제명 결의부터 고발까지... 민주당, '내란부정' 김태규에 총공세

큰사진보기 ▲ 더불어민주당 전은수, 부승찬 의원이 2일 오전 서울 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 전직 대통령 전두환·윤석열씨에 대해 "내란이 아니다"고 주장한 김태규 국민의힘 의원에 대한 제명 촉구 결의안에 투표하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲전용기 더불어민주당 의원이 2일 오전 서울 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 전직 대통령 전두환씨 사진을 들어보이며 "대법원에서 수의를 입고 판결을 받았는데도 (김태규 의원이)말실수를 했다면 그 책임을 묻는게 응당한 조치가 아니냐"고 질의했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 김민전, 윤용근 의원이 2일 오전 서울 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 전직 대통령 전두환·윤석열씨에 대해 "내란이 아니다"고 주장한 김태규 국민의힘 의원에 대한 제명 촉구 결의안 처리에 항의하며 회의장을 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲한병도 운영위원회 위원장이 2일 오전 서울 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 전직 대통령 전두환·윤석열씨에 대해 "내란이 아니다"고 주장한 김태규 국민의힘 의원에 대한 제명 촉구 결의안이 재석위원 23인 중 찬성 16인으로 가결을 선포하고 있다. 국민의힘 의원들은 표결 직전 항의하며 회의장을 이탈해 표결에 불참했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"독재자 전두환은 반란으로 권력을 찬탈하고 총칼로 수많은 광주 영령들을 희생시켰다. 수많은 가족들의 한 맺힌 마음을 헤아린다면 어찌 이런 망언을 할 수 있나? 100년, 1000년이 지나도 변치 않을 역사적 사실 앞에선 재조명도 재평가도 '왜곡'의 다른 말에 불과하다. 헌정질서를 유린한 내란범들을 두둔하는 행태는, 국회의원으로서의 자격을 스스로 포기한 셈이다."

큰사진보기 ▲김태규 국민의힘 의원이 2일 오전 본인 페이스북에 올린 게시글 갈무리. ⓒ 김태규 관련사진보기

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전직 대통령 전두환·윤석열씨에 대해 "내란이 아니다"고 주장한 국민의힘 김태규 의원에 대한 제명 촉구 결의안이 더불어민주당 주도로 2일 국회 운영위원회에서 의결됐다.이날 국회 운영위는 전체회의를 열고 '국회의원(김태규) 제명 촉구 결의안(천준호 의원 외 160인)'을 처리했다. 무기명 표결 결과 결의안은 재석위원 23인 중 찬성 16인으로 가결됐고, 국민의힘 의원들은 표결 직전 이에 항의하며 회의장을 이탈해 표결에 불참했다.표결 전엔 여야 간 공방도 벌어졌다. 김민전 국민의힘 의원은 김태규 의원 발언을 '표현의 자유'라고 주장했다. 그는 의사진행발언에서 "박원순 전 시장은 '광화문 광장에서 김일성 만세도 부를 수 있어야 제대로 된 민주주의'라고 했다"며 "언제부터 민주당이 말을 검열하는 정당이 되었는지, '입틀막'을 하는 정당이 되었는지 우려한다"고 반발했다.이에 전용기 민주당 의원은 "민주당이 뭘 검열하느냐, 그렇게 떳떳하면 내일 국민의힘 집회에 나가서 '전두환 만세'를 외치시라"며 즉각 반박했다. 또 5.18 관련 사진을 들어 보이며 "군인이 시민에 총을 쏘고 때려눕히는 이 민주화운동 사진, 이것을 대법원에서 인정했다는 거다. 공당의 수석대변인(김태규)이 말실수를 했으면 그 책임을 묻는 게 응당한 조치 아니냐"라고 반문했다.한병도 운영위원장은 이날 "최근 반복되는 의원들의 반헌법적·반민주적 언사에 운영위원장으로서 깊은 우려를 표한다"며 "전두환의 내란은 평가 대상이 아니라 이미 판단이 종결된 사건이다. 참담한 심정이고 도저히 묵과할 수 없는 발언"이라고 짚었다.논란을 빚은 김태규 국민의힘 의원은 회의 개의 직전 본인 페이스북 게시글을 통해 "오해를 초래할 빌미를 제공한 부분에 대해 유감스럽게 생각한다"며 입장을 냈다. 하지만 '사과'라는 단어는 없었다.김 의원은 "(제가) 그 질문에 대해 단정적으로 답변한 사실은 맞다"면서도 "진의는 그렇지 않다"고 썼다. 또 "5.18에 전두환 전 대통령이 관련 있다는 사실에 누가 이의가 있겠나, 저도 그걸 부정하려던 건 아니다"라면서도 "(발언의) 전체 맥락을 살피지 않고 특정 발언만으로 정치 공세를 펴는 게 안타깝다"고 했다.다만 이날 통과된 제명 촉구 결의안은 법적 구속력이 없는 것이어서, 차후 본회의에서 가결된다고 해도 김 의원이 제명되지는 않는다. 국회법은 징계로서의 의원직 제명에 매우 엄격한 기준을 적용하고 있어, 실제 제명되려면 국회 본회의에서 재적의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다.민주당은 당 차원에서 김태규 의원을 고발하는 방안도 검토 중이다. 박성준 수석대변인은 이날 오전 당 최고위 직후 기자들과 만나 "민주공화국을 부정하는 발언이다, 용서할 수 없다는 게 민주당의 입장"이라며 이같이 밝혔다. 양부남 당 법률위원장도 구체적 시기를 묻는 <오마이뉴스>에 문자로 "(고발을) 검토, 준비 중"이라고 짧게 답변해왔다.민주당은 국민의힘 지도부에 김태규 의원을 당 윤리위원회에서 징계할 것도 요구했다. 박 대변인은 이날 "국민의힘 안에도 윤리위가 있고, 그간 여러 차례 당내 의원을 징계해 왔다"라며 "이런 발언을 징계·제명하지 않는다면, 그건 장동혁 대표를 위한 선전도구로의 윤리위일 뿐이라는 걸 보여주는 것"이라고 지적했다.