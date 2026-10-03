규칙을 어기는 순간에 벌어진 돌이킬 수 없는 파국

(* 이 글에는 <빵충 사육 준수 사항> 줄거리가 들어 있습니다.)

큰사진보기 ▲책표지빵충 사육 준수 사항 ⓒ 안전가옥 관련사진보기

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번데기는 반드시 폐기할 것.

빵충을 개량하거나 번식시키지 말 것.

성충 단계의 사육은 금지할 것.

사육 환경을 적절히 관리할 것.

"내 말이 어려워? 답을 해. 트럼펫 언제까지 거냐고!"

"죽을 때까지."

너무 당연해서 목이 메었다. (8쪽)

<빵충 사육 준수 사항>은 2026 서울국제도서전에서 초판본이 현장에서 모두 소진될 정도로 화제를 모았던 책이다. 이후에도 SNS에 끊임없이 등장하며 독자들의 관심을 끌었다. 하지만 어딘가 혐오감을 불러일으키는 표지와 선뜻 호감이 가지 않는 제목 때문에 쉽게 손이 가지 않았다.그럼에도 독서가들 사이에서 "재미있다", "신선하다"는 이야기가 계속 들려오면서 호기심이 생겼다. 특히 북칼럼니스트 남궁민이 "감히 말하건대 이 소설은 봉준호로 열고, 나홍진으로 달리고, 박찬욱으로 닫는다. 야심 차다. 살면서 읽은 가장 재미있는 책이다"라고 극찬한 것을 보고 더 이상 외면하기 어려웠다. 그리고 책장을 몇 장 넘기지 않아 이 책이 왜 이렇게 많은 사랑을 받는지 단번에 알 수 있었다.주인공 정한은 트럼펫을 연주하는 것 외에는 특별히 할 줄 아는 것이 없다. 미래에 대한 불확실성과 쌓여가는 빚에 시달리던 그는 인생의 마지막 기회를 잡기 위해 귀농을 선택한다. 야심 차게 딸기 농사를 시작하지만 경험 부족으로 실패하고, 절망적인 상황에서 신종사업인 '빵충 사육'을 제안받는다.소금빵과 비슷한 외형에 빵 맛이 나고 고단백 식품으로 각광받는 곤충 '빵충'을 기르면서 정한은 모처럼 경제적 여유를 되찾는다. 그러나 호황은 오래가지 않는다. 빵충 사육 농가가 하나둘 늘어나면서 공급 과잉으로 수입이 줄어들고, 정한과 동료들은 다시 인생의 막다른 골목에 몰린다.결국 이들은 반드시 지키겠다고 맹세했던 '빵충사육 준수사항'을 어기게 된다.문제는 이 네 가지 규칙을 어기는 순간부터 시작된다.독자들은 '빵충'이라는 독특한 설정과 빠르게 몰아치는 전개를 따라가며 어느 순간 소설 속으로 깊이 빨려 들어간다. 블랙코미디로 시작해 스릴러를 거쳐 괴물 재난물로 확장되는 이야기는 기묘하면서도 기발하다. 영화 한 편을 보는 듯한 속도감과 스펙터클한 장면들이 이어져 책을 손에서 놓기 어렵게 한다.빵충 사육 준수 사항이 하나둘 무너지면서 평화롭던 농촌 마을은 순식간에 아비규환으로 변한다. 성충 단계에 접어든 빵충이 인간을 잡아먹는 괴물로 변해 버린 것이다. 마을 곳곳에서 생존을 위한 처절한 사투가 벌어지고, 정한 역시 목숨을 걸고 살아남기 위해 고군분투한다.그런데 정한을 살린 것은 의외로 트럼펫이었다. 음악의 변주에 반응하는 괴생명체들에게 그는 목숨을 걸고 트럼펫을 연주한다.가족들에게 트럼펫밖에 할 줄 아는 것이 없다며 무시당하면서도, 정한은 언젠가 "죽을 때까지 트럼펫을 불겠다"라고 말한다. 그리고 그 말은 아이러니하게도 생과 사를 넘나드는 극한의 상황에서 그대로 실현된다.이 장면이 인상 깊었던 것은 단순히 주인공이 위기를 극복하는 장면이어서가 아니다. 평소에는 쓸모없다고 여겨졌던 것이 절체절명의 순간에는 누군가의 생명을 구하는 힘이 된다는 점에서, 정한이라는 인물의 삶을 다시 바라보게 만든다.하지만 이 소설이 단순히 기발한 설정의 괴물 스릴러로만 기억되지 않는 이유는 그 이면에 인간의 욕망에 대한 날카로운 시선이 있기 때문이다. 인간은 어디까지 욕망해도 되는 것일까. 자신의 이익을 위해 규칙을 조금 어기는 것은 정말 괜찮은 일일까. 죽음의 공포 앞에서 자신이 살아남기 위해 다른 사람을 위험에 빠뜨리는 행동은 어디까지 정당화될 수 있을까.처음에는 단순히 돈을 벌기 위해 시작한 일이었다. 조금 더 많이 생산하고, 조금 더 많은 이익을 얻고, 조금 더 나은 삶을 살고 싶었을 뿐이다. 그러나 작은 욕망은 또 다른 욕망을 낳고, 규칙을 하나씩 무너뜨리면서 결국 돌이킬 수 없는 파국으로 이어진다.그래서 책을 읽는 내내 단순히 '괴물에게 쫓기는 공포'만 느껴지는 것은 아니다. 오히려 더 섬뜩한 것은 괴물의 존재 자체가 아니라, 자신의 욕망을 위해 조금씩 선을 넘다가 결국 파국을 만들어내는 인간의 모습인지도 모르겠다.<빵충 사육 준수 사항>은 기괴하고 엉뚱한 설정으로 시작해 독자를 웃게 만들다가 어느 순간 공포에 빠뜨리고, 마지막에는 인간의 욕망과 윤리에 대해 생각하게 만든다.결국 이 소설에서 가장 무서운 존재는 빵충이 아니라, 욕망 앞에서 스스로 정한 선을 넘어버리는 '인간'인지도 모르겠다.