교산 AI클러스터·K-한강 국가정원... 하남시, 민선9기 104개 공약안 공개

큰사진보기 ▲하남시는 지난 1일 시청 상황실에서 '민선 9기 공약이행평가단 발대식 및 제1차 정기회의'를 열고 시민 대표 20명과 공약안을 점검했다고 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 교산신도시 인공지능(AI) 혁신클러스터와 K-한강 국가정원, 지하철 3·9호선 연장 등을 포함한 민선 9기 104개 공약안을 공개하고 시민 검증에 들어갔다.하남시는 지난 1일 시청 상황실에서 '민선 9기 공약이행평가단 발대식 및 제1차 정기회의'를 열고 시민 대표 20명과 공약안을 점검했다고 밝혔다.이번에 공개된 공약안은 지난 6월부터 사업부서 검토와 전문가 자문 등을 거쳐 마련됐다.분야별로는 복지 28건이 가장 많고 경제·문화 26건, 주거·도시 25건, 교통 15건, 교육 10건 등 모두 104개 사업이다.민선 9기 하남의 도시구조와 미래 성장동력을 겨냥한 대형 개발사업도 공약안에 다수 포함됐다.우선 교산신도시에는 AI 혁신클러스터 조성을 추진한다. K-컬처 복합콤플렉스와 K-한강 국가정원 조성도 공약안에 담겼다.캠프콜번 도시개발을 비롯해 지하철 3호선과 9호선 연장 등 하남의 광역교통망과 도시개발에 영향을 미칠 주요 사업도 포함됐다.시는 이들 사업을 통해 경제·산업 기반을 확충하는 동시에 주거와 교통, 교육, 복지 등 생활환경을 개선한다는 구상이다. 다만 이번에 공개된 104개 사업은 아직 최종 확정된 공약은 아니다.시는 시민 검증을 위해 20명의 공약이행평가단을 공개모집으로 구성했다. 평가단은 지역별 대표성과 균형 등을 고려해 구성됐으며 공약의 적정성과 향후 추진 과정, 이행 상황 등을 점검하는 역할을 맡는다.시는 첫 회의에서 나온 평가단 의견을 2일까지 각 사업부서에 전달하고 부서별 최종 검토를 거쳐 오는 8일까지 민선 9기 공약을 확정할 예정이다. 확정된 공약은 시 홈페이지에 공개한다.공약 확정 이후 사업 여건 변화에 따라 내용을 변경하거나 조정할 경우에도 평가단의 검증 절차를 거치도록 할 방침이다.이현재 하남시장은 "공약은 시민과 맺은 소중하고 준엄한 약속인 만큼 무엇을 어떻게 추진하고 조정하는지 투명하게 공개하고 함께 판단을 구하는 것이 마땅하다"며 "시민이 실제로 체감할 수 있는 정책이 완성되도록 평가단이 꼼꼼히 살펴봐 달라"고 말했다.