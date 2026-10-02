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정치

26.10.02 17:29최종 업데이트 26.10.02 17:29

[사진] 영천시장 간 대통령 "더 세심히 챙기겠다"

"장바구니 물가 부담 덜어드리는 것이 국민께서 경제 회복 체감하는 첫 걸음, 꼼꼼히 살피겠다"

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 방문했다. 2026.10.2
이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 방문했다. 2026.10.2 ⓒ 이재명 대통령 X


이재명 대통령이 2일 엑스(X·옛 트위터)에 "장바구니 물가 부담을 덜고 전통시장에 활력을 더할 수 있도록 현장의 목소리를 정책에 충실히 담겠다"라고 밝혔다. 이날 오전 노인의날 기념식 참석 후 김혜경 여사와 함께 서울 서대문구 영천시장을 방문한 데 대한 얘기였다.

강유정 수석대변인은 앞서 서면브리핑을 통해 대통령 부부의 영천시장 방문 사실을 알리면서 "시장 상인과 시민들을 만나 민생 현장의 목소리를 들었다"라고 전한 바 있다.

그에 따르면 대통령 부부는 시장 곳곳을 돌면서 상인들과 인사를 나누고 자두와 치킨, 만두 등을 직접 구매했고 시민들의 악수와 촬영 요청에도 반갑게 응했다. 또한 시장 내 도가니탕집에서 점심식사를 하면서 시장에서 구입한 음식을 다른 손님들과 나눠먹는 등 자연스럽게 대화도 나누었다.
이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 방문했다. 2026.10.2
이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 방문했다. 2026.10.2 ⓒ 이재명 대통령 X

이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 방문했다. 2026.10.2
이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 방문했다. 2026.10.2 ⓒ 이재명 대통령 X

이 대통령이 여기에 직접 의미를 한번 더 보탠 것. 이 대통령은 "오늘 영천시장을 찾았다. 우리 경제가 회복의 흐름을 이어가고 있지만, 그 변화가 국민의 일상에서도 체감되고 있는지 현장에서 직접 살펴보기 위해서"라고 했다. 이어 "경제지표가 나아지는 것만으로는 충분하지 않다. 국민 한 분 한 분의 삶이 실제로 나아지고, 그 변화를 일상에서 느낄 수 있어야 한다"라고 짚었다.

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무엇보다 이 대통령은 "특히 물가안정은 민생 회복의 전제조건"이라고 강조했다. 그러면서 "장바구니 부담을 덜어드리는 것이 국민께서 경제 회복을 체감하는 첫 걸음"이라며 "정부가 더 세심하게 챙기겠다"고 다짐했다. "경제 성장의 성과가 국민의 삶 구석구석에 고르게 스며들 때까지, 민생을 꼼꼼히 살피겠다"고도 덧붙였다.

한편, 이 대통령은 지난달 28일 인천에서 열린 제20회 세계한인의 날 기념식 참석 후에도 인천 연수구의 전통시장을 찾은 바 있다. 당시 이 대통령은 기념식 참석을 계기로 저녁식사를 함께한 박찬대 인천시장과 더불어민주당 송영길·정일영·이재강 의원과 함께 전통시장을 찾았다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 방문했다. 2026.10.2
이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 방문했다. 2026.10.2 ⓒ 이재명 대통령 X



#이재명대통령#영천시장#김혜경여사

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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