iM금융지주 회장, 활동비 이중 수령 논란

큰사진보기 ▲iM뱅크 본사. ⓒ iM뱅크 관련사진보기

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2024년 지방은행에서 시중은행으로 전환한 iM은행(구 대구은행) 그룹 지주사인 iM금융지주 황병우 회장이 은행장을 겸임한 기간 동안 이중으로 활동비를 받아 사용한 것으로 알려져 논란이 일고 있다.지난 8월 직장인 익명 커뮤니티인 '블라인드'에 '황 회장의 부당한 경비사용 의혹에 대해서'라는 제목으로 "황 회장이 2년 동안 은행장을 겸직하면서 회장 활동비와 은행장 활동비를 다 받았다는 이야기가 돌고 있다"는 내용의 글이 올라왔다. 해당 글에는 "카드로 쓰는 (업무)추진비가 회장 2억, 은행장 2억이다. 둘 다 쓰는 것도 문제있는데 현금으로 지급되는 활동비를 지주 2억, 은행 2억 양쪽에서 받는 거면 배임이나 횡령 아니냐"고 의혹을 제기했다. 그러면서 "활동비는 경조사 때나 쓰라고 지급하는 걸로 아는데 경조사비를 회장으로 하고 또 행장으로 하시나"라고 꼬집었다.황병우 회장은 2023년 1월부터 2025년 12월까지 제14대 iM뱅크 은행장을 지냈고 2024년 3월부터 2025년 12월까지, 약 1년 9개월 동안 금융지주 회장을 겸직했다. 현재는 iM금융지주 회장직만 수행하고 있다.황 회장은 겸직하는 기간 동안 iM지주로부터 연 2억 원에 달하는 업무추진비와 2억 6000만 원에 달하는 활동비를 지급받았고, iM뱅크로부터는 2억 원의 업무추진비와 2억 원의 활동비를 별도로 받은 것으로 알려졌다.문제는 활동비 사용 내역이다. 업추비의 경우 신용카드로 지급하기 때문에 사용 내역이 투명하게 드러나지만 활동비는 그렇지 못하다. 활동비는 경조사나 골프 캐디피 등 현금으로 지급되는 부분에 사용하도록 개인 통장으로 직접 지급하기 때문에, 사용 내역을 확인하기 어렵다.iM뱅크 한 직원은 "한 사람이 두 직위를 겸직할 때는 당연히 한쪽 회사 경비만 사용해야 하는 것 아니냐"며 "한 사람에 대한 경조사비를 회장, 은행장 따로 지불하지 않는 것 아닌가"라고 의문을 제기했다. 그러면서 "활동비를 두 곳으로부터 모두 수령해 정당하게 사용하지 않았다면 횡령이나 배임에 해당할 수 있다"며 "법적인 저촉 여부를 떠나 회장으로서 도덕성 측면에서 심각한 문제 아니냐"라고 비판했다.이와 관련 황병우 회장에게 해명을 듣고자 전화와 문자를 남겼지만 6일 오후 5시 현재까지 답변은 없었다. 대신 iM금융지주 관계자는 "지주회장과 은행장을 겸직하는 구조에서 지주회사와 은행의 업무추진비를 각각 사용하는 것은 각 법인의 업무와 비용을 구분하여 집행한다는 측면에서 합리적인 방식"이라고 밝혔다.이어 "활동비 역시 임의로 지급·사용하는 항목이 아니라 양사의 정해진 내부 절차에 따라 이사회 심의 및 의결을 거쳐 결정되는 사항"이라며 "지주회사 회장과 은행장을 동시에 수행하는 경우 각 법인의 경영 및 대외 업무를 수행해야 하므로 접촉하는 이해관계자의 범위와 활동량이 확대될 수밖에 없다"고 말했다.그러면서 "각 법인의 업무 수행에 필요한 활동비를 해당 법인의 기준과 절차에 따라 배정 받고 집행하는 것은 겸직에 따른 실제 업무와 책임을 반영한 정상적인 비용·보수 체계 운용"이라고 해명했다.iM뱅크 관계자도 "지주와 은행은 각각 독립 법인이기 때문에 사업 목적과 주요 이익 관계자, 경영 현황 및 대업무 범위가 다르다"며 "그렇기 때문에 이사회 보수위원회를 통해 활동비를 결정하고 지급한 것으로 아무런 문제가 없다"고 주장했다.하지만 이와 관련 금융권의 한 관계자는 "이사들은 은행이나 지주가 중복으로 지급하는 것을 막아야 될 의무가 있다"며 "지주나 은행 이사회에서 이를 알고도 승인했다면 이사들도 배임 혐의에 해당할 수 있다"고 말했다.대구의 한 법무법인 소속 A 변호사도 "형법 제 355조와 356조에 따르면, 황 회장이 이사회 결의가 있었더라도 회사에 손해를 끼친다는 사정을 알고도 이익을 취하기 위해 이중으로 수령해 사용했다면 배임죄에 해당할 수 있다"고 말했다.