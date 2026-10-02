[사진] 영천시장 간 대통령 "더 세심히 챙기겠다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 방문했다. 2026.10.2 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 2일 엑스(X·옛 트위터)에 "장바구니 물가 부담을 덜고 전통시장에 활력을 더할 수 있도록 현장의 목소리를 정책에 충실히 담겠다"라고 밝혔다. 이날 오전 노인의날 기념식 참석 후 김혜경 여사와 함께 서울 서대문구 영천시장을 방문한 데 대한 얘기였다.강유정 수석대변인은 앞서 서면브리핑을 통해 대통령 부부의 영천시장 방문 사실을 알리면서 "시장 상인과 시민들을 만나 민생 현장의 목소리를 들었다"라고 전한 바 있다.그에 따르면 대통령 부부는 시장 곳곳을 돌면서 상인들과 인사를 나누고 자두와 치킨, 만두 등을 직접 구매했고 시민들의 악수와 촬영 요청에도 반갑게 응했다. 또한 시장 내 도가니탕집에서 점심식사를 하면서 시장에서 구입한 음식을 다른 손님들과 나눠먹는 등 자연스럽게 대화도 나누었다.이 대통령이 여기에 직접 의미를 한번 더 보탠 것. 이 대통령은 "오늘 영천시장을 찾았다. 우리 경제가 회복의 흐름을 이어가고 있지만, 그 변화가 국민의 일상에서도 체감되고 있는지 현장에서 직접 살펴보기 위해서"라고 했다. 이어 "경제지표가 나아지는 것만으로는 충분하지 않다. 국민 한 분 한 분의 삶이 실제로 나아지고, 그 변화를 일상에서 느낄 수 있어야 한다"라고 짚었다.무엇보다 이 대통령은 "특히 물가안정은 민생 회복의 전제조건"이라고 강조했다. 그러면서 "장바구니 부담을 덜어드리는 것이 국민께서 경제 회복을 체감하는 첫 걸음"이라며 "정부가 더 세심하게 챙기겠다"고 다짐했다. "경제 성장의 성과가 국민의 삶 구석구석에 고르게 스며들 때까지, 민생을 꼼꼼히 살피겠다"고도 덧붙였다.한편, 이 대통령은 지난달 28일 인천에서 열린 제20회 세계한인의 날 기념식 참석 후에도 인천 연수구의 전통시장을 찾은 바 있다. 당시 이 대통령은 기념식 참석을 계기로 저녁식사를 함께한 박찬대 인천시장과 더불어민주당 송영길·정일영·이재강 의원과 함께 전통시장을 찾았다.