상을 제시하는 데 그치지 않고, 경기도가 입지 선정부터 주택 유형과 자족기능, 교통대책까지 주도할 수 있도록 중앙정부에 권한과 제도까지 요구하고 나선 것​이다.추미애 지사는 2일 서울 국토발전전시관에서 홍지선 국토교통부 장관을 만나 경기도형 주택공급 전략을 설명하고 제도 개선을 건의했다. 이날 면담의 핵심은 '얼마나 많은 집을 공급할 것인가'가 아니라 '경기도의 산업과 일자리에 맞춰 어디에, 어떤 주거와 도시를 만들 것인가'​였다.추 지사는 정부의 주택공급 목표에 경기도가 따라가는 방식으로는 경기도의 도시 비전을 제대로 구현하기 어렵다는 점을 먼저 짚었다.그는 "경기도는 서울을 둘러싸고 있기 때문에 서울 집값이 많이 올라 공급 대책을 세우면 신규택지 공급을 경기도가 떠안게 된다"며 "그러다 보니 경기도 나름의 도시 비전을 가지고 도민들의 삶의 질을 끌어올리는 도시계획 정책을 펴야 하는데 정부의 공급 물량 목표만 따라가게 된다"고 말했다.그러면서 중앙정부의 공급 목표를 수동적으로 받아들이는 데서 벗어나 경기도가 직접 도시의 방향을 설계하겠다는 의지를 분명히 했다.추미애 지사가 이날 제시한 전략은 산업연계형, R&D+캠퍼스형, 자족신도시형, 역세권 복합개발형 등 네 가지다.산업연계형은 반도체 등 대규모 산업거점과 배후 주거·생활권을 하나로 묶는 방식이다. 특히 K-반도체 산업거점과 주거를 연결해 산업 종사자들이 일자리 가까이에서 거주할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.R&D+캠퍼스형은 대학의 인재·연구기능과 기업의 일자리, 청년 주거를 연결한다. 대학에서 배우고 연구한 인력이 지역 기업에 취업하거나 창업하고 정착할 수 있는 구조를 만들겠다는 구상이다.자족신도시형은 주택부터 공급한 뒤 일자리와 상업·생활시설을 뒤늦게 채우는 기존 개발방식과 차별화된다. 도시 조성 초기부터 주거·일자리·상업·생활서비스를 함께 계획해 하나의 생활권 안에서 일하고 생활할 수 있는 도시를 만들겠다는 것이다.역세권 복합개발형은 GTX 등 광역교통 거점을 주거·업무·상업·생활서비스가 결합한 도시 중심으로 육성하는 방안이다.추미애 지사는 이 네 가지 모델을 단순한 정책 아이디어로 제시하는 데 머물지 않았다. 실제 적용을 가능하게 만들기 위한 권한과 제도 개선을 국토부에 함께 요구했다.그는 "경기도가 지역 특성에 맞는 도시 비전을 가지고 주택공급을 주도할 수 있도록 필요한 권한과 제도를 뒷받침해 달라"고 요청했다.산업거점 주변의 청년·신혼부부·근로자 등 지역 수요에 맞는 주택을 공급할 수 있도록 공공임대주택 입주자 선정·배분에 대한 도지사의 권한을 확대해 달라고 요구했다. 대규모 공공주택지구 지정 및 지구계획 수립 과정에서도 경기도의 역할을 확대해 달라고 했다.추미애 지사는 여기에 과밀억제권역 공업지역 총량 규제 완화, 주요 역세권 개발제한구역 해제 권한 확대 등 첨단산업과 역세권 개발을 위한 규제 개선도 요구했다.추 지사는 광역교통 문제 역시 주택공급 이후에 해결하는 방식에서 벗어나겠다는 입장이다. 공공주택지구 지정 단계부터 광역교통계획을 연계하고, 필수 광역교통시설의 사업 기간을 단축할 수 있도록 예비타당성조사 면제 등의 제도 개선도 요청했다.이번 면담에서 추미애 지사의 실행 의지를 가장 분명하게 보여주는 대목은 국토부와 실무협의체를 구성하기로 한 것이다.홍지선 장관은 "경기도 나름의 일자리와 자족시설이 당연히 중요하다고 본다"며 "실무협의체를 같이 구성해 경기도가 원하는 바를 지속적으로 이야기하면 반영할 수 있는 것들을 최대한 반영하겠다"고 밝혔다.경기도 입장에서는 이번 협의체가 4개 도시모델을 실제 사업과 제도 개선으로 연결하기 위한 창구가 될 수 있다. 경기도가 요구한 것은 단순히 정부의 주택공급 물량 가운데 일부를 조정해 달라는 수준이 아니다. 주택공급의 입지와 주택 유형, 자족기능, 산업시설, 광역교통을 하나의 계획으로 묶고 그 과정에서 경기도의 결정권을 확대해 달라는 요구​다.추미애 지사는 특히 청년 문제를 산업과 주거정책의 결합을 통해 풀겠다는 구상도 내놓았다.그는 "K-반도체 산업거점과 주거를 연결하는 도시를 설계하고, 청년 일자리정책과 청년 주거정책도 함께 구상할 필요가 있다"며 "경기도에는 이런 구상을 할 수 있는 좋은 곳이 많다"고 말했다.이는 주택을 공급한 뒤 일자리를 유치하는 기존의 순서를 뒤집어 산업과 일자리가 성장하는 지역을 먼저 보고 그에 맞춰 주거와 생활권을 설계하겠다는 접근이다.경기도가 이 같은 전략을 내놓은 데에는 산업구조 변화도 작용했다. 도에 따르면 2014~2024년 10년간 반도체 등이 포함된 지식기반제조업 종사자는 수도권에서 4만 2,000명 증가했고, 이 가운데 86%가 경기도에서 늘었다. 산업과 일자리가 경기도를 중심으로 빠르게 증가하는 상황에서 주거와 교통·생활기반이 뒤따르지 못하면 장거리 통근과 교통혼잡이라는 비용이 커질 수 있다는 게 도의 설명이다.따라서 추미애 지사의 이번 행보는 '주택을 많이 공급하겠다'는 공급 확대론보다 '경기도가 어떤 도시를 만들 것인지 직접 설계하고, 그 설계를 가능하게 하는 권한까지 확보하겠다'는 정책 추진으로 읽힌다.물론 4개 모델이 실제 개발사업으로 이어지기까지는 넘어야 할 과제가 적지 않다. 개발제한구역과 공업지역 총량 등 수도권 규제는 물론 공공주택지구 지정 권한과 광역교통시설 사업 절차 등 중앙정부와의 조정이 필요한 사안이 많다. 경기도가 요구한 권한 확대가 실제 제도 변화로 이어질지도 향후 협의의 핵심이다.앞으로의 관건은 추미애 지사가 이번에 제시한 4개 모델을 얼마나 빠르게 구체적인 후보지와 사업계획으로 발전시키고, 국토부와의 실무협의체를 통해 중앙정부의 제도 변화까지 끌어내느냐​에 있다.추 지사는 정부에 단순히 "경기도를 배려해 달라"고 요구한 것이 아니다. 경기도에 공급되는 주택을 경기도의 산업·일자리·교통·생활권 전략 속에서 다시 설계하고, 이를 위해 필요한 권한과 규제 완화까지 제시했다. 이제 공은 국토부와 경기도의 실무협의 테이블로 넘어갔다.경기도는 정부의 수도권 주택공급 확대에 협력하면서도 '공급받는 경기도'가 아니라 '도시를 설계하는 경기도'로 역할을 바꾸겠다는 전략​을 본격화할 계획이다.