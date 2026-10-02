남양주시, 노후 공동주택 보수비 최대 3000만원 지원

큰사진보기 ▲경기 남양주시가 노후 공동주택의 옥상 방수와 승강기, CCTV 등 공용시설 개·보수 비용을 단지당 최대 3000만원까지 지원한다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 노후 공동주택의 옥상 방수와 승강기, CCTV 등 공용시설 개·보수 비용을 단지당 최대 3000만원까지 지원한다.시는 오는 11월 13일까지 '2027년도 노후 공동주택 보수지원 사업' 신청을 받는다고 2일 밝혔다.지원 대상은 '주택법'에 따라 사용검사를 받은 뒤 10년이 지난 공동주택이다. 다만 승강기 분야와 소규모 아파트 등 비의무관리대상 공동주택은 사용검사 후 15년이 지나야 신청할 수 있다.지원 분야는 LED등 교체 등 에너지 효율 향상을 위한 시설 개·보수를 비롯해 옥상 방수와 도장, 승강기 보수·교체, CCTV 교체, 가로등·보안등 보수, 어린이놀이터 보수 등이다.옹벽과 석축, 담장 등 붕괴 우려가 있는 시설의 보수비도 지원 대상에 포함된다.지원금은 단지당 최대 3000만원이다.지원을 희망하는 공동주택은 관련 서류를 갖춰 남양주시청 주택과에 방문해 신청하면 된다.시는 신청이 끝나면 오는 12월까지 제출서류 검토와 현장 확인을 진행한다. 이후 2027년 1월 말 공동주택지원심의위원회 심의를 거쳐 지원 대상 단지를 최종 선정할 예정이다.유병로 남양주시 주택과장은 "노후 공동주택의 공용시설을 적기에 보수해 안전사고를 예방하고 보다 쾌적한 주거환경을 조성할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.