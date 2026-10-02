"경기남부광역철도, 첨단산업 혈맥 뚫기 위해 필요"

큰사진보기 ▲성남시와 용인시는 지난 1일 성남시 분당구 대장근린공원에서 4개 시 경기남부광역철도 추진 시민연합회와 함께 '경기남부광역철도 국가철도망 반영 공동 결의대회'를 개최했다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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서울 잠실에서 성남·용인·수원·화성을 잇는 총사업비 5조원대 경기남부광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 요구하는 경기남부 지역의 공동 대응이 이어지고 있다.성남시와 용인시는 지난 1일 성남시 분당구 대장근린공원에서 4개 시 경기남부광역철도 추진 시민연합회와 함께 '경기남부광역철도 국가철도망 반영 공동 결의대회'를 개최했다.결의대회에는 신상진 성남시장과 이상일 용인특례시장, 성남·용인·수원·화성 시민연합회 대표와 시민 등이 참석했다.이들은 경기남부광역철도를 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 달라는 내용의 공동건의문에 서명했다. 공동건의문은 이달 중 국토교통부에 제출할 예정이다.경기남부광역철도는 서울 종합운동장역에서 수서역을 거쳐 성남 판교, 용인 신봉·성복동, 수원 광교, 화성 봉담을 연결하는 총연장 50.7㎞의 광역철도 구상이다.현재 계획상 4개 도시에 22개 정거장을 설치하며 추정사업비는 5조2750억원이다. 성남·용인·수원·화성 등 4개 시가 공동으로 진행한 기본구상 및 사전타당성조사에서는 비용 대비 편익(B/C)이 1.2로 분석됐다.이들은 4개 시와 시민연합회는 경기남부가 반도체와 인공지능(AI) 등 첨단산업이 집중된 지역임에도 이를 연결하는 광역교통망이 부족하다며 경기남부광역철도를 국가 차원의 교통·산업 인프라로 추진해야 한다고 주장했다.이들은 공동건의문을 통해 경기남부광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 반도체·AI 등 미래산업을 뒷받침하는 국가전략 인프라 추진, 국토교통부 등 관계기관의 신속한 행정 지원을 요구했다.신상진 성남시장은 "경기남부광역철도는 매일 용서고속도로와 경부고속도로에서 허비되는 시민들의 시간을 되찾고 대한민국 첨단산업의 혈맥을 뚫기 위해 필요한 국가적 과제"라며 "경기남부 420만 시민의 뜻을 모아 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 힘을 모으겠다"고 말했다.이상일 용인특례시장도 "용인·성남·수원·화성 등 4개 도시 시민들이 간절히 바라고 교통불편 해소 등 경제성이 높게 나온 사업인 만큼 꼭 실현돼야 한다"고 밝혔다.4개 시의 공동 대응은 2023년부터 이어지고 있다. 성남·용인·수원·화성시는 2023년 경기남부광역철도 추진을 위한 협의를 본격화하고 같은 해 9월 기본구상 및 사전타당성조사 공동용역에 착수했다. 2024년 5월에는 4개 시 시장이 제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영을 요구하는 공동건의문에 서명했다. 지난해 12월에는 사전타당성조사 용역 최종보고회를 마친 뒤 경기도와 4개 시가 실무협의를 진행했다.시민들의 서명운동도 진행됐다. 용인시는 지난해 수지구 시민 1만8475명의 서명부를 국토교통부에 전달했으며, 올해 3월부터 약 한 달간 성남·용인·화성에서 진행된 범시민 서명운동에는 7만9000명이 참여했다.성남시는 향후 철도사업 추진에 대비해 현재 3000억원 규모의 철도건설기금을 조성했으며 민선9기 동안 1000억원을 추가해 총 4000억원 규모로 확대한다는 계획이다.다만 경기남부광역철도가 실제 사업으로 추진되기 위해서는 우선 제5차 국가철도망 구축계획에 신규사업으로 반영돼야 한다.이에 따라 4개 시는 공동건의문을 국토교통부에 전달하는 등 국가철도망 반영을 위한 공동 대응을 이어갈 방침이다.