'박정희 친필편지 공개' 유영하 "좌파 역사 왜곡 바로잡을 몽둥이"

▲유영하 의원, 영화 암살자(들) 관련 고 박정희 전 대통령 편지 공개국민의힘 유영하 의원이 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 영화 '암살자(들)'과 관련한 입장을 밝혔다. 유 의원은 이날 박근혜 전 대통령이 보관하고 있던 1974년 8월 17일 작성된 고 박정희 전 대통령이 보낸 편지 복사본을 공개했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기