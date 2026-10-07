경찰, 김대중 교육감 도박 혐의 불송치 결정

큰사진보기 ▲교육감 선거 TV토론에서 이정선 후보가 김대중 후보를 향해 도박 의혹을 제기하는 모습. 2026. 5. 26 ⓒ 광주MBC 관련사진보기

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경찰이 지난 교육감 선거 과정에서 시민단체가 고발한 김대중 전남광주통합특별시교육감의 도박 혐의 사건에 대해 불송치 처분을 내렸다. 함께 고발된 이정선 전 광주광역시교육감은 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 송치했다.7일 <오마이뉴스> 취재에 따르면 전남경찰청 반부패경제범죄수사1대는 도박 혐의로 고발된 김 교육감에 대해 최근 불송치 결정했다.경찰은 2023년 6월 베트남 호텔 카지노와 시기가 특정되지 않은 정선 카지노에서의 도박 의혹을 수사했으나, 혐의를 입증할 만한 증거가 부족하다고 판단했다. 고발인과 참고인 등 조사 과정에서도 의혹을 뒷받침할 만한 증거를 확보하지 못한 것으로 전해졌다.김 교육감은 선거를 앞두고 언론에 해명하며 "(베트남 출장 당시) 호텔에 딸린 카지노에서 1~2만 원 정도 해본 적 있다"는 취지로 언급한 적이 있는데, 이에 대해서도 경찰은 일시적 오락 수준으로 판단해 도박 혐의를 적용하기 어렵다고 본 것으로 전해졌다.경찰은 또 선거 경쟁자 중 한 명이었던 이정선 전 광주광역시교육감 측이 김 교육감을 상대로 제기한 '도박 입막음용 10억 회유 시도' 의혹에 대해서도 근거가 없는 허위 사실이라고 결론 내렸다.반면 경찰은 이 전 광주교육감에 대해서는 공직선거법상 낙선 목적 허위사실 공표 혐의로 송치했다. 경찰은 이 전 교육감이 선거 당시 TV토론에서 김 교육감에 관해 언급한 내용 일부가 허위이고, 낙선 목적이 있었다고 판단한 것으로 전해졌다.두 사건은 전남광주 지역 시민단체 '학벌없는 사회를 위한 시민모임'이 지난 5월 선거 국면에서 "TV토론 발언 중 누구 말이 진실인지 수사를 통해 가려 달라"며 고발한 사안이다.이와 별도로 선거 과정에서 김 교육감과 이 전 교육감 측이 허위사실 공표 혐의 등으로 서로 고발한 사건은 현재 광주 서부경찰서가 수사 중이다. 경찰은 이들 사건에 대해서도 조만간 송치 여부를 결정할 것으로 알려졌다.