법사위원 "대법관 공석 213일째... 조희대 책임"

큰사진보기 ▲2일 오전 국회 의원회관에서 열린 '대법관 임명 관련 헌법 전문가 긴급 좌담회'에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 이건태 의원 엑스(X) 관련사진보기

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더불어민주당·조국혁신당·진보당 소속 국회 법제사법위원회 위원들이 2일 국회 의원회관에서 '대법관 임명 관련 헌법 전문가 긴급 좌담회'를 열고 대법관 장기 공석의 책임이 조희대 대법원장에게 있다고 주장했다. 이번 좌담회는 이들 의원과 민주당 법률위원회가 공동 주최했다.조 대법원장이 이재명 대통령의 대법관 후보자 재제청 요구를 받아들이지 않으면서 공석이 길어지는 가운데, 오는 6일 대법원 국정감사를 앞두고 열린 자리다.김민석 민주당 대표는 인사말에서 대법원 그 자체가 합헌적이고 민주적인지가 지금 국민에게 주어진 초유의 질문이라고 말했다. 제청권이 임명권보다 상위의 권한인지, 신속한 재판을 받을 국민의 권리를 침해해도 되는지가 이번 논의의 본질이라는 것이다.서영교 법사위원장은 헌법 제27조가 보장한 신속한 재판받을 권리를 거론하며 "대법관 후보자가 추천된 지 250일이 지났고 공석이 된 지 213일째"라고 말했다. 서 위원장은 대법원장의 후보 제청은 의무라며, 국민의 재판받을 권리를 침해했으니 헌법 위반이라고 주장했다.이건태 민주당 의원은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 좌담회 참석 사실을 전하며 김선택 고려대 법학전문대학원 명예교수의 글 두 대목을 공유했다. 김 교수는 좌담회 좌장을 맡았고, 윤석열 전 대통령 탄핵심판 당시 '헌정회복을 위한 헌법학자회의' 상임실행위원회 공동대표를 지냈다. 임지봉 서강대 교수, 이준일 고려대 교수, 김경호·장범식 변호사가 토론자로 나섰다.김 교수는 먼저 '제청'의 본질을 '제안의 성격을 가지는 요청'으로 규정했다. 제청의 상대방은 국회가 아니라 대통령이고, 제청만으로 임명 대상자가 확정되는 것이 아니라 임명권자가 이를 수락해야 다음 절차로 나아갈 수 있다는 설명이다. 김 교수는 제청권이 대통령의 임명권과 대등하게 충돌하는 권한이라는 해석에도 부정적인 견해를 밝혔다.김 교수는 이어 대통령이 제청을 반려했다면 대법원장이 절차를 보완해 다시 제청할 헌법적 의무가 있다고 짚었다. 헌법 제104조 제2항에 따라 제청은 권한이자 의무라는 것이다. 김 교수는 "제청을 하지 않겠다고 선언하는 것은 직무상 의무를 이행하지 않겠다고 명시적으로 선언하는 것"이라며, 직무유기의 고의를 스스로 분명히 하는 것으로 볼 수밖에 없다고 주장했다. 대법원장이 즉시 제청 절차를 다시 밟아야 이런 혐의에서 벗어날 수 있다는 것이다.토론자들도 비슷한 취지로 발언했다. 이준일 교수는 재제청을 거부하면 직무유기에 해당할 수 있다는 취지로 말했고, 김경호 변호사는 대통령이 반려한 경우에도 대법원장이 임명 절차를 다시 진행해야 한다며 재제청 거부를 헌법상 의무 위반으로 평가했다. 다만 기존 추천 후보군에서 다시 협의할지, 추천위원회를 새로 꾸릴지 등 구체적 해법에서는 의견이 갈렸다.손솔 진보당 의원도 같은 날 엑스에 "'희대의 사태' 대법관 장기 공석은 조희대 대법원장의 책임입니다"라는 제목의 글을 올렸다.손 의원은 좌담회에서 "지금 상태에서 재제청 요구가 마땅하며, 국회로 임명동의 절차를 넘겨서는 안 된다는 점을 강조했다"고 밝혔다. 국회 인사동의 절차가 시작되면 논의의 중심이 후보자 개인의 적격 여부로 옮겨가 앞선 제청 과정의 문제점과 대법원장의 책임이 뒤로 밀릴 수밖에 없다는 이유에서다. 손 의원은 "절차의 문제를 제대로 짚지 않은 채 국회로 넘기는 것은 앞선 과정을 사실상 승인해 주는 결과를 낳을 수 있다"고 주장했다.손 의원은 "반드시 물어야 할 것이 있다"며 "조희대 대법원장은 왜 213일 동안 이 사태를 방치했느냐"고 되물었다. 최근 논의가 제청권과 임명권 중 어느 쪽이 우위인지에 집중돼 있지만, 가장 중요한 것은 대법원이 200여 일 넘도록 공석을 방치한 이유를 밝히는 일이라고 했다.손 의원은 조 대법원장의 대응 방식도 비판했다. 문제 해결에는 관심이 없고 언론을 통해 공방을 이어가는 모습이 "'법복을 입고 정치를 한다'는 비판을 자초한다"는 것이다. 손 의원은 "대법원장이 해야 할 일은 헌법기관으로서 책임을 지고 국민 앞에 그간의 경위를 설명하는 일"이라고 촉구했다.손 의원은 "대법관 장기 공석의 피해는 재판을 기다리는 국민에게 돌아간다"며 "국민의 재판받을 권리를 지키기 위해 조희대 대법원장의 책임을 끝까지 묻겠다"고 밝혔다.한편, 법사위는 지난달 28일 전체회의에서 범여권 주도로 조 대법원장을 대법원 국정감사 일반증인으로 채택했다. 국민의힘은 사법부 독립 침해라며 반발했고, 표결에는 불참했다. 그간 대법원 국감에서 대법원장은 인사말을 마친 뒤 이석하는 것이 관행이었다. 대법원 국정감사는 오는 6일 열릴 예정이다.