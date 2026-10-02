좌아하게부터 정청래 만찬까지... '이재명다움'으로 승부수 던진 대통령

▲이재명 대통령은 최근 건강 악화로 입원해 치료를 받았던 정청래 전 대표를 1일 청와대로 초대해 약 4시간 동안 만찬을 함께 했다. 강유정 청와대 수석대변인은 "이 대통령과 정 전 대표가 4시간 동안 다양한 국정 현안과 당내 사안에 대해 진솔한 대화를 나누고 깊은 공감대를 형성했다"고 밝혔다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기