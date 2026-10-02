용인시, 반도체 투자 집중 일본 구마모토와 교류 확대

큰사진보기 ▲용인시가 세계적인 반도체 기업들의 투자가 집중되고 있는 일본 구마모토시와 반도체 산업정책을 중심으로 교류를 확대한다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시가 세계적인 반도체 기업들의 투자가 집중되고 있는 일본 구마모토시와 반도체 산업정책을 중심으로 교류를 확대한다.용인시는 2일 제31회 용인시민의 날을 맞아 방문한 일본 구마모토시 대표단과 시청 영상회의실에서 간담회를 열고 반도체 산업과 청소년 분야 등의 교류·협력 방안을 논의했다고 밝혔다.간담회에는 와키사카 마치코 구마모토시 경제관광국 산업부장 등 대표단이 참석했다.두 도시는 이날 각 지역에서 추진 중인 반도체 산업 육성정책과 클러스터 조성 현황 등을 공유하고 향후 반도체 산업정책을 주요 교류 분야로 발전시켜 나가기로 했다.용인과 구마모토는 글로벌 반도체 기업의 대규모 투자가 진행되고 있다는 공통점이 있다.구마모토 지역에는 세계 최대 파운드리 기업인 TSMC의 일본 자회사 JASM이 진출하면서 일본의 주요 반도체 생산거점으로 부상하고 있다.용인에서는 SK하이닉스가 참여하는 용인반도체클러스터와 삼성전자가 투자할 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 조성이 추진되고 있다.이에 따라 두 도시는 반도체 산업을 매개로 정책과 산업단지 조성 경험 등을 공유하는 교류를 확대한다는 구상이다.두 도시의 교류는 지난해부터 본격화됐다. 용인시와 구마모토시는 지난해 4월 교류 의향 서한을 주고받았으며 같은 해 9월 제30회 용인시민의 날에 구마모토시 대표단이 용인을 찾으면서 첫 대면 교류를 시작했다.이번 만남에서는 반도체 산업뿐 아니라 청소년 분야 등을 포함한 교류 확대 방안도 논의됐다.구마모토시 대표단은 간담회에 이어 오는 3~4일 용인 미르스타디움에서 열리는 '2026 대한민국 조아용 페스티벌'에도 참석할 예정이다.